Новый Nissan Note начал сбрасывать камуфляж: кое-что модели досталось от кроссовера Ariya

Премьера компакта Nissan третьего поколения по-прежнему ожидается текущей осенью, а на рынок новинка может выйти в декабре. На родине марки модель, скорее всего, все так же будет доступна с гибридной установкой e-Power.

Хэтчбек Note новой генерации компания Nissan засветила еще в мае, когда опубликовала тизерный ролик со всеми своими ближайшими премьерами. Затем в Японии начали ловить замаскированные тестовые образцы. И вот свежее фото: на снимке, выложенном в Twitter пользователем под ником Fly_panda767, мы снова видим «личико», но на этот раз пойманная машина отчасти лишилась камуфляжа.

Итак, компакт обзавелся сделанными в виде бумерангов светодиодными дневными ходовыми огнями – как у электрокроссовера Nissan Ariya, который дебютировал минувшим летом. Любопытно, что на предыдущих шпионских фотографиях головная оптика выглядела по-другому. Тут несколько версий: либо прежде мы видели более ранние прототипы, либо форма фар и ДХО может варьироваться в зависимости от комплектации, ну или Nissan раньше более искусно маскировал «пятидверку».

Другие особенности экстерьера «третьего» Note – фамильная V-образная решетка и новая эмблема марки. Также благодаря прежним кадрам мы знаем, что вместо задранных вверх задних фонарей сложной формы появились горизонтальные, «заплывающие» на багажную дверь. В салоне же, как предполагают некоторые японские СМИ, установили виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с «парящим» экраном (в стиле сменившего поколение кросса Nissan Rouge – так в Штатах зовется X-Trail).



По неофициальным данным, в Японии Nissan Note сохранил гибридную установку e-Power, при этом ее отдачу могли увеличить. Особенность системы в том, что бензиновый двигатель не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электромотор. В состав установки нынешнего Nissan Note e-Power входят «атмосферник» HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. (103 Нм) и электродвигатель EM57 с пиковой отдачей в 109 л.с. (254 Нм). Еще у гибрида на родине есть полноприводная версия с электромотором N2 на задней оси (4,8 л.с., 15 Нм). Кстати, у стартовавшего недавно паркетника Nissan Kicks e-Power пиковая мощность электродвижка EM57 составляет 129 л.с. (260 Нм). «Традиционные» варианты у уходящего Note на родине марки тоже имеются: с тем же 79-сильным HR12DE 1.2 и его турбоверсией HR12DDR мощностью 98 л.с.

Nissan Note уходящего поколения 1 / 3 Nissan Note уходящего поколения 2 / 3 Nissan Note уходящего поколения 3 / 3

Японцы считают, что премьера нового хэтча пройдет в октябре-ноябре, а в продажу модель поступит в декабре этого года.



Напомним, во втором поколении Note пребывает с 2012-го, в 2016-м его обновили. До России «второй» Енот (так ласково машину прозвали россияне) не добрался. Впрочем, впоследствии он также исчез из Европы и Штатов. То есть главным рынком для модели является родная Япония.