Персонал петербургского завода «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» сегодня, 31 июля 2017 года, вышел с летнего корпоративного отпуска, который длился две недели и стартовал 17-го числа. В течение этого времени специалисты провели на предприятии стандартные плановые работы по обслуживанию технологического оборудования.

На сегодняшний день предприятие работает в три производственные смены в течение пяти дней в неделю. В целом в течение текущего года завод намеревается выпустить свыше 220 000 автомобилей. Напомним, по итогам первой половины 2017-го петербургский завод Hyundai выпустил 113 700 единиц. Этот результат на 17% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Компания Hyundai Motor в течение 2016-2017 годов дополнительно инвестировала в российское производство, сумма вложений составила 11 миллиардов рублей. Отметим, с помощью этих средств специалисты модернизировали производственные мощности предприятия в рамках подготовки к выпуску новых моделей.

В начале июля на мощностях петербургского завода начали выпускать седан Kia Rio нового поколения, который совсем скоро поступит в продажу. Ранее, в феврале, в серию запустили «четырёхдверку» Hyundai Solaris новой генерации (модель быстро попала в список бестселлеров в РФ). Кроссовер Hyundai Creta, возглавляющий ТОП моделей сегмента SUV, встал на конвейер ещё в прошлом году.