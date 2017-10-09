«А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка, и как у него, оранжевое настрое-е-е-е-енье!» Возможно тем, кому сейчас только-только стукнуло двадцать, нужно объяснять, что именно имел в виду мой земляк Володя Шахрин, кто такой, а точнее, что такое Икарус, и какая у него улыбка. Но настроение у меня точно оранжевое, потому что вокруг сплошной Архыз и Домбай, на горизонте маячит заснеженная громада Эльбруса, а автомобиль апельсинового цвета, за рулем которого я сижу, пишет кривые горного серпантина с четкостью компьютерного графопостроителя.

Другая, но такая же

Действительно, почему бы мне не иметь улыбку шириной в Икарус, если компания Subaru, разрабатывая очередное поколение кроссовера XV, сумела радикально улучшить почти все моменты, которые я критиковал в XV предыдущем? Нет, я, конечно, далек от мысли, что техническое руководство компании тщательно изучало материал под заголовком «Рыжая соня», а потом дружно сказало: «ну, если Андрей-сан так говорит, то надо это менять, а вот то, что Андрею-сан понравилось, мы оставим и менять не будем». Но согласитесь, чертовски приятно получить столь наглядное подтверждение того, что ты в своих оценках оказался весьма объективен.

Ну а итог — вот он! И машина такая же рыжая… И все такая же длинноногая «спортсменка, комсомолка и просто красавица» с дорожным просветом в 220 мм. Более того: не знаю, специально ли японские инженеры и дизайнеры добивались такого эффекта, или это «просто случайно получилось», но новый автомобиль, построенный на совершенно другой платформе и не имеющий с предшественником ни одной общей кузовной детали, походит на него как однояйцевый близнец!

Нет, если начать всматриваться в детали, можно обнаружить массу отличий: вот тут появилась грань, которой раньше не было, и фары имеют совсем другую форму, равно как и задние фонари… В какой-то мере изменились и пропорции: кузов подрос в длину на 15, а в ширину на 20 мм, причем свесы, наоборот, сократились. Это означает, что весь прирост пришелся на колесную базу, что, естественно, весьма позитивно сказалось на размерах салона. Но общий образ остался неизменным, и нужно сказать, что я лично этот факт воспринял с полным одобрением. От добра добра не ищут!

Внутренний мир комсомолки

А вот внутренний мир «спортсменки-комсомолки» однозначно стал богаче, в самом что ни есть прямом смысле этого слова. Архитектура приборной панели с выступающим вперед дисплеем медиасистемы (с навигацией TomTom и возможностью интеграции со смартфоном через AndroidAuto или CarPlay) выглядит куда интересней, оранжевая строчка на деталях из мягкого пластика придает интерьеру некий шик, а детали «под углепластик» и «под алюминий», равно как и металлические накладки на педали, намекают на спортивный характер.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Резко выросло количество кнопок и клавиш, имеющихся в распоряжении водителя, и на самом руле, и на панели слева от рулевой колонки, и на трансмиссионном тоннеле. Иначе и быть не могло: ведь конструкторы Subaru всегда считали, что если в автомобиль заложена некая функция, то управление ею должно быть выведено на отдельный орган управления. А количество этих функций выросло многократно.

В свое время я не мог не спросить главу Subaru Russia Кисимото Есики, почему все продающиеся в США модели уже 5 лет получают Top Safety Pick, и во многом это обеспечивается благодаря электронной системе помощи водителю и предупреждения столкновений EyeSight, а автомобили для российского рынка такой системой не оснащаются. Неужели в компании считают, что в России Subaru покупают настолько активные и опытные водители, что им просто не нужны никакие электронные «помогайки»? Тогда Кисимото-сан ответил, что локализация системы требует очень глубокой настройки и приведения в соответствие с местными дорожными условиями и особенностями движения, и на это нужно время…

Так вот, эти работы успешно завершены, и новая XV стала первой моделью Subaru на российском рынке, оснащенной системой EyeSight. О ней мы еще поговорим, но ведь этим серьезные улучшения не исчерпываются!

Штурман, режим!

Весной прошлого года я написал, что начинающему субаристу не стоит переоценивать внедорожный потенциал Subaru XV, что приличный дорожный просвет — это еще не все, и что за те же деньги можно купить Forester, оснащенный системой Х-Mode. Так вот, теперь XV тоже обзавелась такой системой, а рядом с селектором трансмиссии прописалась кнопка ее включения. Там же — включение системы помощи при трогании в гору…

Про базовую эргономику я даже говорить не хочу: Subaru всегда отличалась умением «строить автомобиль вокруг водителя». Действительно, за рулем XV смогут удобно устроиться и миниатюрная девушка, и «дядя-достань-воробушка», причем что-то поправить в посадке можно будет даже на ходу: у модели наконец-то появилось сиденье водителя с электроприводом (переднему пассажиру пока что придется дергать рычажки даже в самой топовой комплектации Premium ES).

Долой когнитивный диссонанс

И все это, конечно, достаточно важно, но гораздо важней то, что характер XV теперь полностью соответствует имиджу. Теперь это действительно конь-огонь, шаровая молния, заводной апельсин! Когнитивный диссонанс между сочным звуком оппозитного мотора, алюминиевыми накладками на педалях и неспешным, в стиле прогулочной яхты, разгоном остался где-то в прошлом.

Непосредственный впрыск добавил мотору отзывчивости, но самое главное — вариатор, хотя и сохранил маркетинговое имя Lineartronic, работает теперь совершенно иначе, имитируя классическую «гидромеханику». Передаточные отношения меняются быстро и плавно, но ступенчато, и эти ступени очень хорошо видны по движению стрелки тахометра. При интенсивном нажатии на педаль газа обороты сразу прыгают до 5-6 тысяч, причем этот эффект доступен при движении практически на любой скорости, и вообще теперь XV вполне дисциплинированно «идет за педалью», а режим Drive позволяет ехать весьма и весьма активно.

Но если этого все-таки мало — скажем, вы просто хотите поиграть в МакРея или Ричарда Бернса — или если отрезки горной дороги, на которых возможен обгон, имеют совсем уж малую протяженность (как в нашем случае), в вашем распоряжении есть подрулевые лепестки-переключатели. Пользоваться ими можно двумя способами. Можно перед обгоном пару раз нажать на левый лепесток с одновременным нажатием на газ. Автомобиль «выстрелит» так, что мало не покажется…

Но вот медлительный грузовик растаял крохотным пятнышком в зеркале заднего вида. Теперь можно просто отпустить педаль, и вариатор сам переключится обратно в Drive. Ну а можно дернуть селектор влево, и полностью взять на себя контроль над передаточными отношениями, и тогда вариатор будет держать заданный диапазон до последнего, даже тогда, когда стрелка тахометра вплотную приблизится к красной зоне. И вот в таком режиме можно гнать по горному серпантину на скорости под сотню, потому что и подвеска, и рулевое это вполне позволяют.

Почти как на «пневме»

Вообще новая платформа SGP (Subaru Global Platform) дала автомобилю очень многое, прежде всего — увеличенную как минимум на 70% жесткость кузова на кручение, а это — залог великолепной управляемости. Плюс постоянный полный привод. Плюс система активного управления вектором тяги, которая подтормаживает два внутренних колеса и буквально затягивает автомобиль в поворот. И вообще подвеска оставляет самое приятное впечатление: в меру плотная, очень энергоемкая, отрабатывающая неровности так, что до людей в кабине вертикальные ускорения при проезде небольших препятствий практически не доходят.

Дороги на Северном Кавказе, где проходил тест, особым качеством не отличаются, но у меня временами создавалось полное впечатление, что я еду не в компактном кроссовере, а в куда более престижном автомобиле с пневмоподвеской. А как XV проходит «лежачих полицейских», особенно если ты умеешь пользоваться таким приемом как «динамическая разгрузка!

Люди и звезды

Ладно, едем дальше, причем едем в горы и отнюдь не по асфальту. Как я уже сказал, наша «спортсменка, комсомолка и просто красавица» всерьез улучшила свои навыки по части горного (и не только) туризма. Во всяком случае, диагональный проезд через промоины, которыми изобилуют горные грунтовки, никаких проблем не представляет, и ты даже толком не ощущаешь того момента, когда автомобиль на какое-то время опирается на грунт всего тремя, а то и двумя колесами.

Пожалуй, самым экстремальным моментом нашего путешествия стал крутой подъем по дороге к САО РАН, Специальной Астрофизической Обсерватории Российской Академии Наук. На самом деле, автомобиль справился с подъемом достаточно спокойно, хотя в какой-то момент мне показалось, что тяги все-таки не хватит. Просто солнце било прямо в глаза, и ехать приходилось почти вслепую. В других условиях я бы просто с самого начала подъема держал бы чуть большую скорость и обороты, а так все получилось буквально на грани. Но прошу заметить — все-таки получилось!

Ну а наградой стала интереснейшая экскурсия на БТА, «большой телескоп азимутальный», удивительный инструмент научного познания, построенный еще в 60-х годах прошлого века у подножия горы Пастухова на высоте 2 070 м над уровнем моря. Все знают, как переводится с японского слово Subaru, и почему на эмблеме марки изображено пять звездочек. Мы, конечно, по наивности своей надеялись, что нам «дадут посмотреть в телескоп», желательно на созвездие Плеяд.

Средний расход топлива на 100 км 7,1 литра

Увы — современные астрофизики не смотрят в окуляры, как астрономы прошлых веков, а объекты их изучения визуализируются на экране компьютеров, преимущественно в виде цифр и графиков. Это касается и БТА, и радиотелескопа РАТАН-600, который мы посетили на следующий день. Здесь нас больше всего поразило вот что… Радиотелескоп работает так: сигнал «одной из далеких, далеких галактик» принимается сегментом круговой антенны и направляется на вторичный отражатель, который, в свою очередь, отправляет его на приемники (так называемые «рупоры»), а оттуда по волноводам поступает в кабину с регистрирующей аппаратурой. Вторичный отражатель и кабина с аппаратурой установлены на платформе, которая движется по рельсам. Для каждого наблюдения эта многотонная платформа должна занять строго определенное положение, причем с миллиметровой точностью. Так вот, позиционирование платформы производится вручную, при помощи рулетки. Да, специальной, геодезической, но выглядит она как самая обычная!

Что ты жадно глядишь на дорогу

Но давайте вернемся с небес на землю, а от самого большого в Евразии оптического телескопа — к оптической системе EyeSight. На самом деле именно благодаря ей, а также ряду других систем безопасности Subaru XV со всей своей динамичностью и управляемостью подойдет не только опытному водителю, но и новичку, только открывающему свою водительскую карьеру.

Система предупредит об опасном сближении, а если водитель вовремя не отреагирует на звуковой сигнал и тревожные надписи, вспыхивающие на панели приборов, то и остановит автомобиль, либо предотвратив ДТП (если скорость была меньше 50 км/час), либо существенно смягчив его последствия. Она же отвечает за контроль за выездом из своей полосы. И вот что интересно: понятно, что разметка на наших дорогах есть не везде, а там, где она есть, она может быть в очень плохом состоянии. Но даже там, где разметка была плохо видна глазу человека, система все же за нее цеплялась! Эти же оптические датчики отвечают за работу активного круиз-контроля.

1 / 2 2 / 2

Мечта блондинки

Если вы припарковали автомобиль носом к какому-то препятствию, а отъезжая, случайно включите Drive вместо заднего хода, то система не даст вам тронуться с места. При этом если вы действительно хотите на это препятствие наехать, вам придется подержать ногу на педали газа в течение трех секунд. Обнаружит система и не видимое вами препятствие вроде стоящего за машиной столбика. Добавьте к этому камеру заднего вида с очень высоким разрешением и динамической разметкой. Добавьте предупреждение о движущемся в перекрестном направлении транспорте при выезде задним ходом. Я вот буквально сегодня наблюдал такое ДТП на парковке около супермаркета… И все это — работает, в чем мы могли убедиться во время специальной демонстрации.

Объем багажника 310 / 1 220 литров

Нужно сказать, что лететь в установленный щит с изображением кормы автомобиля действительно довольно страшно, и система сначала пытается всячески привлечь тебя к участию в разрешении ситуации, а потом тормозит, причем в последний момент и очень резко, так что капот машины застывает в нескольких десятках сантиметров от щита. По данным японского Института Исследования Дорожно-транспортных Происшествий, внедрение системы EyeSight позволило сократить число ДТП с участием автомобилей Subaru на 61%!

И коляска на крыше

Так что, получается автомобиль-мечта, причем мечта хоть гонщика, хоть блондинки? «Дама, приятная во всех отношениях», причем без недостатков? Не волнуйтесь, есть недостатки, как же без этого. Например, объем багажника у новой XV остался все таким же и составляет несерьезные 310 литров. Ну да, дверной проем стал шире, но все равно для семейной пары с маленьким ребенком XV уже не подходит: чтобы перевезти коляску, нужно задние сиденья складывать. А ребенка тогда как везти? Монтировать на крышу багажник и громоздить коляску туда? Но тогда — прощай, аэродинамика…

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

На шпильках горных серпантинов я почувствовал, что мне не хватает боковой поддержки. Точнее, что развитость боковой поддержки спинок не соответствует той динамике прохождения поворотов, которую способен продемонстрировать автомобиль.

Ну и руль… Материал, которым он обтянут, оказался довольно скользким, а его профиль задавал один-единственный возможный хват: закрытый, на 9-3. Это правильный хват для езды по асфальту, а вот на грунте закрытый хват — прямой путь к выбитым из суставов большим пальцам. Для этого достаточно не заметить какую-нибудь ямку и влететь в нее на слишком большой скорости, так что тот, кто часто съезжает с асфальта, быстро привыкает держать руки на 10-2, с большими пальцами, направленными вдоль «баранки». И именно в этом положении развитые наплывы на руле XV начинают откровенно мешать, так что гладкий, вообще без наплывов руль самой первой Subaru XV нравился мне куда больше!

Дорогая моя Subaru

Ну и, наконец, самый главный, на мой взгляд, недостаток — цена. Товарные машины появятся у российских дилеров Subaru 25 октября. При этом механической КПП для России не предусмотрено, так что даже самая дешевая комплектация Base (1,6-литровый мотор мощностью 114 л.с. и никаких вспомогательных систем) будет стоить 1 599 000 рублей, а топовая комплектация Premium ES «с полным фаршем» (на таком автомобиле мы и ездили) обойдется уже в 1 999 900!

В промежутках между этими крайностями располагаются комплектации Standard (1 769 900, двухлитровый мотор, без системы EyeSight), Standard ES, у которой эта система появляется, но у которой нет пакета обнаружения препятствий позади автомобиля (1 869 900 руб.) и Elegance за 1 879 900, которая, наоборот, умеет «видеть» препятствия сзади, но не оснащена EyeSight и не способна распознавать обстановку впереди. Как мне кажется, именно комплектации Standard и Standard ES и будут пользоваться наибольшим спросом… При всем при этом в Subaru отдают себе полный отчет, что битва за кошелек покупателя будет весьма сложной и не строят наполеоновских планов. До конца текущего года планируется продать 380 автомобилей, а в следующем году — еще 1760, ведь конкуренты у XV действительно очень сильны.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В компании считают своими конкурентами и соразмерные кроссоверы премиальных марок (Audi Q3, Mercedes GLA, BMW X1), и такие массовые модели, как Nissan Qashqai и Kia Sportage. Но основными соперниками, безусловно, станут Mazda CX5 и VW Tiguan. Создатели обеих моделей сделали ставку на управляемость, у обеих имеются багажные отделения вполне пристойного объема (у CХ-5 — 403, а у Tiguan — и вовсе 615 литров), обе предлагают массу электронных вспомогательных систем и прочих продуктов высоких технологий, но самое главное, за сумму порядка двух миллионов или чуть более можно получить прекрасно оснащенный автомобиль с мощным мотором (в случае CX-5 — с 2,5-литровым 194-сильным SkyActive, а в случае Tiguan — со 180-сильным TSI 2,0).

Subaru XV Краткие технические характеристики: Габариты (Д х Ш х В), мм: 4 465 x 1 800 x 1 595 (без рейлингов) / 1 615 (с рейлингами) Двигатель: бензиновый оппозитный, 4-цилиндровый, 2,0 л, 150 л.с., 196 Нм Трансмиссия: CVT Lineartronic Привод: полный, Subaru Symmetrical AWD Разгон до 100 км/ч: 11,7 с Максимальная скорость: 192 км/ч

Но и на другом конце ценовой шкалы и Mazda, и Volkswagen предлагают варианты, которые стоят меньше Subaru XV Base, но при этом оснащаются более мощными двигателями, так что в том, что обе эти модели разойдутся тиражом от 15 до 25 тысяч, нет ничего удивительного.

И все же свой покупатель у Subaru XV обязательно найдется. Ведь Subaru — это не просто автомобиль, это некое особое мировоззрение, и человек, хотя бы раз произнесший «я — субарист!» очень редко изменяет любимому бренду. Я вот себя «субаристом» назвать не могу, но… я буду с нетерпением ждать, когда в пресс-парке появятся новые XV, потому что за два дня теста я не успел детально изучить все возможности и познать все тайны новинки. А еще я совсем не против опять оказаться за рулем этого «заводного апельсина», чтобы у меня в течение всей недели было оранжевое настроение и улыбка, как у Икаруса.

Вам понравится Subaru XV, если: Вы с гордостью носите футболку с надписью I am а subarist;

Вы любите ранние песни группы «Чайф»;

Вы считаете, что нужно идти в ногу с прогрессом, и чем больше в автомобиле продуктов высоких технологий, тем лучше. Вам не понравится Subaru XV, если: У вас двое детей, и вы привыкли путешествовать всей семьей;

Вы считаете, что если автомобиль может пройти крутой поворот на высокой скорости, то он должен быть оснащен спортивными «ковшами»;

Вы принципиально не доверяете вариаторам.

Опрос Нравится новая Subaru XV? Да! Надо брать

Так-то да, но дороговато :(

Пока не знаю, надо поездить

Не, не моё Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Так-то да, но дороговато :( 60%, 397 397 60% 60% от всех голосов

Не, не моё 19%, 127 127 19% 19% от всех голосов

Да! Надо брать 16%, 105 105 16% 16% от всех голосов

Пока не знаю, надо поездить 5%, 34 34 5% 5% от всех голосов Всего голосов: 663 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Да! Надо брать

Так-то да, но дороговато :(

Пока не знаю, надо поездить

Не, не моё × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты