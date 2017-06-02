Последний С5 сошел с конвейера завода PSA Group, расположенного во французском Ренне, 1 июня 2017 года, сообщает издание Ouest France. Как отмечает портал, модель актуального поколения «уходит в отставку после девяти лет карьеры». Всего за этот период в Европе было реализовано более 430 000 таких Citroen C5. Причина прекращения производства – низкий спрос. При этом у «старосветских» дилеров машины еще имеются.

1 / 3 На фото: Citroen C5, актуальная версия для Европы 2 / 3 На фото: Citroen C5, актуальная версия для Европы 3 / 3 На фото: Citroen C5, актуальная версия для Европы

По неофициальным данным, преемник у C5 может появиться в следующем году. Ожидается, что дизайн модели выполнят в стиле концепта CXperience, дебютировавшего в 2016-м на Парижском автосалоне. Не исключено, что «наследник» окажется лифтбеком или хэтчбеком. А вот знаменитой гидропневматической подвески Hydractive уже не будет – скорее всего, на смену ей придет подвеска Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода, как у кроссовера C5 Aircross.

Между тем выпуск Citroen C5 продолжается в Китае, теперь модель будет доступна только в этой стране. В отличие от Старого света, где производили седан и универсал, в Поднебесной предлагается только «четырехдверка» и она изначально не была оснащена системой Hydractive.

1 / 3 На фото: обновленный Citroen C5 для Китая 2 / 3 На фото: обновленный Citroen C5 для Китая 3 / 3 На фото: обновленный Citroen C5 для Китая

В апреле этого года в Шанхае представили рестайлинговый Citroen C5, предназначенный для китайского рынка. Дизайн седана выполнили в стиле последних С4 и С6. Кстати, возрожденную «шестёрку» тоже можно купить только в Поднебесной.