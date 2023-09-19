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  • Жертвы во имя «эко-трендов»: Volvo готовится попрощаться с дизельными двигателями

Жертвы во имя «эко-трендов»: Volvo готовится попрощаться с дизельными двигателями

19.09.2023 15 0 0

Последние экземпляры шведского бренда, оснащённые двигателями, работающими на тяжёлом топливе, будут выпущены в начале следующего года.

О своей стратегии по стремлению к углеродной нейтральности компания Volvo заявила в рамках Недели климата в Нью-Йорке. В Вольво, в частности, заявили, что намерены в течение ближайших нескольких месяцев попрощаться с дизельными автомобилями: известно, что все оставшиеся модели с соответствующими двигателями будут сняты с производства в начале 2024 года.

На фото: Volvo XC90

В качестве главных причин отказа от дизельных двигателей производитель назвал изменение рыночного спроса, продолжающееся ужесточение норм выбросов, а также сосредоточенность мирового автопрома на электрификации машин. Отметим, после того, как дизельные автомобили Volvo официально «канут в историю», в линейке бренда останутся только модели с гибридными установками и полностью электрической «начинкой».

Согласно стратегии Volvo, полный переход на разработку и выпуск моделей только с полностью электрическими силовыми установками намечен на 2030 год. Полностью углеродно-нейтральной компания собирается стать ещё спустя десятилетие. Разработка новых двигателей внутреннего сгорания – как бензиновых, так и дизельных – была прекращена ещё в прошлом году.

Кстати, касательно такой причины как «изменения рыночного спроса», производитель не покривил душой. Так, в Reuters отметили, что в прошлые годы большая часть продаж бренда приходилась именно на дизельные автомобили. Однако уже по итогам 2019-го на такие машины пришлось менее 50% от общего количества реализованных. А в 2022-м выбор в пользу дизелей Volvo сделали менее 9% клиентов на глобальном рынке. В целом доля проданных автомобилей с дизельными двигателями на европейском рынке сократилась до 14,1% (по данным на июль 2023 года).

На фото: Volvo EX90

Под капотом дизельных моделей Volvo располагается 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель, его отдача варьируется от 150 до 235 л.с. Мотор может входить в состав мягкогибридной силовой установки: на этот шаг в Вольво пошли, чтобы улучшить свои «эко-показатели» в Европе.

Сейчас в Volvo немало внимания уделяют «электричкам». Так, компания готовится к скорой презентации роскошного минивэна EM90, который, вероятно, окажется родственником «китайца» Zeekr 009 (оба бренда принадлежат поднебесному холдингу Geely). В конце прошлого месяца шведская марка показала тизеры салона будущей новинки.

А в начале минувшего лета дебютировал субкомпактный электрический кроссовер Volvo EX30. В основе этой модели лежит разработанная Geely модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), на которой базируются в том числе такие родствнные модели как smart #3 и Polestar 4.

дизель авторынок Европа бизнес экология Volvo

 

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