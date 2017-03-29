Toyota анонсировала новую модель

Мировая премьера Toyota FT-4X состоится в рамках Нью-Йоркского автосалона, который начнет свою работу 12 апреля. Впервые о новой загадочной модели стало известно осенью прошлого года, когда Тойота зарегистрировала в Соединенных Штатах торговую марку FT-4X. Стоит отметить, что первое официальное изображение эту загадочность абсолютно не развеивает.

Тем не менее, ходят слухи, что торговая марка FT-4X была зарегистрирована для нового внедорожника японской компании, который станет идеологическим преемником FJ Cruiser. Производство последнего было прекращено в августе прошлого года.

1 / 5 Toyota FJ Cruiser "Trail Teams Ultimate" 2 / 5 Toyota FJ Cruiser "Trail Teams Ultimate" 3 / 5 Toyota FJ Cruiser "Trail Teams Ultimate" 4 / 5 Toyota FJ Cruiser "Trail Teams Ultimate" 5 / 5 Toyota FJ Cruiser "Trail Teams Ultimate"

Если слухи подтвердятся и концепт будет представлять из себя брутальный внедорожник, то, в случае одобрения разработки серийного варианта, ему предстоит соперничество на рынке со следующим поколением Jeep Wrangler и новым Ford Bronco.

Осталось ждать всего две недели, а возможно, новинка будет рассекречена еще до публичной премьеры. Кстати, сегодня Toyota представила в Австралии другой концепт – экстремальный пикап Hilux Tonka.