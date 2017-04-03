В Сети появились изображения рестайлингового хэтчбека Peugeot 308. Официальный дебют модели может состояться в ближайшее время.

Изображения посвежевшего 308-го опубликованы на форуме поклонников марки. По предварительным данным, картинки взяли с конфигуратора французского портала Пежо. Судя по всему, рестайлинговая модель получила новую решетку радиатора в стиле кроссоверов 2008 и 3008, модернизированные бамперы, фары, противотуманки и задние фонари.

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В салоне изменений практически нет, разве что мультимедиа-система, возможно, станет «шустрее». Кстати, у хэтча на картинках нет полностью цифровой «приборки», которая имеется в арсенале Peugeot 3008 второй генерации, однако ее могут предложить в качестве опции.

Ожидается, что в линейку моторов европейской версии Peugeot 308 войдет дизель 1.5 BlueHDi, который придет на смену двигателю 1.6 (100 или 120 л.с.). Как сообщают французские СМИ, обновленная модель поступит в продажу в июне текущего года.

В России дореформенный Peugeot 308 можно купить с бензиновым мотором 1.6 мощностью 135 или 150 л.с. Двигатель работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Цена хэтча – от 1 589 000 рублей (без учета спецпредложений).

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Доберется ли обновленный 308-й до российского рынка – пока неизвестно. Спрос на эту модель в нашей стране мизерный. Так, согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, в 2016-ом в РФ реализован всего 41 хэтчбек Peugeot 308.

Напомним, ближайшими премьерами Пежо в России станут новые кроссовер Peugeot 3008 и фургон Peugeot Expert.