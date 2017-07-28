Несколько дней назад компания Luxgen распространила официальные тизеры нового кроссовера, предназначенного для китайского рынка. Теперь же в распоряжении издания Autohome оказались «живые» фотографии модели.

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Длина Luxgen U5 равна 4 395 мм, ширина – 1 763 мм, высота – 1 594 мм, размер колесной базы – 2 620 мм. Кросс получил довольно агрессивный дизайн экстерьера, салон, напротив, выполнен в спокойном стиле. На центральной консоли – огромный сенсорный экран мультимедийной системы.

Китайцам новинку предложат с бензиновым двигателем 1.6 мощностью 124 л.с. Мотор сочетается с вариатором. Привод – только передний.

Премьера Luxgen U5 состоится в конце августа текущего года, кроссовер представят в рамках автосалона в китайском Чэнду. В продаже «пятерка» появится в октябре, цены пока не объявлены. Нет данных и о планах Luxgen поставлять «паркетник» в какие-либо другие страны.

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Напомним, не так давно тайваньская марка запустила на китайский рынок другую новинку – рестайлинговый кроссовер U6.