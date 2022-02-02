Лифтбек ×
  • Зимний Polestar 2 Arctic Circle: увеличенный клиренс, защита днища и карбоновая лопата

Зимний Polestar 2 Arctic Circle: увеличенный клиренс, защита днища и карбоновая лопата

02.02.2022 148 0 0

Шведская компания Polestar, отпочковавшаяся от Volvo в 2017 году, продолжает вспоминать своё тюнинг-прошлое и представила новый вариант доработки электрического кросс-лифтбека Polestar 2 — на сей раз не для гоночного трека, а для езды в раллийном стиле по зимним дорогам.

 

Летом прошлого года на Фестивале скорости в Гудвуде в Великобритании компания Polestar представила спортивный электрический кросс-лифтбек Experimental Polestar 2, отличающийся от стандартной модели более мощной силовой установкой, доработанной подвеской и особым внешним декором. Версия Experimental была сделана в единственном экземпляре и серийной не стала, но опробованный на ней апгрейд силовой установки в декабре был предложен владельцам обычных двухмоторных Polestar 2 в виде платного интернет-обновления. Заплатив 1000 евро, клиент получает увеличение пиковой мощности с 300 кВт (408 л.с.) до 350 кВт (476 л.с.), пикового крутящего момента — с 660 до 680 Нм, время разгона до 100 км/ч сокращается с 4,7 до 4,4 с.

Представленный сегодня Polestar 2 Arctic Circle, вполне возможно, впоследствии тоже породит какой-нибудь тюнинг-пакет, но пока это, как и Experimental Polestar 2, единичный экземпляр, демонстрирующий богатое автоспортивное наследие Polestar в приложении к электромобилям. Разработку Arctic Circle курировал Йоаким Ридхольм, главный подвесочник Polestar, считающий, что самой точной настройки шасси можно добиться только на снегу и льду в процессе длинных и плавных скольжений.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

За основу версии Arctic Circle взят обычный двухмоторный Polestar 2 с вышеописанным апгрейдом силовой установки. Дорожный просвет увеличен на 30 мм, установлены регулируемые энергоёмкие амортизаторы Öhlins с внешними резервуарами и на 30% более мягкие пружины, в переднюю и заднюю подвеску добавлены распорки, тормоза Brembo остались стандартными. 19-дюймовые колёса OZ Racing в раллийном стиле обуты в изготовленные на заказ шипованые шины размерности 245/35 R 19.

Для более точного контроля тяги при старте на скользком покрытии установлена новая система Launch Control с лепестками управления на руле. Под передним бампером появилась углепластиковая защита, на бампере — мощная буксировочная проушина. Вдобавок передок снабдили четырьмя светодиодными прожекторами Stedi Quad Pro, а в багажник положили лопату с углепластиковым черенком и яркий буксировочный трос. В салоне вместо штатных передних кресел установлены гоночные ковши Recarо.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Добавим, что в прошлом году Polestar реализовала в мире 29 тысяч автомобилей — немного, но это в два раза больше, чем в 2020-м, а план на 2025 год — выйти на уровень в 290 тысяч машин в год, то есть на порядок больше. Добиться поставленных целей должны три грядущие новинки — кроссоверы Polestar 3, Polestar 4 и флагманский седан Polestar 5.

кроссовер тюнинг электромобиль новинки лифтбек Polestar Polestar Polestar 2

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Fiat Doblo l с пробегом: удачные моторы и гудящие коробки передач В первой части обзора Fiat Doblo мы выяснили несколько в целом приятных вещей: у этой машины вполне приличный кузов (если, конечно, его не насиловали постоянными перегрузами), простенький,... 141 0 0 02.02.2022
Статьи / Авто недели Старее – значит лучше: стоит ли покупать Citroen C4 I за 450 тысяч рублей В попытке сэкономить при покупке машины на нынешнем диком рынке мы уже рассматривали итальянские и французские варианты – например, Fiat Linea и Renault Megane. Но у них был небольшой мину... 2939 11 0 01.02.2022
Статьи / Практика Облачно, возможны осадки: почему потеют фары и как с этим бороться Скажу сразу: фары не могут не потеть. Поэтому сильно переживать из-за лёгкого запотевания не стоит (ниже расскажем, почему), а вот если в фару запустить карася и он в ней выживет, это уже пл... 3292 0 8 29.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 14675 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 14281 21 22 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 13511 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings