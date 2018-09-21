Звездная болезнь Туарега: так ли он безопасен, как о нем говорят?

По итогам последней сессии испытаний Euro NCAP пресс-служба Фольксвагена выпустила реляцию о том, что кроссовер Touareg третьего поколения – само совершенство с точки зрения безопасности. Однако давайте еще раз внимательно приглядимся к тестовому протоколу.

О результатах краш-тестов и испытаний систем активной безопасности четырех автомобильных новинок, в числе которых был и Volkswagen Touareg третьего поколения, Колёса.ру подробно рассказывали вчера. Сегодня на редакционную почту пришло сообщение от пресс-службы VW, в котором говорится буквально следующее: «По мнению независимых экспертов, во время краш-теста премиальный внедорожник показал высочайшие результаты во всех категориях».

Почему Touareg не внедорожник, а кроссовер, мы сейчас объяснять не будем – это отдельная тема, а вот «высочайшие результаты» обсудим.

Итак, эксперты Euro NCAP присудили Туарегу наивысший 5-зведный рейтинг за безопасность, но если посмотреть не в фольксвагеновский пресс-релиз, а в протокол испытаний, то можно увидеть, что в самой консервативной дисциплине – фронтальном ударе на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением деформируемый барьер – «третий» Touareg выступил хуже своего «дедушки», то есть Туарега первого поколения. Euro NCAP бил его в 2004 году, когда единой оценки за безопасность еще не было, и звезды начислялись отдельно за защиту взрослых, детей и пешеходов. Так вот, за защиту взрослых «первый» Touareg получил 5 звезд, и вполне заслуженно: нагрузки на все части тела манекенов были в безопасных желтых и зеленых зонах (см. рисунок 1).

Свежий же Touareg выступил во фронтальном краш-тесте о деформируемый барьер хуже (левый верхний прямоугольник на рисунке 2): грудь водителя-манекена испытала повышенный оранжевый уровень нагрузок, которые могут привести к сильными ушибами и переломам ребер. Многовато оранжевых пятен и в других краш-тестах: фронтальном ударе на скорости 50 км/ч о бетонную стену и боковом ударе о столб на скорости 32 км/ч. В общем, результат в лучшем случае посредственный, но никак не высочайший.

Конечно, было бы интересно посмотреть результаты краш-тестов Туарега второго поколения, но он в программу испытаний Euro NCAP, к сожалению, не попал.

Теперь перейдем к системам активной безопасности, которыми щедро нашпигован новый Touareg – их работа также далека от совершенства. Как видно из официального видеоролика Euro NCAP, система автоматического аварийного торможения (AEB) кроссовера допустила столкновение с шедшим вдоль дороги пешеходом при ночных испытаниях (ей лишь удалось снизить скорость удара с начальных 60 км/ч до 16 км/ч), а при дневных допустила столкновение с пересекавшим проезжую часть велосипедистом (скорость удара снижена со стартовых 30 км/ч до 14 км/ч). Любопытно, что на скорости 60 км/ч Туарегу удалось избежать столкновения с «поперечным» велосипедистом, то есть система работает неровно. Конечно, в любом случае от AEB есть польза, и лучше ездить с ней, чем без нее, но говорить о высочайшем результате ее работы можно лишь с очень большой натяжкой.

Справедливости ради отметим, что Volkswagen Touareg далеко не единственный немецкий автомобиль (а немецкий инжиниринг считается едва ли не лучшим в мире), получивший 5-зведный рейтинг при посредственных результатах краш-тестов. Так в прошлом году оценки «отлично» удостоился лифтбек BMW 6-й серии GT, проваливший боковой удар о столб и грозящий водителю серьезными травмами бедер при фронтальном ударе на скорости 64 км/ч (к слову, такая же проблема выявлена у соплатформенной «пятерки»).

5 звезд в 2017-м присудили пикапу Mercedes-Benz X-класса, у которого при фронтальном ударе на скорости 64 км/ч водитель-манекен испытал повышенный (оранжевый) уровень нагрузок в районе груди (точно так же, как в Туареге), а подголовники заднего сиденья были признаны неудовлетворительными. Подобные примеры можно найти и в протоколах Euro NCAP 2016 и 2015 годов, то есть это обычная практика, а не какое-то особое отношение к Туарегу. Тем не менее удивительно, что пассивная безопасность Туарега за десяток лет не улучшилась, а ухудшилась, по крайней мере в одной конкретной дисциплине…

То, что система оценок Euro NCAP несовершенна, признают и сами члены комитета, поэтому постоянно «допиливают» методику испытаний, вводят в нее новые дисциплины и пересматривают удельный вес старых. PR-службам автопроизводителей, однако, по понятным причинам не хочется влезать во все эти тонкости – за них это сделаем мы, журналисты. А наших читателей мы призываем смотреть не на звезды, а на протоколы – в них много интересного, даже у машин-отличников.