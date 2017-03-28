GM может разработать под брендом Corvette конкурента Porsche Cayenne

Похоже, что американскому концерну General Motors не дают покоя успехи спортивных кроссоверов Porsche. Уже сейчас некоторые руководители GM раздумывают над тем, чтобы составить немцам и их коллегам "по цеху" конкуренцию в этом сегменте, и крепкая основа для этого у американцев, безусловно, имеется.

Как пишет издание Thetruthaboutcars, вице-председатель и глава департамента по разработке новых моделей GM Боб Лютц признался, что его впечатляют успехи Porsche Cayenne, и концерн хочет видеть в своём портфолио нечто схожее с ним.

1 / 2 На фото: Chevrolet Corvette Z06. Нечто схожее по стилю, но более "кроссоверное" может появиться в линейке GM в течение нескольких лет 2 / 2 На фото: Chevrolet Corvette Z06. Нечто схожее по стилю, но более "кроссоверное" может появиться в линейке GM в течение нескольких лет

По словам Лютца, чтобы эффектно конкурировать, кроссовер от General Motors должен продаваться под громким брендом Corvette, у него должен быть задний привод, лёгкое алюминиевое шасси и мощный V8, а силуэт кузова должен быть приблизительно таким же, как и у популярного «немца». Что касается ценника, то по мнению Лютца, для завоевания рынка GM в этом вопросе необходимо будет слегка подвинуться.

1 / 2 На фото: салон Chevrolet Corvette Z06 2 / 2 На фото: салон Chevrolet Corvette Z06

Тем не менее, «зеленый свет» этому проекту пока ещё не дан, поскольку General Motors пока не располагает свободной платформой для кроссоверов Corvette, а использовать в этом плане лёгкие шасси Cadillac и GMC американцы боятся, поскольку это может навредить их продажам. А вот с моторами у GM всё великолепно: установив под капот компрессорный 6,2-литровый V8 с отдачей в 650 сил, кроссовер Corvette сможет уверенно «тягаться» со своими конкурентами.

Бензина в огонь подливает и аналитик компании Kelley Blue Book Карл Брауер. По его мнению, такой подход со стороны General Motors имеет высокий шанс на успех, поскольку все известные автомобильные бренды, которые ранее выпускали типичные суперкары и разработали спортивные кроссоверы, зафиксировали прибыль.

Ранее Колёса.ру протестировали кроссовер Maserati Levante.