Корреспонденту нашего портала рассказали, почему у новой коммерческой модели Ульяновского автозавода будет только одна подушка безопасности.

25 Дек Представитель УАЗа рассказал, почему у Профи будет только одна подушка

Заместитель генерального директора по развитию и директора Научно-технического центра УАЗ Евгений Галкин в рамках тест-драйва нового Профи сообщил, что: «Установка подушки в принципе возможна, но ставить ее не будут. Дело в том, что на заднеприводных машинах кабина трёхместная, и унифицировать подушки с нашей двухместной кабиной невозможно. Установка подушки может очень значительно повысить стоимость машины, которая сейчас приблизительно на сто тысяч ниже, чем у ближайшего конкурента. Поэтому в ближайшем будущем на этом месте появился ещё один бардачок, а не подушка».

Напомним, серийное производство коммерческого автомобиля УАЗ началось в сентябре текущего года. Дилеры приступили к продажам модели в октябре в двух версиях комплектации – «Стандарт» и «Комфорт».

УАЗ Профи укомплектован бензиновым мотором ЗМЗ новой генерации, мощность которого составляет 149 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач, специально адаптированной для использования на коммерческих моделях.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о старте продаж УАЗа Профи с газобаллонным оборудованием в ноябре 2017 года. Новинка Ульяновского автозавода работает на бензине и газе, при этом битопливная версия полностью сертифицирована.