Свершилось. Продажи огромного баварского лифтбека стартовали и в России. В том, что кто-либо из его целевой аудитории захочет по зиме рвануть вглубь необъятной, лично у меня вызывает большие сомнения. А вот в предрождественскую Финляндию – почему бы и нет?

Нынешние мои ощущения примерно такие же, какие были в 2009 году, когда на нашем рынке неожиданно появились BMW Gran Turismo на базе тогдашней 5 серии F10, правда, с собственным индексом F07.

Зачем нужен лифт-, фастбэк, пятидверное купе или попросту здоровый премиальный хэтч, если для путешествий по «дикой» России практически в этом же форм-факторе был куда более проходимый BMW X6?

Ответить украинским «Щоб було…» – слишком просто, а нашим «Запас карман не тяготит» – не совсем правильно. Такой еще и бьет по нему, потому что держать на рынке откровенно нишевую модель чаще всего невыгодно.

Но это BMW — готовые ради престижа, широты выбора и нескольких тысяч клиентов на многие жертвы. Правда, особого альтруизма здесь нет – за недополученную прибыль так или иначе заплатят владельцы более массовых моделей…

В действительности, по мнению баварских спецов, сегодняшняя новинка, созданная по канонам модной модульной (иначе — кластерной) архитектуры BMW CLAR, вобрала в себя основные черты классических седанов: комфорт и мощность «семерки» и управляемость «пятерки», и приправила эти добродетели универсальностью «туринга».

На родину, в Европу

Колесная база 3 070 мм

А еще машина получилась откровенно симпатичной, со своим лицом и профилем, лишившимся не самого эстетичного «горба» предшественника. А это значит, что те, кто подумывал об X6, но сомневался в необходимости ее избыточных возможностей, вполне могут переметнуться и к 6GT. Но пока что я уверен лишь в том, что через полчаса от всего лоска лифтбека не останется и следа.

Три почти глянцевых черных воздухозаборника в переднем бампере и глазок камеры примут на себя удары противогололедной крошки, выразительнейшие линии на бортах, берущие начало от жаберных щелей передних крыльев и идущие понизу вплоть до изящной задней арки, затрутся грязевыми брызгами…

Что говорить о роскошном выдвижном спойлере на задней двери, которому гидрохимической смеси достанется ничуть не меньше, чем фронту. И это при почти идеальном коэффициенте лобового сопротивления в 0,25. Увы, Россия не Европа.

Лишь мощная адаптивная светодиодная оптика и 19-дюймовые колесные диски, схожие с безупречно вращающимися в любую погоду авиационными турбинами, напомнят о том, что Gran Turismo все эти погодные мерзости совершенно нипочем.

Безразличны они и налогово выгодной 249-сильной 3-литровой «турбошестёрке» B57D30M0 из новой модульной серии, совмещенной в нашей версии не только с 8-ступенчатой АКПП ZF 8HP (Steptronic по версии BMW), но и системой постоянного полного привода xDrive.

Двигатель 3 литра B57D30M0

Для отечественного рынка есть еще и пара бензиновых: 249-сильный (снова забота о нашем кошельке!), 4-цилиндровый и рядная «шестерка» мощностью 340 л.с. Первый из них ставится на заднеприводную версию с базовым ценником в 3 560 000 рублей. Второй – на полноприводную 640i xDrive GT за 4 090 000 рублей.

Вердикт: 2+2

Все те же немалые 3 070 мм колесной базы, знакомые как по GT на базе 5 серии, так и по флагманской, но «короткой семерке», оставили простор неизменным. Что спереди, что сзади. Трое коллег формата XL, апробировав диван со складными спинками, остались довольны, при этом совершенно справедливо заметив, что через десять минут один из них окажется лишним. И вовсе не потому, что опциональных мультимедийных мониторов два, а не три.

Вояж, на которые рассчитан 6GT, длится вовсе не минуты, а часы. Так что превращать самый большой лифтбек BMW в воображаемый бизнес-класс лоукостера AirBerlin не имеет никакого смысла. Сзади – только двое, зато практически без ограничений по багажу.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Это правило касается всех членов экипажа. В короб объемом 610 л, а иначе багажник GT никак не назвать, уместятся чемоданы хоть для кругосветки. А укладывать и извлекать их можно при любой погоде. Мало того, есть разные варианты открытия пятой двери: от кнопки на пульте, возможности которого я так и не успел изучить, до взмаха ноги под бампером. При своих 185 см роста я стою под пятой дверью как под зонтом. С разложенными спинками объем увеличивается до 1 800 л, что на сотню больше, чем у пятого «Туринга».

Основательно приподнятые (на 6 см в сравнении с обычной «шестеркой») кресла, на первый взгляд, не располагают к спортивной посадке, но это не совсем так. Они очень удобные, хотя и чуть жестковатые на мой вкус.

Диапазон электрорегулировок с запасом – можно устроиться как угодно, но на двухполосной трассе «Скандинавия» с активным грузовым трафиком завышенное положение предпочтительнее, чем «спортивное». Вообще же обзор вперед и по бокам – отменный. Широкое лобовое стекло, комфортный наклон передних стоек плюс безрамочные боковые окна – это не только миросозерцание, но и безопасность.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

А вот сдавать, или тем более ехать пару сотен метров назад получается не так и удобно. Особенно если по старинке, выкрутив голову, когда мешают подголовники, да и сама длина автомобиля, увеличившаяся на 90 мм в сравнении с предшественником. Но зато есть камеры кругового обзора, к которым просто надо привыкнуть.

Turismo – все же не туризм

Расход топлива по данным производителя в смешанном цикле 5,7 л

Тешить себя иллюзией, что 6 series GT — почти внедорожник, не стоит, несмотря ни на полный привод, ни на пневмоподвеску обеих осей. Ее основное предназначение — держать кузов ровно, причем в автоматическом режиме, а не демпфировать неровности.

Но на кое-какие телодвижения в вертикальной плоскости по воле водителя автомобиль оказался способен. В лесок захотелось, по снежку? Нажатая около селектора АКП кнопочка — и все в ажуре. Даже небольшой снежный бруствер на перекрестке прочищенных лесных дорог оставляет бампер в целости. Выхожу, смотрю клиренс… Явно больше, чем 150 мм, но все равно: место этому автомобилю на асфальте.

Традиционные предустановки режимов движения BMW Drive Performance — штука само собой разумеющаяся, хотя и в не совсем привычном для BMW виде. «Адаптивный режим» плюс ECO Pro, Comfort и Comfort+, а также Sport c дополнительными, индивидуальными настройками, вместо Comfort, Sport и Sport Plus.

Логика вполне объяснима. При всех мощных моторах, философия GT все же более вальяжная, нежели заряженная. Хотя если говорить об интерьере, органах управления и эргономике, то 6GT максимально близка к BMW 5 series. Разница лишь в объемах и деталях, заимствованных у флагманского седана.

Особая философия

Вообще, российский участок до пограничной Торфяновки — вполне приличный по покрытию и практически прямой. Любой BMW справится с ним играючи, и рассуждать о каких-то недостатках в подвеске и ее настройках было бы странно. И все же, учитывая жесткость ранфлэта, я бы предпочел имеющейся 19-дюймовой «обуви» 18-дюймовые диски и шины повыше.

Задней пятирычажки с функцией пассивного подруливания и двухрычажной подвески спереди более чем достаточно для безопасных маневров с сохранением почти идеальной устойчивости. Выглянуть из-за фуры, оценить обстановку, сделать короткое движение пухлым, налитым усилием рулем, затем быстро вернуться в свой ряд – нет ничего проще. Даже на мокрой дороге.

К тому же на базовые устройства активной безопасности, включая системы динамического контроля устойчивости DSC, устойчивости в поворотах, контроля тяги и прочих, в BMW для этого класса не поскупились. Оговорюсь, что есть еще активный «круиз» и весьма настойчивый сторож контроля полосы движения.

Только чтобы заставить весь этот арсенал, или даже часть, зримо «пострелять» – нужно иметь весьма высокую степень заиндевелости… Разве что не включить поворотник и получить «вибромашинкой» по рукам! Впрочем, остается надеяться, что водитель BMW 6GT — человек априори аккуратный, рассудительный и опытный.

BMW 6 series GT Краткие технические характеристики: Габариты (Д х Ш х В), мм: 5 091 x 1 902 x 1 540 Мощность двигателя: 249 л.с. Трансмиссия: 8-ступенчатая, автоматическая Максимальная скорость, км/ч: 250 км/ч Разгон 0-100 км/ч: 6 с Привод: полный

Ему вряд ли пригодятся подрулевые лепестки переключения передач, и за глаза хватит возможностей автоматического режима 8-ступенчатой АКПП, его больше интересует крутящий момент, нежели мощность. Ведь турбодизельные 620 Нм при 2 000-2 500 об/мин дают фантастические ощущения в любом режиме движения. Что ж, правда, и цена в 4 070 000 рублей будет отличаться всего лишь на 20 тысяч от бензиновой версии.

Дело даже не в 6 секундах разгона до сотни против 5,7 у 640i. Сочетание той силы, таимой в себе рядной дизельной «шестеркой», чуть утробного, специфического звука работы мотора, едва доносящегося в салон – сродни компромиссу, который несет в себе ослепительно белый салон и обшитая черной, чуть шероховатой кожей передняя панель.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Будем считать, что потенциальный владелец 6GT — психологически переросший «пятерку» и поставивший себе новые, великие цели в духе Пржевальского или Филеаса Фогга. То есть, не растерявший духа авантюризма настолько, чтобы переместиться в комфортные объятья заднего дивана седьмой серии.

Вам понравится BMW 630 d xDrive GT, если: Путешествия – ваша вторая жизнь;

BMW X6 для вас избыточен;

Вам нужен супердизель. Вам не понравится BMW 630 d xDrive GT, если: Вам в другую сторону;

Вы сторонник классического «Туринга»;

Вам нравится аналог конкурента.

Опрос Если новый БМВ, то: Пятёрка! Лучше классического седана быть ничего не может

6GT - идеальный баланс качеств для меня

Семёрка. Беру от жизни всё Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. 6GT - идеальный баланс качеств для меня 55%, 53 53 55% 55% от всех голосов

Пятёрка! Лучше классического седана быть ничего не может 36%, 35 35 36% 36% от всех голосов

Семёрка. Беру от жизни всё 8%, 8 8 8% 8% от всех голосов Всего голосов: 96 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Пятёрка! Лучше классического седана быть ничего не может

6GT - идеальный баланс качеств для меня

Семёрка. Беру от жизни всё × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты