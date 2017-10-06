Рассекречена мощность мотора конкурента Гелендвагена от Jeep

Jeep в скором времени выведет на рынок новую генерацию своего брутального внедорожника Wrangler. Недавно мы сообщали, что автомобиль получит экономичную гибридную силовую установку, но сегодня также была опубликована информация о характеристиках моторов без гибридной составляющей.

Документ с характеристиками двигателей для нового Wrangler появился на официальном сайте NHTSA — Национального управления безопасности дорожного движения США. В нём сообщается, что топ-версия внедорожника получит компактную двухлитровую турбированную бензиновую «четвёрку» с приличной отдачей в 368 лошадиных сил. Расход топлива и динамические характеристики пока не раскрываются, однако можно предположить, что столько компактный мотор будет существенно выигрывать у конкурентов в плане экономичности.

1 / 2 На фото: концепт-кар Jeep Wrangler Dragon 2 / 2 На фото: концепт-кар Jeep Wrangler Dragon

А вот базовые версии внедорожника получат хорошо проверенную временем атмосферную «шестёрку» объёмом в 3,6 литра и отдачей в 285 лошадиных сил. Точно таким же мотором сейчас оснащаются и другие автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles – Chrysler Pacifica, Dodge Grand Caravan, Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee и Jeep Journey.

А вот гибридная силовая установка будет доступна позже, поскольку сейчас специалисты Jeep её активно тестируют, и она ещё «сыровата».

Примечательно, что в документе ничего не сообщается о трёхлитровом турбодизеле, который тоже должен был находиться в линейке силовых агрегатов.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Jeep представил хардкорную финальную спецверсию Wrangler Rubicon Recon.