В Neidfaktor прокачали Audi R8

В ателье поработали над экстерьером и интерьером немецкого спорткара.

Фирма Neidfaktor представила свой последней проект The Blue Thunder Project («Голубой гром» с англ.), в качестве донора в котором выступил немецкий суперкар Audi R8 V10 Plus. Ключевым элементом доработок проекта стали мягкие голубые акценты.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Ателье специализируется на доработках интерьера, о нем и расскажем в первую очередь. Салон автомобиля подвергся серьезным переделкам – голубые акценты теперь можно увидеть на передней панели, рычаге-селекторе коробки передач, дверных панелях, рулевом колесе и центральной консоли. В работе использовалась алькантара, гладкая кожа и матовое карбоновое волокно, комбинация которых прекрасно передает природу спортивного характера спорткара.

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Экстерьер «Голубого грома» оформлен в соответствии с интерьером, то есть, с использованием вставок аналогичного оттенка, такое покрытие получили: колеса, тормозные суппорты, распорка в моторном отсеке и охладительная решетка. Пакет экстерьера включает набор карбоновых элементов, в том числе корпуса боковых зеркал, «завихрители», боковые юбки, передний спойлер от Capristo GmbH и передние-задние ребра и прочие элементы. Завершающим штрихом стала выпускная система Capristo.

Ранее стало известно, что компания Audi планирует завершить выпуск суперкара R8 в 2020 году.