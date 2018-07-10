За езду без техосмотра придётся платить по 2 000 рублей в день

За езду без техосмотра придётся платить по 2 000 рублей в день

420 1 0
Ловить тех, кто вовремя не прошёл ТО, будут комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Они сверят номера машин с информационной базой и, в случае отсутствия данных в системе, разошлют «письма счастья».

Штраф за езду без техосмотра ещё не ввели, а уже повысили: раньше инициаторы планировали сделать его равным 800 рублей, теперь, стараниями Минэкономразвития (МЭР), сумма вырастет до 2 000 рублей. Такое наказание предусмотрено для тех, кто не прошёл вовремя ТО и не получил диагностическую карту (она в 2012 году заменила талон техосмотра).

The traffic security CCTV camera operating on road detecting tra

Выявлять наличие диагностической карты будут дорожные камеры. Напомним, их количество в стране продолжает расти: водитель без ТО за один день может проехать мимо сразу нескольких комплексов. Поэтому МЭР предлагает выписывать только один штраф в сутки вне зависимости от того, сколько видеокамер поймало нарушителя.

Новости / Авто и общество
В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей

Поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств» вступили в силу сегодня, 4 мая 2018 года. Изменения должны серьёзно изменить процедуру техосмотра автомобилей в России. Сейчас, согласно статистике, всего...

124755 7 0

На сегодняшний день наказание за отсутствие диагностической карты предусмотрено только для водителей такси, грузовых автомобилей, учебных машин, а также транспорта экстренных и специальных служб. Теперь же штрафовать планируется и обычных автомобилистов.

В качестве аргумента для необходимости ужесточения норм инициаторы используют статистику ГИБДД. Согласно ей, количество ДТП с участием неисправных машин растёт. С января по май текущего года ведомство зафиксировало 2 129 таких аварий, что на 2% больше по сравнению с АППГ. В прошлом году динамика была заметнее: число таких инцидентов (6 455) за 2017-ый выросло почти на 20%. Справедливости ради стоит отметить, что в общей массе ДТП технические неисправности составляют менее 4%.

Минэкономразвития предлагает ужесточить наказание не только для водителей, но и для тех, кто проводит техосмотр с нарушениями. Сейчас юрлица платят штрафы от 100 000 до 300 000 рублей за выдачу диагностической карты на неисправную машину и за внесение таких данных в автоматизированную систему ТО. Как сообщают «Известия», теперь наказывать хотят и операторов, сумма взыскания составит 5 000-10 000 рублей. Впрочем, судя по всему, эти штрафы могут остаться на бумаге, так как механизм доказательства вины нарушителя-техосмотрщика пока так и не разработан.

Согласно поправкам, операторам придётся заплатить 3 000-5 000 рублей, юридическим лицам – 30 000-50 000 рублей, если осмотр машины был произведён компанией, которая не внесена в реестр операторов ТО, или если она не имеет доступа к определённой категории ТС. Для рецидивистов наказание в разы строже: юрлица заплатят 300 000-500 000 рублей, операторы будут дисквалифицированы на срок до трёх лет.

Close-up of auto mechanic using laptop

Поправки разработали не только для КоАП: Уголовный кодекс РФ также может измениться. За проведение техосмотра без обязательной аккредитации от РСА виновников хотят лишать свободы на срок до пяти лет. Такое наказание будет действовать в случае, если преступление совершено группой лиц или нарушители получили особо крупный доход. Если доказать это не удастся, то максимальный штраф для юрлиц составит 300 000 рублей.

Поправки вводят обязанность операторов ТО фиксировать процесс осмотра с помощью фото- или видеосъёмки, а также вносить данные о проверенном ТС в автоматизированную систему. Помимо этого для пунктов ТО введут ограничения по числу клиентов: пропускную способность нельзя будет превышать более, чем на 5%.

В скором времени камеры начнут штрафовать не только за не пройденный вовремя техосмотр, но и за непродлённый полис ОСАГО. Эксперимент стартует в Москве в начале осени 2018 года. Сначала водителям будут приходить уведомления о необходимости купить страховку, а затем «письма счастья» со штрафами.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , поправки , техосмотр , штрафы
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
9 Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба
9 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-купе Renault на платформе Дастера: первые изображения
8 Статьи / Эксперт выбирает авто
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
altersin

Техосмотр то ладно, а вот со страховкой печально. Если я проезжаю меньше 1000 км. в месяц и то за городом, начерта мне та страховка...

Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-седан Renault Logan: первые изображения

Недавно появилась информация о том, что в скором времени может состояться премьера кросс-модификации популярного седана Renault, в связи с чем…

665 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Велик золотник и дорог: покупаем Mitsubishi Pajero IV за 1,3 миллиона рублей

Казалось бы, что может быть проще, чем найти этого заслуженного ветерана с таким-то бюджетом! Поэтому, просматривая объявления, я был настроен оптимистично: в отведённую сумму укладывается много машин, так что выбор…

3922 1 8
Статьи / Популярные вопросы
Тонировка: что разрешено, как замерять, и каково наказание за нарушение?

Несмотря на то, что в последние годы шум вокруг тонированных автомобилей несколько поутих, а наказания за тонировку смягчились, вопрос того, что дозволено законом, остается актуальным. Каковы допустимые нормы тонировки,…

1523 0 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Новый взгляд на комбо-устройства: тест Fujida Karma Slim

Мы привыкли, что комбо-устройство – полезный, однако здоровенный и не слишком удобный гаджет… Но новое поколение «комбиков» – это компактные плоские приборы, которые не висят «гирей» над головой водителя и легко прячутся…

1024 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Велик золотник и дорог: покупаем Mitsubishi Pajero IV за 1,3 миллиона рублей

Казалось бы, что может быть проще, чем найти этого заслуженного ветерана с таким-то бюджетом! Поэтому, просматривая объявления, я был настроен оптимистично: в отведённую сумму укладывается много машин, так что выбор…

3922 1 8
Статьи / Эксперт выбирает авто
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч

Ford Focus – первая массовая «российская» иномарка, и в нулевых годах он был самой желанной альтернативой отечественным авто. Focus второго поколения уверенно продолжил штурмовать вершины хит-парадов и в своё время по…

10546 8 0
Выбор авто / Подержанные авто
Saab 900 NG с пробегом: гидроцилиндр от Daewoo и патрубки от КамАЗа

Saab – марка настолько интересная, что понимают её прелесть далеко не все. Но те, кто эту прелесть понял, становятся истинными фанатами марки. Вот только для первого знакомства с Саабом очень важно найти “правильную”…

2489 2 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Дядя, купи Lexus и расслабься: опыт владения Lexus LS 430

Задуманный как альтернатива лучшим, он в итоге нашел собственный путь. Его кредо – сдержанный экстерьер и всегда богатый внутренний мир, который не хочется покидать. Его технический консерватизм, на заре карьеры…

22551 1 3
Тест-драйвы / Одиночные
Управление неожиданностями: тест-драйв новой Toyota Camry

Мы не думали, что это когда-то случится. Хотя, говоря объективно, это должно было случиться уже давно. А случилось вот что: Toyota Camry стала интересным автомобилем. И если раньше словосочетание «водитель Camry»…

21826 18 0
Тест-драйвы / Одиночные
Я толстый самолет: опыт владения Chrysler Concorde

Гигантомания у американских драйверов в крови. Не изжить ее ничем – ни пробками, ни повышением цен на топливо, ни здравым смыслом. Больше – значит лучше. Простая формула, по которой рождён и он – Chrysler Concorde.

13104 7 7
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

73109 5 2
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

14036 2 0
Статьи / Практика
Смешной шутки автомобиль креативный скидка: забавные автоаксессуары с AliExpress

Когда речь идет об AliExpress, шутки и веселье начинаются еще на этапе прочтения описания товара, даже если вы покупаете какую-нибудь скучную штуку вроде парктроника или насоса. Но есть у китайцев в арсенале и товары,…

9971 3 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

53937 2 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

9658 0 1
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

8249 0 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

373536 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

250158 19 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

115325 14 1
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?