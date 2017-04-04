Публичная премьера новой версии вседорожника Seat состоится на автосалоне в Барселоне, который откроется 11 мая текущего года.

От стандартного кросса модификация Ateca FR отличается рисунком решетки радиатора, наличием шильдиков с обозначением серии, слегка модернизированной головной оптикой. Бамперы новинки выполнены в том же цвете, что и кузов, рамки окон и рейлинги на крыше окрашены в черный. Кроме того, Seat Ateca FR получил 19-дюймовые колесные диски особого дизайна.

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В салоне установлены спортивные кресла с обивкой из алькантары, алюминиевые накладки на педали, спортивное рулевое колесо с логотипом FR и отделкой кожей. На «баранке» и кожухе рычага переключения передач имеется красная прострочка.

В линейку моторов Seat Ateca FR вошел новый бензиновый мотор 2.0 TSI мощностью 190 л.с. Этот двигатель предложат и для других комплектаций кроссовера. Трансмиссии – «механика» или DSG. Версия FR доступна с системой полного привода.

Цена «оспортивленного» кросса пока не раскрывается, стандартный Ateca в Испании стоит от 18 390 евро, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 110 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, Ateca сегодня является единственным серийным SUV марки Seat. Во второй половине 2017-го испанцы представят второй кросс – компактную модель Arona. А в следующем году на рынок выйдет флагманский семиместный внедорожник, который, по предварительным данным, получит имя Formentor.