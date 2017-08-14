В конце июля текущего года пять внедорожников Rexton последней генерации отправились в турне под названием Trans Eurasia Trail.

Автомобилям предстоит преодолеть около 13 000 километров пути. Внедорожники побывают в 23-х городах в восьми странах, в том числе, и в России, сообщили в компании. Правда, когда именно колонна из новых Rexton доберется до нашей страны, пока не раскрывается. Предположительно, в РФ вседорожники заглянут в этом месяце. В сентябре модель нового поколения покажут на Франкфуртском автосалоне, а конечная точка турне – Великобритания.

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Мировая премьера нового SsangYong Rexton состоялась весной этого года в Южной Корее. Пока внедорожник доступен только на домашнем рынке, на родине автомобиль продают с приставкой G4 (Great 4 Revolutions: «великие революции» в области дизайна, технологий, безопасности и ездовых качеств).

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Корейцам новинка предлагается в пятиместном исполнении, с задним или полным приводом, с турбодизелем 2.2 мощностью 187 л.с. и мерседесовским семидиапазонным «автоматом». Ожидается, что у европейской версии еще будут семиместная модификация и бензиновая «турбочетверка» 2.0 с отдачей в 225 л.с.

В список оборудования внедорожника могут входить: светодиодная оптика, 20-дюймовые диски, «цифровая» приборка, девять подушек безопасности, системы экстренного торможения, кругового видеообзора, помощи при движении в пробках, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном диагональю 9,2 дюйма.

На корейском рынке цена SsangYong G4 Rexton стартует с отметки в 33 500 000 вон, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 763 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, ранее в российском офисе SsangYong заявили о том, что новый Рекстон планируется вывести на наш рынок в следующем году.