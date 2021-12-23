«Заряженный» Renault Sandero RS с мотором 2.0 отправлен в отставку из-за новых эконорм

В Бразилии выпущена финальная партия спортивных хэтчей. Последним владельцам достанутся машины с памятной табличкой, есть еще несколько бонусов.

«Горячий» Sandero RS в гамме Renault появился в 2015 году, такая «пятидверка» изначально была адресована, прежде всего, Бразилии и Аргентине, производство наладили на бразильском заводе компании. От стандартного хэтчбека «эрэска» отличается не только агрессивным обликом: под капотом установлен двухлитровый «атмосферник», который на бензине выдает 145 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 150 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой». Кроме того, у Sandero RS перенастроенные подвеска и усилитель руля, плюс отключаемая система стабилизации и дисковые тормоза всех колес.

150-сильная версия может набрать первую «сотню» за 8 секунд (на бензине – за 8,4 секунды), максимальная скорость этого хэтча – 202 км/ч (бензинового – 200 км/ч). Для сравнения, наш обычный Sandero со 113-сильным «атмосферником» 1.6 и 5МКП по паспорту разгоняется до 100 км/ч за 10,7 секунды, «максималка» — 177 км/ч.

Renault Sandero RS после рестайлинга 2019 года. Все южноамериканское семейство Logan/Sandero второго поколения после модернизации в плане дизайна отдалилось от моделей, доступных в других регионах 1 / 3 Renault Sandero RS после рестайлинга 2019 года. Все южноамериканское семейство Logan/Sandero второго поколения после модернизации в плане дизайна отдалилось от моделей, доступных в других регионах 2 / 3 Renault Sandero RS после рестайлинга 2019 года. Все южноамериканское семейство Logan/Sandero второго поколения после модернизации в плане дизайна отдалилось от моделей, доступных в других регионах 3 / 3

«Эрэска» — нишевая модель, видимо, именно поэтому бразильское подразделение Renault решило не вкладываться в модернизацию ее двигателя, дабы тот соответствовал новым, более жестким эконормам, которые вступят в силу в этой стране с 2022 года (доработка обошлась бы слишком дорого). К тому же, по неофициальным данным, всему семейству Logan/Sandero в Южной Америке уже подписан приговор: якобы в третье поколение бюджетники там не перейдут, их заменят некими новыми кроссоверами. Однако седан и стандартный хэтч второй генерации продержатся на конвейере еще два-три года (их выпускают не только в Бразилии, но также в Аргентине и Колумбии), а вот Sandero RS фактически отправлен в отставку.



Renault Sandero RS

Итак, компания Renault официально объявила о финальной выпущенной партии «заряженных» хэтчбеков, она насчитывает 100 машин, а всего за шесть лет в Бразилии произвели более 4600 «эрэсок». Внутри каждой «пятидверки» из «прощальной» серии есть памятная табличка с надписью RS Finale и порядковым номером. Также покупатели последних Sandero RS получат плакат с характеристиками «горячей» модели и комплект аксессуаров, в него входят брелок, кепка, бутылка для воды и бумажник – все с символикой RS.



Renault Sandero RS из финальной партии 1 / 2 Renault Sandero RS из финальной партии 2 / 2

Между тем оставшийся Sandero со стандартной литровой «тройкой» SCe (79 л.с. на бензине и 82 л.с. на этаноле) и 5МКП вовсе не выглядит, как обычная модель: бразильцам предложена версия S Edition с дизайном под «эрэску», вдобавок им доступно «оспортивленное» исполнение GT Line.



Российский рынок Logan/Sandero, как ожидается, не покинут, ведь у нас все чаще ловят тестовые прототипы машин третьей генерации. Наш новый седан, вероятно, окажется аналогом турецкого Renault Taliant.