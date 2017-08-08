Столичный авторынок: Kia Rio обошел Hyundai Solaris в июне

Список был подготовлен по результатам исследования рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам июня 2017 года, проведенного аналитическим агентством «Автостат». Новым лидером столичного рынка стал Kia Rio с объемом продаж 1 019 единиц, что на 8% меньше чем в прошлом году.

Hyundai Solaris, возглавлявший рейтинг в мае, сместился на второе место – 1 013 проданных автомобилей и рост на 9,5%. Чешский лифтбек Skoda Rapid занял третью строчку с существенным отрывом от лидеров – 687 машин (+49%).

В пятерку вошел единственный кроссовер – Hyundai Creta на четвертом месте (665 штук), тогда как на пятом разместился Volkswagen Polo с 648 проданными автомобилями и ростом на 10,5%. В десятку также вошли: Skoda Octavia (605 единиц, 26%), Toyota Camry (515 штук, +5%), Volkswagen Tiguan (480 кроссоверов, +227%), Ford Focus (460 автомобилей, -4%) и Kia cee’d (437 машин, +45%).

Суммарный объем московского рынка новых легковых автомобилей в июне текущего года составил 17,5 тысяч машин, а это превышает прошлогодний показатель на 14%. Кстати, Kia уже отчиталась о продажах в июле.