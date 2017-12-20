В линейке Changan уже есть седан с названием Raeton, но новинка к этой модели никакого отношения не имеет. Raeton CC построен на другой платформе, длина «четырехдверки» равна 4 780 мм, что на 120 мм меньше, чем у «стандартного» Raeton, ширина – 1 825 мм (-35 мм), высота – 1 465 мм (-35 мм), размер колесной базы составляет 2 770 мм (-40 мм).

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Новый седан доступен только с одним мотором – бензиновым турбодвижком 1.5 мощностью 156 л.с. Трансмиссии – шестиступенчатые «механика» или «автомат» Aisin.

Для Changan Raeton CC предусмотрены: цифровая «приборка», мультимедийный комплекс с тачскрином диагональю 10,3 дюйма и голосовым управлением, круиз-контроль, климат-контроль, система предотвращения фронтального столкновения, панорамная крыша, система кругового видеообзора, подогрев кресел.

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Цена «китайца» лежит в диапазоне от 89 900 до 138 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 797 000 – 1 232 000 рублей по актуальному курсу. Отметим, «обычный» Raeton стоит дороже – от 120 800 до 150 800 юаней (около 1 072 000 – 1 338 000 рублей). Эта модель в Поднебесной предлагается со 170-сильным бензиновым турбомотором 1.5 и «автоматом».

На данный момент нет информации о планах Changan продавать Raeton CC за пределами Китая. Кстати, «просто Раэтон» у нас был представлен, но не так давно «четырехдверка» покинула рынок РФ, видимо, из-за слабого спроса.

Накануне стала известна цена другой новинки Changan для России – кроссовера CS75.