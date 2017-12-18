Новый УАЗ Патриот: свежие подробности

Ульяновский автозавод намерен в 2020 году поставить на конвейер существенно переработанную версию УАЗ Патриот, что стало известно благодаря вышеупомянутой картинке.

Изображение кузова и шасси было размещено на сайте Центра компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (СПбПУ). Высшее учебное заведение выступает в роли подрядчика по расчету конструкции обновленной модели.

Судя по картинке, ключевым отличием модернизированного Патриота будет подвеска. Спереди внедорожник получит независимую двухрычажную подвеску, а сзади пружинную вместо рессорной. Предполагается также, что у автомобиля будет реечное рулевое управление и гидроусилитель. Изменения в конструкции должны существенно улучшить управляемость автомобиля.

Недавно стало известно, что у актуального УАЗ Патриот появится новая раздаточная коробка индийского производства.