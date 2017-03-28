После рестайлинга TLX получил решетку радиатора и передний бампер как у концепта Acura Precision, дебютировавшего в 2016 году. Кроме того, у седана появились другие светодиодные фары, также у модели расширят список оборудования. Об изменениях в моторной гамме данных пока нет. Публичный дебют «четырехдверки» пройдет в апреле в рамках Нью-Йоркского мотор-шоу.

Дореформенный Acura TLX в США продают с бензиновыми четырехцилиндровым двигателем 2.4 и мотором V6 3.5 мощностью 206 и 290 л.с. соответственно. Первый агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением и гидротрансформатором, второй сочетается с девятидиапазонным «автоматом».

1 / 3 На фото: концепт Acura Precision 2 / 3 На фото: концепт Acura Precision 3 / 3 На фото: концепт Acura Precision

У 206-сильного седана – полноуправляемое шасси All-Wheel Steer, а для модели с мотором V6 доступна еще и система полного привода, которая перераспределяет крутящий момент между осями и между задними колесами.

Цена дорестайлингового Acura TLX в Штатах начинается с отметки в 32 000 долларов – это около 1 828 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 3 На фото: дореформенный седан Acura TLX 2 / 3 На фото: дореформенный седан Acura TLX 3 / 3 На фото: дореформенный седан Acura TLX

Ранее Акура вывела на американский рынок гибридную версию кроссовера MDX. Внедорожник получил мотор V6 3.0 и три электродвигателя, суммарная отдача «японца» – 321 л.с. Не исключено, что модернизированный TLX обзаведется такой же установкой.