Выпуск кроссовера T700 для РФ планируют наладить на белорусском заводе «Юнисон», где сегодня также собирают паркетники T600 и Coupa (купеобразная версия «шестисотого»). Причем если стандартный «шестисотый» в соседней стране продолжат собирать отверточным методом, то для новинок Zotye на предприятии собираются запустить две линии сварки кузовов. Об этом в интервью Kolesa.ru рассказал заместитель гендиректора «Зоти Мотор Рус» Александр Гнездюк.
Точные сроки старта российских продаж T700 пока неизвестны. По словам представителя Zotye, в Белоруссии выпуск модели стартует ближе к концу следующего года. То есть можно предположить, что до РФ паркетник доберется в конце 2019 – начале 2020 года. Данных о «начинке» предназначенного для нашей страны T700 тоже пока нет.
В Китае «семисотый» дебютировал в 2017-м. Кросс, в дизайне которого прослеживаются черты моделей Land Rover, является флагманом Т-линейки марки. На родине модель доступна с пяти- или семиместным салоном, при этом трехрядный вариант имеет собственное обозначение – T800. Длина пятиместного паркетника равна 4748 мм, семиместного – 4910 мм. Колесная база едина – 2850 мм. Впрочем, кроссовер с семью местами до нас вряд ли доберется.
На китайском рынке Zotye T700 можно купить с бензиновыми «турбочетверками» 1.8 и 2.0 мощностью 177 и 190 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или автоматом с двумя сцеплениями, второй работает в паре с классической восьмиступенчатой АКП. Трехрядному T800 положен 231-сильный турбомотор 2.0 и 6DCT. Привод у обеих версий только передний.
В списке оборудования флагмана значатся: светодиодная оптика, цифровая «приборка», мультимедийная система с вертикальным сенсорным планшетом, круиз-контроль, панорамный люк, подогрев кресел, беспроводная зарядка для смартфона.
В Поднебесной Zotye T700 обойдется минимум в 106 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 010 000 рублей по актуальному курсу. Рублевая цена еще не объявлена, однако самой дорогой моделью марки в РФ кросс не станет. Напомним, Zotye также собирается привезти в нашу страну паркетник SR9, копию дореформенного Porsche Macan: как отметил Александр Гнездюк, этот SUV будет стоить дороже «семисотого» (SR9 в Белоруссии собирать не планируют). Кстати, о бюджетном сегменте в Zotye все же не забывают – в России еще должен появиться компактный кроссовер T300. Предварительный ценник «трехсотого» – от 650 000 рублей.
Обо всех планах Zotye относительно нашего рынка читайте в интервью Kolesa.ru с представителем российского офиса компании.
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