Изображение бразильского Volkswagen Virtus опубликовал в своем Instagram местный журналист Фернандо Кальмон. По его данным, седан официально представят в январе 2018 года, хотя ранее предполагалось, что презентация модели состоится уже в сентябре 2017-го. Позже Virtus, вероятно, перевоплотится в Polo Sedan следующей генерации, однако более подробной информации о сроках дебюта новинки в России пока нет.
Между тем дизайн VW Virtus уже не секрет. Так, в августе этого года в Сеть выложили шпионские фотографии седана без какого-либо камуфляжа. Спереди модель почти не отличается от «донора» — европейского хэтча Polo нового поколения.
Предполагается, что в линейку моторов Virtus войдут «атмосферник» 1.6 мощностью около 117 л.с., а также трехцилиндровый турбодвижок 1.0 TSI. Трансмиссии – «механика» или «автомат».
Напомним, хэтч Volkswagen Polo шестого поколения дебютировал в июне этого года. «Пятидверка» построена на платформе MQB A0. Хэтчбек стал крупнее предшественника, а список оборудования «немца» был существенно расширен.
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