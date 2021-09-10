Новинки ×
  • «Заряженная» Hyundai Elantra N Line и обновлённый хот-хэтч i30 N собрались в Россию

«Заряженная» Hyundai Elantra N Line и обновлённый хот-хэтч i30 N собрались в Россию

10.09.2021 136 0 0

Мотор «оспортивленного» седана для нашей страны слегка «придушили», зато у «пятидверки» техника в целом такая же, как у глобальной модели. К нам такие машины будут поставлять из-за рубежа.

 

«Подогретая» версия была и у предыдущей Элантры с заводским индексом AD, она звалась Sport, однако в РФ это исполнение не продавали. А вот седан «под спорт» актуального поколения CN7 – теперь такая «четырехдверка» носит шильдики N Line – до нас все-таки доберется: в базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в которое вписана эта модификация.

Внешне от стандартной модели седан Elantra N Line отличается более агрессивным обвесом, вдобавок у него своя радиаторная решетка, сдвоенные патрубки выпускной системы и 18-дюймовые колеса, а на крышке багажника имеется небольшой спойлер. Из-за новых бамперов длина выросла на 25 мм до 4675 мм. В салоне – кресла с развитой боковой поддержкой и металлические накладки на педалях, рулевое колесо обито перфорированной кожей, плюс, конечно, красная прострочка.

Hyundai Elantra N Line
1 / 3
Hyundai Elantra N Line
2 / 3
Hyundai Elantra N Line
3 / 3

Согласно ОТТС, для нашего рынка бензиновую «турбочетверку» 1.6 T-GDI немного «придушили»: мотор выдает 200 л.с. против 204 л.с. на глобальной версии, при этом максимальный крутящий момент сохранили (265 Нм). Двигатель может «питаться» АИ-92. Турбомотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Любопытно, что в ОТТС указана только полузависимая задняя подвеска (как у обычного седана), хотя в других странах у Elantra N Line многорычажная задняя подвеска.

Стандартную Элантру для РФ собирает калининградский «Автотор», такой седан у нас представлен с «атмосферниками» 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (150 л.с.), оба работают в паре только с шестиступенчатым «автоматом», цена на момент публикации новости – от 1 464 000 рублей. Версию с турбомотором в России выпускать, скорее всего, не будут: в сертификате в качестве производственной площадки указан корейский завод.

Hyundai Elantra N Line

Вместе с Elantra N Line сертифицирован еще и «горячий» хэтчбек i30 N. Напомним, обычная «пятидверка» актуального поколения в России была представлена очень недолго – дилеры продавали «пробную» партию, компания Хёндэ даже не делала никакого официального объявления. Зато для «энки» в 2019-м в нашей стране устроили полноценную презентацию. Впрочем, и эта модель довольно быстро исчезла из салонов. И вот хот-хэтч возвращается – уже в обновленном виде (рестайлинг он пережил год назад). Вообще, ОТТС выдано сразу на две «злые» модификации – хэтч и лифтбек (его в компании считают фастбеком), но когда-то Hyundai сертифицировала и нынешний стандартный универсал i30 (у «сарая» N-версии нет), хотя машин с таким кузовом не было даже в той самой «пробной» партии. Так что появление в продаже i30 Fastback N пока под большим вопросом.

Обновленный Hyundai i30 N
1 / 3
Обновленный Hyundai i30 N
2 / 3
Обновленный Hyundai i30 N
3 / 3

Хэтчбек Hyundai i30 N оснащается бензиновым турбомотором 2.0 T-GDI, у которого два варианта мощности – 249 или 280 л.с., максимальный крутящий момент – 353 и 392 Нм соответственно (у глобальной «пятидверки» базовый движок мощнее на 1 л.с., остальные показатели совпадают). Обе версии комплектуются шестиступенчатой «механикой», более мощному двигателю еще положена восьмиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Рекомендованное топливо для обоих же вариантов – АИ-95. Привод только передний. У лифтбека техника та же. Отметим, паспортное время разгона с места до «сотни» для глобальных хэтчбека и лифтбека i30 N с 250-сильным мотором и 6МКП составляет 6,4 секунды, для машин с 280-сильным двигателем и «механикой» — 5,9 секунды, с N DCT – 5,4 секунды.

Hyundai i30 Fastback N

Как и прежде, хот-хэтч в Россию будут поставлять с чешского завода Hyundai (и там же производят лифтбек, но мы помним, что насчет этой модификации пока сомнения).

Между тем у нынешней Elantra тоже есть полноценная N-версия c 280-сильным турбомотором, однако ОТТС на такую «четырехдверку» в открытой базе Росстандарта не обнаружено.

хэтчбек седан Россия спортивные авто авторынок новинки Hyundai Hyundai Elantra Hyundai i30

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Opel Insignia с пробегом: живительная оцинковка, грязевые карманы и «взрослая» электрика С моделью Insignia Opel пытался войти в сегмент «недопремиума», предложив чуть более доступный, чем у «старших немецких братьев», автомобиль, при этом имеющий отличный набор опций и вполне «... 3344 0 2 08.09.2021
Статьи / Путешествия План, ночлег, комфорт, инструмент и… газ: 5 вещей, о которых должен помнить автотурист Ох, в какое непростое время мы живем! Только мы успели привыкнуть к тому, что мир прекрасен, разнообразен и доступен, как ковид закрыл границы, поломал всю индустрию отдыха и заставил миллио... 688 0 11 08.09.2021
Статьи / Авто недели С-класс по цене подержанной Гранты: стоит ли покупать Renault Megane III за 650 тысяч рублей Цены на новые машины бьют рекорды и пробивают все психологические и логические пороги. В апреле этого года Granta стала стоить дороже полумиллиона – 511 тысяч рублей, а в сентябре прайс-лист... 7952 10 1 08.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57617 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57376 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32843 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings