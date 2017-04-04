В Министерстве финансов РФ подготовили поправки, которые предполагают возможность перестрахования рисков по ОСАГО в Российской национальной перестраховочной компании. Напомним, на сегодняшний день использование этого механизма в «автогражданке» запрещено на законодательном уровне.

«Проектом федерального закона снимается запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию, так как в связи с созданием в соответствии с законом о страховании национальной перестраховочной компании обеспечивается прозрачность операций по перестрахованию рисков по обязательному страхованию», — отмечается в пояснительной записке к блоку поправок в закон об ОСАГО, который Минфин разослал в несколько ведомств.

«Могу высказать осторожное мнение о том, что перестрахование ОСАГО в РНПК без детальной и всесторонней проработки этого вопроса не является способом нормализации положения дел на рынке ОСАГО», — отметил президент РНПК Николай Галушин. Он опасается ситуации, при которой нацперестраховщику будут передаваться договоры только по наиболее убыточным клиентам и территориям.

Свою точку зрения на новые поправки высказал и президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. «Этот шаг может открыть ящик Пандоры и дать возможности для компаний уходить по-английски: некоторые страховщики будут набирать несбалансированные портфели и уходить с рынка по-английски, а в перестраховочном пуле или на нацкомпании останутся все обязательства», — пояснил он.

Ряд специалистов считают, что, прежде чем предлагать новые серьёзные изменения в работе ОСАГО, нужно оценить хотя бы первые результаты недавно одобренной реформы. Напомним, президент России Владимир Путин в конце марта 2017 года подписал закон о приоритете натуральной формы возмещения ущерба над выплатами в «автогражданке». Норма вступит в силу в конце апреля текущего года.