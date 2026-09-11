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Хэтчбек и универсал Kia K4 с новой начинкой скоро стартуют в Европе

11.09.2026 698 0 0
Хэтчбек и универсал Kia K4 с новой начинкой скоро стартуют в Европе

Компания Kia анонсировала расширение гаммы адресованного Старому Свету семейства K4. Скоро покупателям предложат «простые» гибриды HEV.

Хэтчбек Kia K4 добрался до Европы в прошлом году, а в году нынешнем там еще появился универсал Sportswagon. На «старосветском» рынке пятидверки сейчас представлены в «традиционных» или «мягкогибридных» версиях. При этом еще перед запуском семейства компания Kia пообещала, что европейцам будут доступны и полноценные гибриды. Так вот недавно местное подразделение Kia раскрыло подробности о технике таких хэтча и универсала. Вдобавок компания объявила дату старта производства – на конвейер гибридные исполнения встанут 15 октября. Напомним, что в некоторых регионах вместо универсала присутствует седан Kia K4. Ну а выпуск всего семейства, которое, по сути, пришло на смену Kia Ceed и Cerato, ведется исключительно в Мексике.

Хэтчбек Kia K4 для Европы
Хэтчбек Kia K4 для Европы
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Хэтчбек Kia K4 для Европы
Хэтчбек Kia K4 для Европы
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Итак, в Европе будут продавать гибридные пятидверки Kia K4 HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Силовая установка такая же, как у местного гибридного паркетника Kia Seltos. Она включает бензиновый атмосферник 1.6 GDI, электромотор и шестиступенчатую роботизированную коробку. Суммарная мощность – 154 л.с. К слову, Seltos HEV еще бывает с полным приводом e-AWD – с отдельным электромотором на задней оси (совокупная отдача равна 178 л.с.). Но Kia K4 HEV предложат только в переднеприводном исполнении.

Kia K4 для Европы

Ожидается, что гибридные хэтчбек и универсал будут представлены во всех комплектациях, предусмотренных для модели. В том числе, и в «оспортивленной» GT-Line, которая отличается чуть более агрессивным дизайном экстерьера. В зависимости от версии в оснащение K4 входят: светодиодная оптика, климат-контроль, табло (объединенные цифровая приборка, экран управления «климатом» и тачскрин мультимедиа), проекционный дисплей, подогрев кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Цены Kia K4 HEV объявят ближе к дате старта продаж.

Универсал Kia K4 Sportswagon для Европы
Универсал Kia K4 Sportswagon для Европы
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Универсал Kia K4 Sportswagon для Европы
Универсал Kia K4 Sportswagon для Европы
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Сейчас европейцам доступны хэтч и универсал с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI (115 л.с.), за доплату этот же двигатель может иметь 48-вольтовый довесок. Также можно выбрать пятидверки с бензиновой турбочетверкой 1.6 T-GDI (150 или 180 л.с.) без какого-либо «придатка». Литровый двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом, и только эта роботизированная коробка положена старшему турбомотору.

В Германии, например, хэтчбек Kia K4 стоит от 28 890 евро (около 2,8 млн рублей по актуальному курсу), универсал Kia K4 Sportswagon там обойдется минимум в 29 890 евро (2,9 млн рублей).

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