В Neidfaktor прокачали Audi R8

Фирма Neidfaktor представила свой последней проект The Blue Thunder Project («Голубой гром» с англ.), в качестве донора в котором выступил немецкий суперкар Audi R8 V10 Plus. Ключевым элементом доработок проекта стали мягкие голубые акценты.
Ателье специализируется на доработках интерьера, о нем и расскажем в первую очередь. Салон автомобиля подвергся серьезным переделкам – голубые акценты теперь можно увидеть на передней панели, рычаге-селекторе коробки передач, дверных панелях, рулевом колесе и центральной консоли. В работе использовалась алькантара, гладкая кожа и матовое карбоновое волокно, комбинация которых прекрасно передает природу спортивного характера спорткара.
Экстерьер «Голубого грома» оформлен в соответствии с интерьером, то есть, с использованием вставок аналогичного оттенка, такое покрытие получили: колеса, тормозные суппорты, распорка в моторном отсеке и охладительная решетка. Пакет экстерьера включает набор карбоновых элементов, в том числе корпуса боковых зеркал, «завихрители», боковые юбки, передний спойлер от Capristo GmbH и передние-задние ребра и прочие элементы. Завершающим штрихом стала выпускная система Capristo.
Ранее стало известно, что компания Audi планирует завершить выпуск суперкара R8 в 2020 году.
Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так https://tiny.ee/hidenomer то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!