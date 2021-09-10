«Заряженная» Hyundai Elantra N Line и обновлённый хот-хэтч i30 N собрались в Россию

Мотор «оспортивленного» седана для нашей страны слегка «придушили», зато у «пятидверки» техника в целом такая же, как у глобальной модели. К нам такие машины будут поставлять из-за рубежа.

«Подогретая» версия была и у предыдущей Элантры с заводским индексом AD, она звалась Sport, однако в РФ это исполнение не продавали. А вот седан «под спорт» актуального поколения CN7 – теперь такая «четырехдверка» носит шильдики N Line – до нас все-таки доберется: в базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в которое вписана эта модификация.

Внешне от стандартной модели седан Elantra N Line отличается более агрессивным обвесом, вдобавок у него своя радиаторная решетка, сдвоенные патрубки выпускной системы и 18-дюймовые колеса, а на крышке багажника имеется небольшой спойлер. Из-за новых бамперов длина выросла на 25 мм до 4675 мм. В салоне – кресла с развитой боковой поддержкой и металлические накладки на педалях, рулевое колесо обито перфорированной кожей, плюс, конечно, красная прострочка.

Hyundai Elantra N Line 1 / 3 Hyundai Elantra N Line 2 / 3 Hyundai Elantra N Line 3 / 3

Согласно ОТТС, для нашего рынка бензиновую «турбочетверку» 1.6 T-GDI немного «придушили»: мотор выдает 200 л.с. против 204 л.с. на глобальной версии, при этом максимальный крутящий момент сохранили (265 Нм). Двигатель может «питаться» АИ-92. Турбомотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Любопытно, что в ОТТС указана только полузависимая задняя подвеска (как у обычного седана), хотя в других странах у Elantra N Line многорычажная задняя подвеска.



Стандартную Элантру для РФ собирает калининградский «Автотор», такой седан у нас представлен с «атмосферниками» 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (150 л.с.), оба работают в паре только с шестиступенчатым «автоматом», цена на момент публикации новости – от 1 464 000 рублей. Версию с турбомотором в России выпускать, скорее всего, не будут: в сертификате в качестве производственной площадки указан корейский завод.

Hyundai Elantra N Line

Вместе с Elantra N Line сертифицирован еще и «горячий» хэтчбек i30 N. Напомним, обычная «пятидверка» актуального поколения в России была представлена очень недолго – дилеры продавали «пробную» партию, компания Хёндэ даже не делала никакого официального объявления. Зато для «энки» в 2019-м в нашей стране устроили полноценную презентацию. Впрочем, и эта модель довольно быстро исчезла из салонов. И вот хот-хэтч возвращается – уже в обновленном виде (рестайлинг он пережил год назад). Вообще, ОТТС выдано сразу на две «злые» модификации – хэтч и лифтбек (его в компании считают фастбеком), но когда-то Hyundai сертифицировала и нынешний стандартный универсал i30 (у «сарая» N-версии нет), хотя машин с таким кузовом не было даже в той самой «пробной» партии. Так что появление в продаже i30 Fastback N пока под большим вопросом.



Обновленный Hyundai i30 N 1 / 3 Обновленный Hyundai i30 N 2 / 3 Обновленный Hyundai i30 N 3 / 3

Хэтчбек Hyundai i30 N оснащается бензиновым турбомотором 2.0 T-GDI, у которого два варианта мощности – 249 или 280 л.с., максимальный крутящий момент – 353 и 392 Нм соответственно (у глобальной «пятидверки» базовый движок мощнее на 1 л.с., остальные показатели совпадают). Обе версии комплектуются шестиступенчатой «механикой», более мощному двигателю еще положена восьмиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Рекомендованное топливо для обоих же вариантов – АИ-95. Привод только передний. У лифтбека техника та же. Отметим, паспортное время разгона с места до «сотни» для глобальных хэтчбека и лифтбека i30 N с 250-сильным мотором и 6МКП составляет 6,4 секунды, для машин с 280-сильным двигателем и «механикой» — 5,9 секунды, с N DCT – 5,4 секунды.



Hyundai i30 Fastback N

Как и прежде, хот-хэтч в Россию будут поставлять с чешского завода Hyundai (и там же производят лифтбек, но мы помним, что насчет этой модификации пока сомнения).



Между тем у нынешней Elantra тоже есть полноценная N-версия c 280-сильным турбомотором, однако ОТТС на такую «четырехдверку» в открытой базе Росстандарта не обнаружено.