К автомобилям класса Gran Turismo во всем мире принято относить крупные и мощные люксовые купе, но и классический седан Nissan Gloria многих поколений успешно продавался как настоящий «GT». И это не случайно…

Владелица – Татьяна Емельянова, москвичка, 30 лет, специалист по уходу за лошадьми.

Автомобиль – Nissan Gloria 9 поколения (Y32), 1994 года, выпускался с 1991 по 1995 годы

– В 2019 году я подыскивала себе небольшую «пузотерку» для повседневных разъездов, но не скучную, а стильную и симпатичную и, естественно, леворульную – вспоминает Татьяна.

– Но, по сути, получилось, что я купила нечто совершенно противоположное изначальным планам – крупный седан, да еще и с правым рулем, к которому никогда не стремилась. На Nissan Gloria меня навели знакомые ниссановоды. Продавалась Глория в Московской области, в Ивантеевке, и просили за нее 200 тысяч рублей. Машина заворожила меня еще при покупке, хотя, как выяснилось в дальнейшем, нужно было не очаровываться, а смотреть на «железо» внимательнее и тщательнее. Я быстро подружилась и с ее габаритами, и с непривычным рулем. В машине многое пришлось подваривать, включая подгнивший лонжерон, заказывать во Владивостоке и менять двигатель, перетряхивать подвеску, заново перекрашивать. Двигатель, к слову, пришлось покупать два раза. В первый раз я нарвалась на мошенника, и переведенные авансом деньги пропали….

Сложно сказать, взялась бы я за все это, зная реальное состояние Глории и грядущий объем работ, но сейчас ни о чем не жалею. Тем более что после всех ремонтов машина и радует в качестве рабочей лошадки, и привлекает внимание на фестивалях японской автокультуры.

Снаружи

Как известно, на полноразмерных американских седанах в Штатах всегда ездили и нищие мексиканские таксисты, и копы, и фэбээровцы, и обыватели мидл-класса. Различия в одной и той же модели для столь широкой аудитории определялись модификациями и комплектациями. Однако Nissan с Gloria в этом смысле пошел еще дальше и с успехом предлагал одну и ту же модель и в качестве представительского или VIP автомобиля, и в качестве относительно молодежного, что встречается весьма нечасто.

Внешне Gloria удивительным образом сочетает в себе малосочетаемое – грубоватую брутальность и определенное изящество. Тяжесть в дизайне усиливают массивная морда с нотками старых Ягуаров и по-лимузинному широкие задние стойки, но эту перегруженность разбавляют крупные «воздушные» арки колес, неожиданно игривый профиль задних дверей, изящный наклон линии багажника. И только спойлер подчеркивает, что это не представительская комплектация Brougham или VIP, а спортивно-молодежная Gran Turismo.

Влияние на стиль Gloria девятого поколения баварского и штутгартского автопрома 80-90-х хорошо заметно.

Все двери – безрамочные, а профиль задних – экстравагантный. Отчасти он облегчает посадку, отчасти просто оживляет дизайн, причем делает это в тандеме со стеклами, причудливо опускающимися с кокетливым перекосом.

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Соответствующие эпохе 16-дюймовые колесные диски-«паутинки» BBS шли как дилерская опция. Шины – размерностью 215/55.

В японском автопроме распространены персональные значки для отдельных моделей, отличающиеся от единого символа всего бренда. Gloria получила в качестве собственной шильды стилизованное изображение бумажного журавлика в стиле оригами.

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Внутри

Внутри Nissan Gloria все достаточно строго и солидно – никаких излишеств и полета фантазии вы тут не найдете. Монументальная «плита» торпедо, крупные, но при этом очень простые по формам руль, рукоятка АКП, ручки дверей. Аналоговые часы усиливают впечатление от солидности и основательности.

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Отделка кресел и дверных карт серым велюром очень уютная, и она тут – не признак дешевизны: японцы не зациклены на коже, и текстильные салоны у них всегда были в почете. Водительское сиденье обильно электрифицировано. Пластиковые элементы салона – качественные, не теряющие вида со временем из-за царапин, растрескивания, потери эластичности или выгорания, как в более бюджетных авто. Рулевое колесо имеет регулировку по вылету и наклону.

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Машина в целом и задний диван в частности просторные, но не так, чтобы очень. Все же это среднеразмерная японская машина, а не американский фулл-сайз. И снаружи она смотрится более крупной, нежели ощущается внутри.

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За счет установленного вертикально за спинкой заднего дивана 80-литрового топливного бака багажник имеет не такой уж большой объем, как можно ожидать, глядя на машину. Да и длинномер из багажника в салон не просунешь. Под полом трюма находится запаска-докатка.

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В полностью стоковом и исправном состоянии сохранилась оригинальная аудиосистема из «дискретных» однодиновых кассетника с радио и CD-проигрывателя.

Кнопка антенны с электроприводом и кнопки регулировки зеркал находятся в выдвижных контрол-боксах, которые по нажатию «выпадают» из торпедо слева и справа от руля.

Приборная панель – очень простая, с минимумом индикации и без какой-либо изюминки.

Возле рукоятки коробки передач находится рычажок разблокировки стояночного тормоза. Сам тормоз в американском стиле приводится в действие от ножной педальки.



Машина укомплектована богатым набором штатных бумаг – инструкция по эксплуатации, сервисная книжка, разные японские свидетельства о прохождении ТО, рекламные буклетики и прочее – на фото все не уместилось.



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Железо

Gloria и ее близнец Cedric – среднеразмерные заднеприводные седаны. Передние подвески – Макферсон, сзади – независимые многорычажки. И спереди и сзади установлены стабилизаторы поперечной устойчивости. Стойки передней подвески отличаются странноватым инженерным решением: они составляют единое целое с поворотными кулаками. Впрочем, это не значит, что замена амортизаторов окажется золотой: стойки разборные, и меняются только амортизаторные патроны. Тормоза по кругу дисковые (суппорты спереди двухпоршневые, сзади – однопоршневые), рулевое управление – с ГУР. Передача крутящего момента на задний редуктор реализована через простой кардан с одним подвесным подшипником.

Изначально на этом экземпляре стоял атмосферный V-образный 6-цилиндровый мотор VG30E на 160 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой. Но по цилиндро-поршневой группе он был уже уставшим, и когда буквально сразу после покупки у него пробило прокладку одной из головок, хозяйка решила поменять двигатель целиком. Тем более что без переделок можно было поставить более мощный (190 сил) VG30DE с более современными двухвальными 12-клапанными головками. Оба двигателя штатно ставились на это поколение Gloria/Cedric, и аутентичность машины, которую желала сохранить Татьяна, не нарушалась.

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По кузову машина на момент покупки пребывала в среднем состоянии. Один из предыдущих владельцев переварил подгнившие задние арки, почему-то взяв в качестве донорских арки от Нивы. Нынешней хозяйке пришлось восстанавливать и арки, и пороги, подваривать лонжерон, обновлять броский и сочный (хотя и неоригинальный) винный цвет, проводить химчистку салона и делать полный антикор. Перебирали и обе подвески. Как нередко случается с Ниссанами, многие купленные по VIN и ожидаемо соответствующие сайлентблоки и иные детали подвески не подходили, и их приходилось подбирать по месту. То ли ошибки в каталогах, то ли колхоз предыдущих владельцев, заимствовавших детали от смежных моделей… Если ремонтироваться поэтапно, то в целом все это было финансово не слишком обременительно и находилось в балансе с изначальной стоимостью авто. Главную проблему представляет собой кузовное железо: крылья и двери приходилось разыскивать по всей России, и многое из того, что продается, в силу возраста уже находится в состоянии полураспада.

В движении

За рулем Глории вас встречают комфортнейшая посадка, отличная обзорность, превосходная сборка салона и шумоизоляция. Ничего не скрипит и не досаждает сверчками – высокий класс автомобиля чувствуется даже через три десятка лет.

В плане управляемости от тяжелого и длинного японского седана начала 90-х с мягкой и энергоемкой подвеской не ждешь ничего хорошего, но Gloria способна приятно удивить! Она предсказуемо имеет потрясающую магистральную устойчивость благодаря солидным массе и колесной базе, дистанцирует водителя и пассажиров почти от любых колдобин в пределах разумного, но при этом еще и неплохо рулится, не страдает от кренов, эффективно тормозит. Все же это был один из полуфлагманов марки, и ниссановцы не халтурили!

Несмотря на «баржеобразный» кузов и длинный нос, машина не страдает от переутяжеленности морды и склонности к сносу передка, как можно подумать. Хотя аккумулятор стоит буквально вплотную к фаре, главный источник веса, двигатель, задвинут максимально назад, к моторному щиту. Вдобавок к этому он короткий по оси коленвала, как все V-образные «шестерки», и не имеет избыточной массы, как V8. Также на неплохую управляемость влияет и отлично спроектированный кузов, имеющий ряд штатных дополнительных распорок в нужных местах, увеличивающих жесткость. Несмотря на отсутствие современных умных систем помощи водителю, Gloria хорошо сбалансирована, к ее поведению легко привыкнуть, она мягка в управлении и хорошо предсказуема. Глорию, вопреки «кузовной неканоничности», достаточно легко представить в формате Gran Turismo – машины, способной не утомлять водителя и пассажиров, совершая продолжительные магистральные путешествия и обеспечивая уверенность в сложных ситуациях, где требуется быстрая переставка по полосам или преодоление сложной связки поворотов без потери скорости. 190-сильный двигатель для автомобиля оптимален. VG30DE обладает солидным запасом тяги, реализуемой уже чуть ли не с холостых оборотов. Низовой атмосферный «старичок» и в 2025 году способен дарить удовольствие своей мощью, особенно если ограничить коробку тремя ступенями и не бояться работать акселератором. Вот только болезненная расплата за позитивные эмоции наступает на АЗС. Впрочем, при спокойной езде в «женском стиле» машина не так уж прожорлива, как в активном. Со слов хозяйки, её Глория кушает около девяти литров 95-го по трассе и литров двенадцать – по городу. Это далеко от мечтаний экономного водителя, но для такой акулы вполне гуманно.

История модели

Первое поколение большого люксового заднеприводного седана Gloria увидело свет в 1959 году еще под маркой Prince, позже поглощенной Nissan Motors. Nissan Gloria, а также ее близнец Cedric и они оба под брендами Datsun и Infiniti – долгоживущая модель среднеразмерного по нынешним меркам автомобиля, основным типом кузова которого был седан/хардтоп. Однако в некоторых поколениях машины выпускалась и в кузове купе, и в кузове универсал. Различия в комплектациях позволяли успешно позиционировать машину в разных классах и охватывать широкий круг покупателей. Базовые Gloria были популярны у таксистов, модификации Gran Turismo ориентировались на более молодую аудиторию, а версии Brougham и Brougham VIP считались бизнес-классом и представительскими машинами. Главным конкурентом на внутреннем рынке можно назвать Toyota Crown.

Дизайн машин разных поколений прошел традиционный эволюционный путь: очертания в стиле «бутылка колы», характерные для японского «американизма» 60-70-х, типичный для 80-х «кубизм», и только с девятого поколения Y32 (1991-1995) Gloria стала похожа на автомобиль, который сегодня смотрится как классический, но еще не вызывает ощущения законченного ретро. И это при том, что технически машина практически не изменилась с предыдущего поколения Y31. В отличие от ранних генераций, девятое поколение получило центральные стойки кузова, отсутствовавшие у хардтопов, что сделало автомобиль менее изящным, но более безопасным. Gloria Y32 продолжала использовать двух- и трехлитровые двигатели от прошлой генерации – V6 SOHC и DOHC, а также рядный 6-цилиндровый 2,8-литровый дизель RD28. Четырехцилиндровых моторов для Y32 не предлагалось даже в самых простых комплектациях. Также в этом поколении из списка опций исчезли механические коробки передач; машины комплектовались только четырех- и пятиступенчатыми автоматами.