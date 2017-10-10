В Сети появился скетч «четырехдверки» Virtus, предназначенной для Бразилии. Ожидается, что в России эту модель будут позиционировать как новый Polo Sedan.

Изображение бразильского Volkswagen Virtus опубликовал в своем Instagram местный журналист Фернандо Кальмон. По его данным, седан официально представят в январе 2018 года, хотя ранее предполагалось, что презентация модели состоится уже в сентябре 2017-го. Позже Virtus, вероятно, перевоплотится в Polo Sedan следующей генерации, однако более подробной информации о сроках дебюта новинки в России пока нет.

Между тем дизайн VW Virtus уже не секрет. Так, в августе этого года в Сеть выложили шпионские фотографии седана без какого-либо камуфляжа. Спереди модель почти не отличается от «донора» — европейского хэтча Polo нового поколения.

Предполагается, что в линейку моторов Virtus войдут «атмосферник» 1.6 мощностью около 117 л.с., а также трехцилиндровый турбодвижок 1.0 TSI. Трансмиссии – «механика» или «автомат».

1 / 3 На фото: хэтчбек VW Polo нового поколения, версия для Европы 2 / 3 На фото: хэтчбек VW Polo нового поколения, версия для Европы 3 / 3 На фото: хэтчбек VW Polo нового поколения, версия для Европы

Напомним, хэтч Volkswagen Polo шестого поколения дебютировал в июне этого года. «Пятидверка» построена на платформе MQB A0. Хэтчбек стал крупнее предшественника, а список оборудования «немца» был существенно расширен.