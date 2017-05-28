Как заявил руководитель концерна Герберт Дисс, компания Фольксваген действительно рассматривает создание кроссоверов и внедорожников с шильдиком «R», так как «этот сегмент автомобилей уже имеет ряд моделей, показавших себя с хорошей стороны». Аббревиатура GTI, по словам Дисса, останется за «горячими» хэтчбеками.
Известно, что Seat — бренд, входящий в концерн Volkswagen, готовит к выходу кроссовер Ateca Cupra, оснащённый турбированной двухлитровой «четвёркой» и системой полного привода от Golf R. Ожидается, что отдача мотора превысит 300 л.с., а время разгона с места до 100 км/ч составит менее шести секунд.
Также «заряженную» версию только что представленного кроссовера Karoq готовит Skoda. Здесь всё ожидаемо — двигатель будет таким же, как у «испанца». Поэтому и новый T-Roc R будет укомплектован аналогичным силовым агрегатом.
Ранее «Колёса.ру» сообщал, что серийное производство обычного Volkswagen T-Roc начнётся в августе этого года, о месте презентации нового кроссовера никаких официальных сведений пока нет.
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