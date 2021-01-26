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  • «Заряженный» электрокроссовер Mercedes-AMG EQA: первое изображение

«Заряженный» электрокроссовер Mercedes-AMG EQA: первое изображение

26.01.2021 221 0 0

По предварительным данным, новинка сегмента SUV пополнит модельный ряд немецкого бренда в 2023 году.

 

Марка Mercedes-Benz востребована по всему миру. Весьма неплохие продажи у немецкого бренда и в так называемом «домашнем регионе», то есть в Европе. Так, в 2019 году дилеры реализовали 906 548 единиц, что соответствует прибавке на 3,3%. А в январе-ноябре 2020-го (данных за полный год пока нет) клиенты купили 656 960 машин, что на 21% меньше, чем годом ранее: спад можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса.

На фото: Mercedes-Benz EQA 250

У владеющего маркой Mercedes-Benz концерна Daimler есть также подразделение Mercedes-AMG. Его основная задача – создание спортивных версий серийных моделей бренда. Эти модификации, как правило, имеют иную внешность, другие настройки подвески и более мощные моторы. Ожидается, что «заряженный» вариант появится и у представленного на прошлой неделе электроссовера EQA.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у нового Mercedes EQA будет три версии (включая представленный вариант 250). На вершине семейства, судя по всему, окажется модификация от спортивного бренда Mercedes-AMG: это в ходе презентации подтвердил топ-менеджер Daimler Маркус Шефер.

На фото: салон Mercedes-Benz EQA 250

«Обычный» паркетник появится в дилерских центрах в Европе примерно через пару месяцев, тогда как «горячее» исполнение под маркой Mercedes-AMG, вероятно, выйдет на рынок не раньше 2023 года. Пока что не ясно, как именно будет выглядеть такая версия модели EQA, так что пока у художников есть возможность пофантазировать на эту тему. Дизайнер испанского издания motor.es предложил своё видение Mercedes-AMG EQA.

Судя по представленному рендеру, «заряженный» электрокроссовер мало чем будет отличаться от его «гражданской» версии. То, что эта модель принадлежит спортивному бренду, можно будет понять по ряду деталей. Речь идёт в том числе о другой заглушке на традиционном месте радиаторной решётки. Она, вероятно, получит глянцевую чёрную панель, которая выполнена в стиле Panamericana с хромированными вертикальными полосами.

Кроме того, «горячую» версию будут отличать более крупные воздухозаборники иной формы, встроенные в передний бампер. В списке также многоспицевые легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна, яркие тормозные суппорты, а также большой спойлер и диффузор на корме.

О том, какой будет «начинка» кроссовера Mercedes-AMG EQA, пока не сообщается. Напомним, у «обычной» модификации EQA 250 привод только передний. На месте ДВС располагается асинхронный электромотор, который состыкован с одноступенчатым редуктором и выдаёт максимальные 190 л.с. и 375 Нм крутящего момента. С места до «сотни» такая версия разгоняется за 8,9 секунды, а её максимальная скорость составляет 160 км/ч.

Mercedes-Benz EQA оснастили литий-ионной батарею ёмкостью 66,5 кВт*ч. Как мы отмечали ранее, максимальная мощность зарядки аккумулятора составляет 100 кВт (с её помощью можно за полчаса пополнить заряд с 10 до 80%). Запас хода на одной зарядке равен 426 км (расчёт вели по циклу WLTP).

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