В распоряжении корейского издания Motorgraph оказался снимок модернизированного SsangYong Korando Turismo. На российском рынке модель ранее продавали под именем Stavic, также в некоторых странах MPV известен как Rodius.

Судя по фото, дизайн передней части минивэна обновили в стиле Rexton последней генерации. Так, Korando Turismo получил другие бампер и решетку радиатора, фары со светодиодными полосками дневных ходовых огней, иные противотуманки.

Предполагается, что мотор у вэна остался прежним. В Корее модель представлена с дизелем 2.2 мощностью 178 л.с., который работает в паре с семидиапазонным «автоматом». Привод – задний или полный.

1 / 4 На фото: дорестайлинговый SsangYong Korando Turismo 2 / 4 На фото: дорестайлинговый SsangYong Korando Turismo 3 / 4 На фото: дорестайлинговый SsangYong Korando Turismo 4 / 4 На фото: дорестайлинговый SsangYong Korando Turismo

По предварительным данным, официальная премьера рестайлингового SsangYong Korando Turismo состоится в марте 2018 года. В том же месяце может дебютировать еще одна новинка марки – пикап, построенный на базе Рекстона.

На российском рынке минивэн SsangYong Stavic больше не продают. После своего возвращения в РФ корейская марка решила продвигать в нашей стране пока лишь две модели – кроссоверы Tivoli/XLV и Actyon.