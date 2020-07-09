«Зебры» снова станут чёрно-белыми: жёлтая краска исчезнет с пешеходных переходов

Впервые начали обозначать места пешеходных переходов британцы, это было ещё в середине 1930-ых годов. Ближе к 50-ым провели исследования, согласно которым наиболее заметными на дороге признали чередующиеся чёрные и белые полосы шириной 0,6 метра (2 фута), нанесённые параллельно бордюру. В СССР первый обозначенный пешеходный переход появился в 1955 году в Москве. Современные же дороги сложно представить без разметки.



Нынешний ГОСТ допускает использование белой и желтой краски для обозначения пешеходных переходов. Правда, несколько лет назад в столице, а затем и в других городах на дорогах начали рисовать жёлто-белые «зебры». Предполагалось, что они из-за своей яркости будут более заметными для водителей, а значит, это положительно скажется на уровне безопасности пешеходов.

О проблеме, которую вызвала такая разметка, известно уже не первый год: о ней заявляли в мотосообществе. Дело в том, что используемая для нанесения «зебр» дорожная краска становится скользкой во время и после дождя. Из-за неё снижается сцепление колёс с дорогой, что особенно опасно для мотоциклистов.

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Наконец об этом задумались в Центре организации дорожного движения Москвы. Как пояснили в ЦОДД, в условиях города на регулируемых переходах жёлтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность. Так что от нанесения дополнительных жёлтых полос в «зебрах» решили отказаться (судя по всему, речь идёт именно о регулируемых переходах, так что мотоциклистам по-прежнему придётся аккуратно проезжать пешеходные переходы без светофоров).

Кроме того, в ЦОДД считают, что чёрно-белые «зебры» не будут портить облик столицы. Остаётся надеяться, что вслед за Москвой инициативу подхватят и другие российские города, ведь мотосезон сейчас в самом разгаре.



Отметим, использование иной разметки – это не единственное решение, которое ЦОДД объясняет в том числе заботой о внешнем виде московских улиц. Ранее по этой же причине в Центре сочли необходимым уменьшить размер дорожных знаков и сократить их количество. Соответствующий эксперимент прошёл в 2017 году, его признали успешным и предложили распространить на другие города.

Правда, не обошлось и без проблем: в конце 2018-го началось судебное разбирательство между ЦОДД и столичным подразделением ГИБДД. Ведомство не устроило, что в городе появились дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 50x50 см, ведь по ГОСТу они должны быть размером 90x90 и 70x70 см соответственно. Кроме того, был установлен объединённый указатель «Парковка для инвалидов» вместо двух отдельных знаков – «Парковка» и соответствующая информационная табличка. В итоге ГИБДД проиграла суд, так что ЦОДД не пришлось платить два штрафа на 200 тыс. и 300 тыс. рублей (решение вынес Мосгорсуд).

