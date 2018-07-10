За езду без техосмотра придётся платить по 2 000 рублей в день

Ловить тех, кто вовремя не прошёл ТО, будут комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Они сверят номера машин с информационной базой и, в случае отсутствия данных в системе, разошлют «письма счастья».

Штраф за езду без техосмотра ещё не ввели, а уже повысили: раньше инициаторы планировали сделать его равным 800 рублей, теперь, стараниями Минэкономразвития (МЭР), сумма вырастет до 2 000 рублей. Такое наказание предусмотрено для тех, кто не прошёл вовремя ТО и не получил диагностическую карту (она в 2012 году заменила талон техосмотра).

Выявлять наличие диагностической карты будут дорожные камеры. Напомним, их количество в стране продолжает расти: водитель без ТО за один день может проехать мимо сразу нескольких комплексов. Поэтому МЭР предлагает выписывать только один штраф в сутки вне зависимости от того, сколько видеокамер поймало нарушителя.

Новости / Авто и общество В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей Поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств» вступили в силу сегодня, 4 мая 2018 года. Изменения должны серьёзно изменить процедуру техосмотра автомобилей в России. Сейчас, согласно статистике, всего...

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На сегодняшний день наказание за отсутствие диагностической карты предусмотрено только для водителей такси, грузовых автомобилей, учебных машин, а также транспорта экстренных и специальных служб. Теперь же штрафовать планируется и обычных автомобилистов.

В качестве аргумента для необходимости ужесточения норм инициаторы используют статистику ГИБДД. Согласно ей, количество ДТП с участием неисправных машин растёт. С января по май текущего года ведомство зафиксировало 2 129 таких аварий, что на 2% больше по сравнению с АППГ. В прошлом году динамика была заметнее: число таких инцидентов (6 455) за 2017-ый выросло почти на 20%. Справедливости ради стоит отметить, что в общей массе ДТП технические неисправности составляют менее 4%.

Минэкономразвития предлагает ужесточить наказание не только для водителей, но и для тех, кто проводит техосмотр с нарушениями. Сейчас юрлица платят штрафы от 100 000 до 300 000 рублей за выдачу диагностической карты на неисправную машину и за внесение таких данных в автоматизированную систему ТО. Как сообщают «Известия», теперь наказывать хотят и операторов, сумма взыскания составит 5 000-10 000 рублей. Впрочем, судя по всему, эти штрафы могут остаться на бумаге, так как механизм доказательства вины нарушителя-техосмотрщика пока так и не разработан.

Согласно поправкам, операторам придётся заплатить 3 000-5 000 рублей, юридическим лицам – 30 000-50 000 рублей, если осмотр машины был произведён компанией, которая не внесена в реестр операторов ТО, или если она не имеет доступа к определённой категории ТС. Для рецидивистов наказание в разы строже: юрлица заплатят 300 000-500 000 рублей, операторы будут дисквалифицированы на срок до трёх лет.

Поправки разработали не только для КоАП: Уголовный кодекс РФ также может измениться. За проведение техосмотра без обязательной аккредитации от РСА виновников хотят лишать свободы на срок до пяти лет. Такое наказание будет действовать в случае, если преступление совершено группой лиц или нарушители получили особо крупный доход. Если доказать это не удастся, то максимальный штраф для юрлиц составит 300 000 рублей.

Поправки вводят обязанность операторов ТО фиксировать процесс осмотра с помощью фото- или видеосъёмки, а также вносить данные о проверенном ТС в автоматизированную систему. Помимо этого для пунктов ТО введут ограничения по числу клиентов: пропускную способность нельзя будет превышать более, чем на 5%.

В скором времени камеры начнут штрафовать не только за не пройденный вовремя техосмотр, но и за непродлённый полис ОСАГО. Эксперимент стартует в Москве в начале осени 2018 года. Сначала водителям будут приходить уведомления о необходимости купить страховку, а затем «письма счастья» со штрафами.