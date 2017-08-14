Skoda может «воскресить» модель Felicia и представить электрический кроссовер

Чешский автопроизводитель в течение следующего десятилетия выведет на рынок несколько новых моделей, которые будут оснащаться электрическими силовыми установками. Некоторые подробности о планах марки раскрыли наши зарубежные коллеги.

Как сообщает британское издание Autoexpress со ссылкой на свои источники, Skoda планирует представить абсолютно новый хэтчбек, который может получить имя Felicia E. Якобы, сначала чехи представят купеообразный кроссовер, который будет построен на базе концепт-кара Volkswagen ID, а потом возьмутся и за хэтчбек. Коллеги отмечают, что по размерам хэтчбек будет отнюдь не маленьким – чуть короче актуальной Octavia, а мощность его электромотора составит порядка 168 лошадиных сил.

1 / 3 На фото: концепт Volkswagen ID Crozz. Ожидается, что новые электрокары Skoda будут строиться на его основе 2 / 3 На фото: концепт Volkswagen ID Crozz. Ожидается, что новые электрокары Skoda будут строиться на его основе 3 / 3 На фото: концепт Volkswagen ID Crozz. Ожидается, что новые электрокары Skoda будут строиться на его основе

Цена Felicia E, вероятно, будет находиться на уровне около 24 000 фунтов стерлингов (порядка 1 863 744 рублей в эквиваленте), автомобиль будет доступен в двух модификациях, которые будут различаться между собой опциями и ёмкостью аккумуляторов, поэтому на данный момент неизвестно, к какой именно модификации вышеназванные характеристики относятся. Дебют Felicia E намечен приблизительно на 2021 год.

Что же касается нового кроссовера, то как было сказано выше, он будет построен на базе шасси MEB, которое легло в основу концепт-кара Volkswagen ID, но сама по себе «тележка» будет слегка удлинена. Электрические моторы новинки будут обладать суммарной мощностью приблизительно в 302 лошадиные силы, а запас хода составит около 500 километров. Кроссовер будет чуть длиннее модели Karoq, но короче Kodiaq, при этом, его стоимость составит около 40 000 фунтов стерлингов (порядка 4 108 600 рублей), что сделает его самым дорогим автомобилем марки. Тем не менее, он будет стоить практически вдвое дешевле Tesla Model X. Дебют электрического кросса намечен на 2020 год.

1 / 2 На фото: концепт Skoda Vision E Concept. Ожидается, что новый электрический кроссовер марки будет иметь схожие с ним "фамильные" черты 2 / 2 На фото: концепт Skoda Vision E Concept. Ожидается, что новый электрический кроссовер марки будет иметь схожие с ним "фамильные" черты

По данным коллег, Volkswagen не собирается затягивать с разработкой данных моделей, поскольку ориентированы они будут в первую очередь на китайский рынок, на его массовый сегмент. Стоит отметить, что родственная марка Audi тоже разрабатывает полностью электрический кроссовер на базе шасси MEB, и он уже тестируется в камуфляже на дорогах общего пользования.

Ну и напоследок ещё небольшая порция информации от наших британских коллег. По их данным, уже в 2019 году Skoda наладит производство гибридных модификаций Superb, а также выкатит электрическую версию ситикара Citigo.

Ранее художник портала Колёса.ру представил, как может выглядеть купе Skoda Octavia.