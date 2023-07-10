«Запорожец» для зумеров: электромод NSU Prinz EP4 с начинкой от Audi

Неккарзульм — историческая родина немецкой компании NSU, основанной в 1873 году и поглощённой в 1969 году концерном Volkswagen. Сегодня завод в Неккарзульме выпускает модели Audi A4, A5 Cabriolet, A6, A7, A8, R8 и e-tron GT, а последней оригинальной моделью NSU здесь был революционный для своего времени седан Ro 80 с роторно-поршневым двигателем — его выпуск завершился в 1977-м. Заднемоторные малолитражки NSU Prinz 4 выпускались в Неккарзульме с 1961 по 1973 год. Снаружи NSU Prinz 4 сильно напоминает «ушастый» ЗАЗ-966, но советский автомобиль в данном случае не был клоном немецкого, а просто использовал общие для того времени мотивы в дизайне, о чём мы подробно рассказывали в отдельном большом материале.

Электромод NSU Prinz EP4 разработали 12 молодых стажёров Audi вместе с преподавателями, за его основу был взят NSU Prinz 4, выпущенный в 1971 году. Машина давно была не на ходу и изрядно подгнила, но команда Audi восстановила и усилила кузов, причём его внешность стилизовали под спортивный NSU Prinz 1000 с овальными фарами. Для повышения жёсткости в кузов врезана часть панели пола от хэтчбека Audi A1 и трубчатый каркас безопасности, тормоза и элементы шасси также позаимствованы у Audi A1, из-за чего сильно увеличилась колея — она потребовала больших расширителей колёсных арок. Облик рестомода разработан при поддержке штатных стилистов Audi, он тщательно проработан, чем сильно и в лучшую сторону отличается, например, от ежегодных студенческих проектов Skoda.



Место 30-сильного двухцилиндрового бензинового двигателя в корме занял электромотор мощностью 240 л.с. Размещённая в переднем багажнике тяговая батарея ёмкостью 19,2 кВт∙ч позаимствована у гибридного кроссовера Audi Q7 TFSI e quattro. Для охлаждения батареи в передке и крышке «капота» прорезаны вентиляционные отверстия, а заднюю крышку можно фиксировать в открытом положении, как у винтажных гоночных автомобилей. Над задним стеклом установлено крупное фиксированное антикрыло.



Фотографий интерьера NSU Prinz EP4 пресс-служба Audi, к сожалению, не опубликовала, а лишь сообщила, что там всё новое, в том числе современный одноплатный компьютер, обслуживающий многофункциональный электронный щиток приборов, и лёгкие ковши Recaro Podium на ажурных каркасах. Многие элементы наружного и внутреннего оперения изготовлены методом 3D-печати.



NSU Prinz EP4 сделан в единственном экземпляре без цели серийного производства, но мы не удивимся, если идею этого проекта в итоге подхватит какая-нибудь сторонняя фирма (быть может, даже при поддержке Audi), потому что популярность электромодов и рестомодов сейчас растёт и на них можно неплохо заработать.

