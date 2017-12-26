Выпуск «растянутого» Q2 L уже стартовал в Поднебесной на заводе СП Volkswagen и FAW, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, у кросса увеличили длину и колесную базу, однако точные характеристики пока не приводятся. Габариты европейской версии Q2: 4 191/1 794/1 508 мм, колесная база – 2 601 мм.

1 / 2 На фото: стандартный Audi Q2, версия для Европы 2 / 2 На фото: стандартный Audi Q2, версия для Европы

Ожидается, что Audi Q2 L предложат с бензиновыми турбодвигателями 1.0 (116 л.с.), 1.4 (150 л.с.) и 2.0 (290 л.с.). Более того, «поднебесные» СМИ утверждают, что у «паркетника» будет и полностью электрическая модификация — такой версии у «старосветского» кросса нет. Характеристики «зеленого» Q2 также пока неизвестны.

На китайский рынок Audi Q2 L выйдет в следующем году. Скорее всего, в других странах удлиненный кроссовер не появится.

1 / 2 На фото: стандартный Audi Q2, версия для Европы 2 / 2 На фото: стандартный Audi Q2, версия для Европы

Мировая премьера Q2 состоялась в начале 2016-го. Модель построена на фольксвагеновской платформе MQB. Сразу после дебюта «двойки» в российском офисе Audi заявили, что компактный вседорожник будут продавать и в нашей стране. Однако позже появилась информация о том, что решение о выходе новинки на рынок РФ еще не принято.