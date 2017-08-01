Автомобили УАЗ поедут на китайский рынок

Речь идет о моделях Патриот, Пикап, Хантер и Комби. Но для начала компании УАЗ необходимо пройти процесс сертификации. На данный момент Ульяновский автомобильный завод успешно прошел аудит от официального сертификационного органа «Центр сертификации качества Китая» (CQC).
По результатам сертификационного аудита замечаний к производству автомобилей УАЗ не было. Аудиторы ограничились рекомендациями по совершенствованию системы контроля производственных процессов и качества продукции.
Успешное прохождение аудита позволит УАЗу перейти к следующим шагам процедуры получения «Одобрения типа транспортного средства CCC», что в дальнейшем позволит наладить экспорт отечественных автомобилей в Китай. По данным пресс-службы УАЗа, успешное прохождение процедуры сертификации позволит увеличить поставки автомобилей в Китай до нескольких тысяч в год.
На данный момент основным рынком сбыта УАЗа является Россия — в 2016-ом году здесь было продано 48 848 машин (+1%). С экспортом ситуация совершенно иная — в прошлом год за границу было поставлено только 3 467 автомобилей (-29.3%).
Недавно, напомним, компания УАЗ назвала цены на коммерческий автомобиль Профи. На прошлой неделе УАЗ присоединился к программам государственной поддержки. Теперь доступны новые льготы при покупке автомобиля.
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