Несмотря на статус флагмана, новый паркетник окажется не самой дорогой моделью Zotye на российском рынке.

Выпуск кроссовера T700 для РФ планируют наладить на белорусском заводе «Юнисон», где сегодня также собирают паркетники T600 и Coupa (купеобразная версия «шестисотого»). Причем если стандартный «шестисотый» в соседней стране продолжат собирать отверточным методом, то для новинок Zotye на предприятии собираются запустить две линии сварки кузовов. Об этом в интервью Kolesa.ru рассказал заместитель гендиректора «Зоти Мотор Рус» Александр Гнездюк.

Точные сроки старта российских продаж T700 пока неизвестны. По словам представителя Zotye, в Белоруссии выпуск модели стартует ближе к концу следующего года. То есть можно предположить, что до РФ паркетник доберется в конце 2019 – начале 2020 года. Данных о «начинке» предназначенного для нашей страны T700 тоже пока нет.

В Китае «семисотый» дебютировал в 2017-м. Кросс, в дизайне которого прослеживаются черты моделей Land Rover, является флагманом Т-линейки марки. На родине модель доступна с пяти- или семиместным салоном, при этом трехрядный вариант имеет собственное обозначение – T800. Длина пятиместного паркетника равна 4748 мм, семиместного – 4910 мм. Колесная база едина – 2850 мм. Впрочем, кроссовер с семью местами до нас вряд ли доберется.

1 / 4 Салон Zotye T700 2 / 4 Салон Zotye T700 3 / 4 Салон Zotye T700 4 / 4 Салон Zotye T700

На китайском рынке Zotye T700 можно купить с бензиновыми «турбочетверками» 1.8 и 2.0 мощностью 177 и 190 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или автоматом с двумя сцеплениями, второй работает в паре с классической восьмиступенчатой АКП. Трехрядному T800 положен 231-сильный турбомотор 2.0 и 6DCT. Привод у обеих версий только передний.

В списке оборудования флагмана значатся: светодиодная оптика, цифровая «приборка», мультимедийная система с вертикальным сенсорным планшетом, круиз-контроль, панорамный люк, подогрев кресел, беспроводная зарядка для смартфона.

В Поднебесной Zotye T700 обойдется минимум в 106 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 010 000 рублей по актуальному курсу. Рублевая цена еще не объявлена, однако самой дорогой моделью марки в РФ кросс не станет. Напомним, Zotye также собирается привезти в нашу страну паркетник SR9, копию дореформенного Porsche Macan: как отметил Александр Гнездюк, этот SUV будет стоить дороже «семисотого» (SR9 в Белоруссии собирать не планируют). Кстати, о бюджетном сегменте в Zotye все же не забывают – в России еще должен появиться компактный кроссовер T300. Предварительный ценник «трехсотого» – от 650 000 рублей.

Обо всех планах Zotye относительно нашего рынка читайте в интервью Kolesa.ru с представителем российского офиса компании.