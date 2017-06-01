Снимок опубликовало издание Auto.Mail. Сообщается, что автовоз следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Судя по всему, в объектив угодили внедорожники Fortuner. Вероятно, автомобили доставили для испытаний.

О том, что Toyota может вывести на наш рынок Fortuner, стало известно в мае. По неофициальным данным, модель поступит в продажу до конца текущего года. Главным конкурентом новинки станет Mitsubishi Pajero Sport.

1 / 2 На фото: Toyota Fortuner для ЮАР 2 / 2 На фото: Toyota Fortuner для ЮАР

Fortuner создан на базе пикапа Toyota Hilux. Сегодня внедорожник доступен в Азии, Австралии, Южной Америке, Африке и в странах Ближнего Востока. В зависимости от рынка в линейку моторов могут входить: дизели 2.4 (150 л.с.), 2.8 (177 л.с.) и 3.0 (95 л.с.), бензиновые двигатели 2.7 (166 л.с.) и V6 4.0 (235 л.с.). Трансмиссии – «механика» или «автомат».

Информации о моторах Fortuner для России пока нет, как и данных о его ценах. Предполагается, что автомобиль окажется дешевле Toyota Land Cruiser Prado.

Напомним, недавно на российских дорогах поймали еще одну новинку Тойоты – компактный кроссовер C-HR. О выходе на наш рынок этой модели официально тоже пока не объявлено.