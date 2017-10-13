Volkswagen выпустит новый кроссовер в 2018 году

В следующем году немецкий концерн расширит продуктовую линейку маленьким кроссовером, который займет место ниже T-Roc.

Новинка Volkswagen будет базироваться на модульной платформе MQB, аналогичной той, что легла в основу «пятидверки» Polo последнего поколения и кроссовера Seat Arona. Об этом сообщает издание Auto Express, ссылаясь на собственные источники. В издании также считают, что колесная база кроссовера будет равна 2 560 мм.

Предполагается, что маленький «паркетник» получит имя T-Cross. Под капотом автомобиля окажется трехцилиндровый мотор объемом 1.0 литра. Двигатель будет сочетаться с механической и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Дизайн будущего Volkswagen T-Cross будет выполнен в аналогичной с T-Roc стилистике. На рынке ему предстоит соперничать с Nissan Juke, Peugeot 2008 и Citroen C4 Aircross.

Напомним, самый компактный кросс в линейке Volkswagen на данный момент это T-Roc. Модель была рассекречена летом, а в сентября состоялась публичная премьера на Франкфуртском автосалоне.

Недавно были названы цены на кросс для европейского рынка.