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  • X-Trail не везде торопится сменить поколение: следом за РФ прежний кросс обновлён на родине

X-Trail не везде торопится сменить поколение: следом за РФ прежний кросс обновлён на родине

07.10.2020 763 1 0

Компания Nissan представила слегка посвежевший кроссовер для Японии. Модели подправили дизайн экстерьера, вдобавок, как и у нас, перетрясли комплектации. Технику модернизация не затронула.

 

В июне в Штатах дебютировал кроссовер Nissan Rogue новой генерации – так там зовется модель, которая на других рынках известна как X-Trail. До американских дилеров машины доберутся до конца октября, уже известны цены и комплектации. Вот-вот сменит поколение и европейская версия. В России же такой X-Trail, судя по всему, появится еще не скоро: в минувшем месяце у нас стартовали продажи посвежевшего кросса предыдущей генерации – с пересмотренными комплектациями и расширенным набором опций. Впрочем, ждать новую модель придется не только россиянам – в Японии тоже модернизировали прежний X-Trail.

Обновленный Nissan X-Trail для Японии
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Обновленный Nissan X-Trail для Японии
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Обновленный Nissan X-Trail для Японии
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Если наш вариант внешне никак не изменился, то японскому все же подправили дизайн, пусть и слегка: у кросса теперь затемненный хромированный декор (V-образная вставка на радиаторной решетке, накладки на бамперах и багажной двери), потемнели и колесные диски, на дверях появились новые молдинги, а ручки отныне окрашены в цвет кузова (ранее они были серебристыми).

«Внедорожная» версия X-Tremer X и роскошная «оспортивленная» Autech были у X-Trail в Японии и прежде. Особенности первой – черные решетка, рейлинги и ручки дверей (ранее – темный хром и серебристая окраска), брутальный передний бампер и иное оформление противотуманок. У Nissan X-Trail Autech своя радиаторная решетка, серебристые накладки на бамперах, плюс амортизаторы Sachs, 19-дюймовые колеса и более дорогие материалы отделки интерьера.

Красный кроссовер – Nissan X-Trail X-Tremer X, синий – X-Trail Autech
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Красный кроссовер – Nissan X-Trail X-Tremer X, синий – X-Trail Autech
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Внутри кроссовер не изменился, разве что во всех комплектациях рычаг коробки теперь обтянут кожей. Также почти во всех версиях у передних кресел есть электрорегулировки, за доплату можно заказать кожаную обивку черного цвета. О модернизации комплекса ProPilot ни слова, стало быть, он прежний, в него входят адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

Японцам кроссовер все так же будет доступен с бензиновой двухлитровой «четверкой» MR20DD мощностью 147 л.с., в строю остался и гибрид с установкой на основе этого двигателя. На родине марки X-Trail предлагается с вариатором X-Tronic, привод – передний или полный.

Обновленный Nissan X-Trail для Японии. На последнем фото — салон версии Autech
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Обновленный Nissan X-Trail для Японии. На последнем фото — салон версии Autech
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Обновленный Nissan X-Trail для Японии. На последнем фото — салон версии Autech
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В продажу обновленный кросс поступит в начале ноября, но цены уже объявлены: «традиционный» X-Trail стоит от 2 482 700 йен (около 1 846 000 рублей по актуальному курсу), гибрид обойдется минимум в 2 975 500 йен (2 213 000 рублей).

Между тем Nissan готовит еще одну премьеру для домашнего рынка – скоро должны представить компакт Note нового поколения.

кроссовер Япония авторынок новинки Nissan Nissan X-Trail

 

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1 комментарий
07.10.2020 20:53
RFR 17

Цена запредельная за вариатор с движком и салоном прошлого века, а еще удивляются, что провал в продажах

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