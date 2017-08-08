Audi готовит замену хэтчбеку A3: появились свежие подробности

Из-за слабых продаж, немецкая марка может принять решение отказаться от не очень практичного типа кузова для модели A3, но произойдёт это, вероятно, лишь через несколько лет.

Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на свои источники, Audi может прекратить выпуск трёхдверного хэтчбека A3, и после смены поколения модель с таким типом кузова не будет доступна в автосалонах марки. Связано это с тем, что продажи по сравнению с пятидверной версией и седаном идут крайне вяло, и руководство марки раздумывает над освобождением мощностей конвейера.

1 / 2 На фото: Audi A3 актуального поколения 2 / 2 На фото: Audi A3 актуального поколения

По данным британцев, «трёхдверка» A3 покинет конвейер уже в 2019 году, а отстаивать позиции хэтчбеков будет пятидверная версия, которая продаётся куда увереннее. В 2020 году в линейке Audi A3 также появится пятидверный лифтбек, который и позаимствует у «трёхдверки» название Sportback. Позиционироваться он будет примерно так, как сейчас позиционируется Audi A5 Sportback относительно седана Audi A4.

Также коллеги сообщают, что со сменой поколения Audi A3 получит удлинённую «тележку», благодаря которой в салоне автомобиля станет просторнее, и возможно, к 2021 году марка представит универсальную версию A3.

1 / 2 На фото: Audi A3 актуального поколения 2 / 2 На фото: Audi A3 актуального поколения

К слову, конкуренты в лице Mercedes-Benz и BMW также ранее анонсировали появление универсальных версий моделей A-Class и 1 Series.

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