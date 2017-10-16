Картинка с силуэтом «семёрки» появилась на официальных страницах Audi в соцсетях. Мировая премьера A7 Sportback нового поколения состоится 19 октября текущего года. Место дебюта пока не раскрывается, нет подробностей и о «начинке» модели.

Кстати, внешний облик нового лифтбека уже не секрет. В начале октября в Сети появились фото масштабных моделек A7. Судя по тем изображениям, кардинальных изменений в дизайне «немца» нет, в глаза бросаются лишь фары иной формы, другая поясная линия да более острая решетка радиатора, выполненная в стиле флагманского седана A8 последней генерации.

1 / 4 На фото: Audi A7 актуального поколения 2 / 4 На фото: Audi A7 актуального поколения 3 / 4 На фото: Audi A7 актуального поколения 4 / 4 На фото: Audi A7 актуального поколения

Лифтбек актуального поколения доступен в России с моторами 2.0 TFSI и 3.0 TFSI с отдачей в 249 и 333 л.с. соответственно, цена – от 3 700 000 рублей. «Заряженные» S7 Sportback и RS 7 Sportback performance предлагаются с двигателем V8 4.0 TFSI. У «эски» мощность мотора составляет 450 л.с., эта модификация обойдется минимум в 5 830 000 рублей. Двигатель RS 7 Sportback performance выдает 605 л.с., цена самого мощного «немца» — от 8 000 000 рублей.

Ранее Audi представила новые версии RS4 Avant и RS 5 Coupe – для универсала и «двухдверки» разработали серию Carbon Edition.