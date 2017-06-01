Американский автопроизводитель привёз в Россию купе Camaro в спецверсии Performance, выход которой приурочили к началу проката новой части саги о Трансформерах - «Трансформеры: Последний рыцарь».

01 Июн В России начались продажи Chevrolet Camaro, который выглядит как трансформер Бамблби

«В июне российским покупателям предложат cпецверсию Сamaro, которая выглядит как настоящий автобот Бамблби (Bumblebee)», — сообщили в российской пресс-службе Chevrolet. Несмотря на то, что прокат новой части «Трансформеров» стартует 22 июня, заказы на купе в исполнении Performance начали принимать уже сегодня.

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Chevrolet Camaro Performance отличается от обычной версии выхлопной системой с оригинальным «голосом» и другим оформлением, комплектом наклеек между задними фонарями, чёрными «бабочками» Chevrolet на крышке багажника и решётке радиатора, тонированными задними фонарями. Лимитированная спецверсия представлена в жёлтом цвете Bright Yellow с декоративными чёрными полосами Rally Stripe.

Цена «готового» Camaro Performance — 3 265 000 рублей. Пакет аксессуаров также доступен для приобретения в качестве опционального оборудования.

В России спорткар предлагается с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 238 л.с., восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и на заднем приводе. Купить Камаро в «базе» можно начиная от 2 890 000 рублей.

В компании отметили, что те пять месяцев, которые Камаро шестой генерации представлен на российском рынке, оказались лучшими за всю историю присутствия модели в РФ — было продано более 130 купе, причём половина из реализованных автомобилей пришлась на Chevrolet Camaro 50th Anniversary Edition.