Зимний Polestar 2 Arctic Circle: увеличенный клиренс, защита днища и карбоновая лопата

Шведская компания Polestar, отпочковавшаяся от Volvo в 2017 году, продолжает вспоминать своё тюнинг-прошлое и представила новый вариант доработки электрического кросс-лифтбека Polestar 2 — на сей раз не для гоночного трека, а для езды в раллийном стиле по зимним дорогам.

Летом прошлого года на Фестивале скорости в Гудвуде в Великобритании компания Polestar представила спортивный электрический кросс-лифтбек Experimental Polestar 2, отличающийся от стандартной модели более мощной силовой установкой, доработанной подвеской и особым внешним декором. Версия Experimental была сделана в единственном экземпляре и серийной не стала, но опробованный на ней апгрейд силовой установки в декабре был предложен владельцам обычных двухмоторных Polestar 2 в виде платного интернет-обновления. Заплатив 1000 евро, клиент получает увеличение пиковой мощности с 300 кВт (408 л.с.) до 350 кВт (476 л.с.), пикового крутящего момента — с 660 до 680 Нм, время разгона до 100 км/ч сокращается с 4,7 до 4,4 с.

Представленный сегодня Polestar 2 Arctic Circle, вполне возможно, впоследствии тоже породит какой-нибудь тюнинг-пакет, но пока это, как и Experimental Polestar 2, единичный экземпляр, демонстрирующий богатое автоспортивное наследие Polestar в приложении к электромобилям. Разработку Arctic Circle курировал Йоаким Ридхольм, главный подвесочник Polestar, считающий, что самой точной настройки шасси можно добиться только на снегу и льду в процессе длинных и плавных скольжений.



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За основу версии Arctic Circle взят обычный двухмоторный Polestar 2 с вышеописанным апгрейдом силовой установки. Дорожный просвет увеличен на 30 мм, установлены регулируемые энергоёмкие амортизаторы Öhlins с внешними резервуарами и на 30% более мягкие пружины, в переднюю и заднюю подвеску добавлены распорки, тормоза Brembo остались стандартными. 19-дюймовые колёса OZ Racing в раллийном стиле обуты в изготовленные на заказ шипованые шины размерности 245/35 R 19.



Для более точного контроля тяги при старте на скользком покрытии установлена новая система Launch Control с лепестками управления на руле. Под передним бампером появилась углепластиковая защита, на бампере — мощная буксировочная проушина. Вдобавок передок снабдили четырьмя светодиодными прожекторами Stedi Quad Pro, а в багажник положили лопату с углепластиковым черенком и яркий буксировочный трос. В салоне вместо штатных передних кресел установлены гоночные ковши Recarо.



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Добавим, что в прошлом году Polestar реализовала в мире 29 тысяч автомобилей — немного, но это в два раза больше, чем в 2020-м, а план на 2025 год — выйти на уровень в 290 тысяч машин в год, то есть на порядок больше. Добиться поставленных целей должны три грядущие новинки — кроссоверы Polestar 3, Polestar 4 и флагманский седан Polestar 5.

