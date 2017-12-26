На свежем видео новый Veloster представлен в «полный рост», при этом кузов автомобиля полностью покрыт светодиодами. Дизайн хэтча выполнен в новом фирменном стиле Hyundai, у модели по-прежнему лишь одна дверь с левой стороны и две – с правой.

Ожидается, что в Корее Veloster следующей генерации предложат с бензиновыми турбомоторами 1.4 Kappa и 1.6 Gamma, отдача которых пока не раскрывается. Оба двигателя, вероятно, будут сочетаться с семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением, для топового мотора 1.6 еще предусмотрена шестиступенчатая «механика».

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Напомним, фото с тестов новинки производитель распространил в конце ноября, а на прошлой неделе в Сети появилось первое видео Veloster. Публичная премьера хэтчбека состоится в середине января 2018 года в рамках Детройтского автосалона. Впрочем, не исключено, что на родине бренда модель представят раньше.

1 / 3 На фото: Hyundai Veloster предыдущей генерации 2 / 3 На фото: Hyundai Veloster предыдущей генерации 3 / 3 На фото: Hyundai Veloster предыдущей генерации

Российский рынок предыдущий Hyundai Veloster покинул в 2016-м из-за слабого спроса. Возвращение модели в нашу страну маловероятно.

Ранее в Hyundai рассказали, какие новинки марки появятся в РФ в следующем году. В частности россиянам предложат Santa Fe четвертого поколения, рестайлинговый Tucson и Creta 2018 модельного года.