Слабенькая «лошадка»: фургон Workhorse C-Series нуждается в доработке

Компания Workhorse (название переводится как «рабочая лошадка») была основана в 1998 году и начинала как производитель шасси для фургонов и автодомов на агрегатах GM. В 2005 года она вошла в состав компании Navistar International, в 2013 году была выкуплена компанией AMP Electric Vehicles и переключилась на разработку электромобилей. В 2015 году AMP официально сменила название на Workhorse. Официальная летопись ведётся в 2007 года, то есть с момента основания AMP Electric Vehicles, а не, собственно, Workhorse…

В 2017 году Workhorse, перешедшая в режим стартапа, представила гибридный пикап W-15, который позиционировался как электромобиль, так как маленький ДВС, который поставляла компания BMW, механически не был связан с колёсами и выполнял роль удлинителя запаса хода, то есть работал как генератор. Колёса вращали два электромотора (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 460 л.с. Батарея ёмкостью 60 кВт·ч позволяла проехать на одной зарядке всего 130 км, но в гибридном режиме запас хода превышал 500 км.

В 2018 году тогдашний директор Workhorse Стив Бёрнс решил основать новую компанию, Lordstown Motors, и забрал с собой все наработки по пикапу W-15. Workhorse получила взамен 10% акций Lordstown Motors и несколько миллионов долларов отступных, которые направила на разработку полностью электрического фургона, известного сегодня как C-Series. Сейчас Lordstown Motors терпит бедствие и Workhorse уже избавилась от большей части акций неудачливого партнёра.



Серийную версию фургона C-Series компания показала в 2019 году, производство началось в 2020-м. До конца 2020-го компания планировала выпустить не менее 300 фургонов, но эта цель не была достигнута. Цель на 2021-й — 1800 машин, но в отчёте за первое полугодие указано, что произведено только 133 автомобиля… Добавим, что штаб-квартира Workhorse находится в городе Лавленд (штат Огайо), а сборка машин происходит в Юнион-Сити (штат Индиана).

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Бизнес пробуксовывает из-за хронического недостатка средств (убытки по состоянию на конец июня составили 43,6 млн долларов) и не самого талантливого управления. Компания сделала большую ставку на многомиллионный контракт по обновлению парка фургонов Почтовой службы США, но проиграла конкурс конкуренту Oshkosh Defense, что, конечно, сильно разочаровало инвесторов. Недавно у Workhorse появился новый гендиректор Рик Даух, пришедший сюда из Delphi, и ему теперь предстоит поднимать стартап с колен. Для этого, по его мнению, придётся существенно изменить конструкцию C-Series, так как многие потенциальные клиенты, оказывается, недовольные его грузоподъёмностью.



На данный момент Workhorse C-Series предлагается в двух версиях — С650 и С1000. Отличаются они друг от друга габаритами и вместимостью кузова. Длина С650 составляет 6274 мм, вместимость — 18,4 кубометра, у С1000 соответствующие параметры составляют 8230 мм и 28,3 кубометра. Прочие параметры идентичные: силовая установка состоит из двух электромоторов, каждый из которых выдаёт максимальные 90 кВт (122 л.с.) и 736 Нм. Батарея ёмкостью 70 кВт·ч обеспечивает примерно 160 км пробега на одной зарядке. Полная масса фургона — 5,67 т, грузоподъёмность — 2,72 т.



Дизайн места водителя такой же квадратно-гнездовой, как и у всего кузова.

Клиентов, стало быть, при таких габаритах 2,72 т не устраивают, хотя эту грузоподъёмность компания Workhorse преподносила как достижение — мол, композитный кузов (состав не разглашается) позволил нам снизить полную массу на 1,8 т по сравнению с аналогами с ДВС. С программой доработок C-Series и дальнейшей судьбой Workhorse новый гендиректор обещает определиться до конца этого года, а прока продолжится сборка машин для тех заказчиков, которых C-Series в текущем виде устраивает.



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Добавим, что в развитых странах сегмент электрических фургонов считается очень перспективным, в него сейчас устремились все ведущие автопроизводители (особенно усердствует General Motors) и десятки стартапов, наиболее заметным среди которых пока является Rivian, сумевший заключить с IT-гигантом Amazon контракт на поставку 100 тысяч батарейных фургонов.

