Автомобили УАЗ поедут на китайский рынок

Автомобили производства ООО "Ульяновский автомобильный завод" в скором времени могут начать поставлять в Китай.

Речь идет о моделях Патриот, Пикап, Хантер и Комби. Но для начала компании УАЗ необходимо пройти процесс сертификации. На данный момент Ульяновский автомобильный завод успешно прошел аудит от официального сертификационного органа «Центр сертификации качества Китая» (CQC).

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По результатам сертификационного аудита замечаний к производству автомобилей УАЗ не было. Аудиторы ограничились рекомендациями по совершенствованию системы контроля производственных процессов и качества продукции.

Успешное прохождение аудита позволит УАЗу перейти к следующим шагам процедуры получения «Одобрения типа транспортного средства CCC», что в дальнейшем позволит наладить экспорт отечественных автомобилей в Китай. По данным пресс-службы УАЗа, успешное прохождение процедуры сертификации позволит увеличить поставки автомобилей в Китай до нескольких тысяч в год.

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На данный момент основным рынком сбыта УАЗа является Россия — в 2016-ом году здесь было продано 48 848 машин (+1%). С экспортом ситуация совершенно иная — в прошлом год за границу было поставлено только 3 467 автомобилей (-29.3%).

Недавно, напомним, компания УАЗ назвала цены на коммерческий автомобиль Профи. На прошлой неделе УАЗ присоединился к программам государственной поддержки. Теперь доступны новые льготы при покупке автомобиля.

