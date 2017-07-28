Законопроект, предполагающий установку требований к дорожным комплексам, подготовили специалисты Министерства внутренних дел РФ. Предположительно после принятия этой нормы регионам можно будет передать полномочия по администрированию дел в отношении нарушителей, чего в течение нескольких лет добивается Москва.

Как сообщает «Коммерсант», разработанный МВД законопроект предполагает, что статью 2.61 КоАП РФ дополнят фразой: «требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, и средствам фото- и киносъёмки, видеозаписи, а также порядок обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, определяются правительством Российской Федерации».

«Практически все технические средства, которые используются для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения в автоматическом режиме, находятся на балансе региональной власти, — комментируют авторы законопроекта. — Она же обеспечивает финансирование расходов на их эксплуатацию и развитие, а также почтовых расходов, связанных с рассылкой материалов по делам об административных правонарушениях. Рассмотрение возможности предоставления органам власти субъектов полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в данном случае представляется вполне обоснованным».

Инициативу по закреплению требований в качестве обязательных поддержал эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман. «Необходимо наводить порядок в доказательной базе, на что был направлен ГОСТ на автофиксацию, — отметил он. — А сейчас, получается, мало того что водителям вводят избыточные ограничения, даже если у комплексов есть ошибки, то они почему-то становятся проблемой водителей».

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