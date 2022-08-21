Если вы ищете крупный седан для себя и семьи, но цены на новые автомобили сегмента D кажутся вам совершенно неподъемными, то можно обратиться к свежим вариантам на вторичном рынке. И если за Camry на вторичке просят чуть ли не больше, чем в автосалоне, то есть и более гуманные предложения – например, Hyundai i40. Но дает ли он ощущение настоящего D-класса? Так ли он хорош на ходу и внутри? Чтобы это понять, можно обратиться непосредственно к владельцам таких машин и выяснить, за что они их любят, а за что недолюбливают.

На рубеже первого и второго десятилетий XXI века руководство марки Hyundai пришло к выводу, что для наступления на европейский рынок в сегменте D нужен какой-то другой автомобиль, не столь американизированный и азиатский, как предлагаемая на тот момент Sonata. Сказано – сделано, в Корее трепаться не принято, конструкторский центр в немецком Рюссельсхайме получил техническое задание, и в мае 2011 года новинка предстала перед глазами посетителей автосалона в Барселоне. Технически автомобиль был построен на той же платформе, что и Sonata: передняя подвеска – независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя подвеска – независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. За разработку внешнего вида отвечал Томас Бюркль.



Hyundai Sonata 09.2009–2014

Осенью начались продажи i40 в Европе, причем сначала на рынок был выведен универсал, и только в 2012-м в европейских салонах появились седаны. Тогда же первые i40 появились в России, и очень многие автомобильные издания, включая нас, выразили недоумение: почему для автомобиля, которому предстояло атаковать рыночные позиции популярных Toyota Camry, Nissan Teana и Ford Mondeo, был выбран двигатель, настолько серьезно уступающий моторам конкурентов по мощности? Ведь из всей предлагаемой в Европе линейки для российского рынка была оставлена только атмосферная «четверка» Nu 2,0 (G4NA), причем дефорсированная до 150 л.с. для приведения в соответствие с российским налоговым законодательством. В пару к этому двигателю были назначены 6-ступенчатая механика V6CF1 или классический 6-ступенчатый автомат A6MF1. Цены пришли в соответствие с реальным рыночным положением вещей в 2013-м, когда сборка i40 для России была налажена на заводе «Автотор» в Калининграде.

В 2015 модель претерпела рестайлинг: автомобиль получил новую облицовку радиатора, ряд не слишком значимых изменений в интерьере, но главное – линейку двигателей дополнил 141-сильный турбодизель 1,7 CRDi (D4FD), агрегатированный с преселективной роботизированной коробкой с сухим сдвоенным сцеплением DCT7 (D7UF1). При этом i40 с двигателями на тяжелом топливе оказались не только экономичней, но и несколько динамичней 150-сильных бензиновых версий. И тем не менее основная масса продаж пришлась все-таки на проверенное сочетание бензинового мотора с классической гидромеханикой.

Hyundai i40 2011–15



В 2017 году модель покинула российский рынок, а ее место в линейке вновь заняла Sonata, которая к тому времени приобрела глобальный статус. Однако Hyundai i40 неплохо представлен на вторичном рынке. Диапазон цен очень широк, от 550-650 тысяч до 1,85-2,0 миллиона, причем цена определяется не столько годом выпуска, сколько пробегом: достаточно большое количество экземпляров имеют пробег от 250 до 400 тысяч километров, и рестайлинговая машина 2016-2017 года с большим пробегом и таксомоторным прошлым может стоить втрое дешевле i40 от частного владельца с пробегом менее 100 тысяч. Дизельные варианты представлены скудно, и за них просят от 930 тысяч до 1,6 миллиона. Универсалы составляют около 20% от общего предложения, и за них в зависимости от года и пробега просят от 700 тысяч до 1,7 миллиона рублей.

Ну а теперь пора познакомиться с тем, что пишут об i40 их владельцы.

Ненависть #5: Он похож на Солярис

Многие компании, развивая свою линейку, стараются выдержать модели, относящиеся к разным классам и сегментам, в едином стиле. При этом нередко получаются удивительно похожие друг на друга «матрешки», внешне различающиеся только размерами. С точки зрения маркетинга картинка получается несколько противоречивая: владельцам «младших» моделей приятно греет душу осознание того факта, что другим участникам движения нужно специально присматриваться, чтобы распознать автомобиль, а в зеркалах заднего вида «младшие» и ​​«старшие» модели нередко и вовсе неразличимы. А вот владельцам более крупных, мощных и, естественно, более дорогих машин может быть весьма обидно… Вот и обладатели Hyundai i40 нередко сетуют, что их автомобили, которые марка позиционировала как бизнес-класс, на дороге путают с дешевыми и массовыми Hyundai Solaris: «Первое впечатление большинства людей "Ты купил Солярис?!" просто убивало. Это же бизнес-класс, какой Солярис?!», «Спорная внешность а-ля "Большой Солярис''», «Дизайн, конечно, спорный. Многие с Солярисом сравнивают, да так оно, в принципе, и есть». В итоге, по их словам, на дороге прочие участники движения относятся к машине так же, как к Солярису, а это значит – несколько пренебрежительно. Справедливости ради, все это относится к i40, выпущенным до 2015 года. После рестайлинга сходство перестало бросаться в глаза, и кое-для кого это стало одним из факторов, повлиявших на решение о покупке: «Дорестайл не купил бы, сильно на Соляриса похож». Но в 2017 году после появления второго поколения Solaris с шестиугольной облицовкой радиатора все вернулось на круги своя…

Hyundai i40 2011–15 Hyundai Solaris 2014–17

Любовь #5: Удачный дизайн

Если же отвлечься от сходства с Солярисом, то подавляющее большинство владельцев оценивают дизайн более чем положительно. Кое-кто вообще называет i40 самой красивой моделью в рамках класса: «Внешность – соблазнительная красотка. Я, как и многие, к "корейцам" доселе относился как-то пренебрежительно, однако внешность i40 заставила меня изменить мнение», кто-то оценивает чуть более сдержанно: «Симпатично, он мне сразу понравился! Но не считаю чем-то неземным». Действительно, принятый в эти годы язык дизайна Hyundai, получивший название «жидкая скульптура», на европейский вкус может показаться несколько вычурным. Кому-то кажется, что такой дизайн еще очень долго не приестся: «Дизайн автомобиля (как экстерьера, так и интерьера), думаю, будет актуальным еще не один год», кто-то считает, что все обстоит с точностью до наоборот: «Автомобиль действительно симпатичный, но, как мне кажется, это так называемый временный дизайн. Сейчас модно, через пару лет – уже нет».

Hyundai i40 2015–19 Hyundai i40 Wagon 2015–19

Кто-то уверен, что автомобиль привлекает внимание сам по себе: «Если рядом стоит Мондео, Пассат или Мазда, то глазеют больше на Айку», а у кого-то все-таки занозой сидит пресловутое сходство с Солярисом: «Постоянно ловлю на себе взгляды других автовладельцев. Как мне кажется, все-таки из-за оригинального дизайна кузова, а не из-за вопроса "Солярис это или нет"». В любом случае во многих отзывах авторы рассказывают, что решение о покупке было достаточно спонтанным: «Пришел в салон, увидел и купил».

И еще один момент, связанный с внешностью. Очень многие утверждают, что универсал выглядит куда выигрышнее, солидней и гармоничней седана, тем более что в этом типе кузова сходство с Солярисом не так бросается в глаза.

Ненависть #4: Акустика и радиомодуль

А вот «музыку» в салоне i40 владельцы поругивают. Да что там поругивают – ругают ругательски! Больше всего достается качеству приема радиоволн в FM-диапазоне: «Радио ловит просто отвратительно! На Акценте доезжал до Тульской области и спокойно слушал московские радиостанции, на этой уже на МКАДе слышно все через слово», «Отвратительная работа приемника в городе, даже и сравнить не с чем. Антенна расположена по периметру заднего стекла, часто бывают помехи на ФМ, не помню, чтобы такое было даже на дешевых машинах», «Радио – полное барахло, за городом слушать невозможно», «Практически в первый день заметил: радио ловит станции отвратительно. У дома никогда никаких помех не было, а тут сплошные помехи. Едешь по городу – сигнал очень неустойчивый. Залез на форум, оказалось – это у всех так, плохое радио. С флешки – все нормально… ».

Hyundai i40 2011–19



Впрочем, и в оценке качества воспроизведения с внешних источников есть разночтения. В отдельных отзывах авторы хвалят установленную в i40 аудиосистему: «Хорошая акустика! Вибрации нет и пластик от басов не звенит. Ничего не добавлял и скорее всего не буду». Но большинство авторов ей все-таки недовольны: «Акустическую систему менять без вопросов», «Поменял головное устройство – родное слушать невозможно! Пришлось ставить переходную рамку, звук стал в разы лучше», «Что меня просто убило – это музыка. У меня телефон лучше играет, ей-богу!».

Любовь #4: Надежность и неприхотливость

Во множестве отзывов авторы отмечают, что Hyundai i40 – автомобиль необременительный, надежный и выносливый: «Доволен машиной. Видел такие с пробегом под 200 000 км. Ещё живые были, и все работало», «Машина 2013 г, 300 000 км, без капремонта, только расходники». Судя по пробегам, этим автомобилям явно довелось поработать в такси. На вторичном рынке действительно немало машин с таксомоторным прошлым. С одной стороны, это показатель, ведь частный таксист или владелец таксомоторной компании мгновенно избавится от автомобиля, который будет больше чиниться, чем ездить, и никогда больше не приобретет эту модель. С другой стороны, машины, поработавшие в такси, стоит особенно тщательно проверять при покупке просто по причине жесткой эксплуатации и больших пробегов.

Что же касается автомобилей из частных рук, то владельцы пишут, что за годы использования они ни разу не столкнулись с необходимостью серьезного ремонта. В худшем случае – что-то по мелочи… Автор одного из отзывов самой серьезной проблемой за 5 лет и 98 тысяч км пробега называет… необходимость замены щеток стеклоочистителей.

Hyundai i40 2011–19



Кто-то пишет о том, что раз в 2 года отказывает камера заднего вида, поскольку во время мойки влага попадает на контакты, они корродируют, и камера выходит из строя. Примерно такая же беда случается с парковочными датчиками: «Самое больное место этой машины – это штатные парктроники. Они стабильно каждые полгода выходят из строя, а один такой датчик стоит не меньше 3000 руб. Это вот сильно надоедало».

Достаточно вынослива и подвеска. В каких-то отзывах владельцы все же рассказывают о том, что за годы эксплуатации им все-таки пришлось поменять шаровую опору (а она штатно меняется вместе с передним рычагом), или рулевые наконечники, или тормозные диски, или ступичный подшипник, ну или стойки стабилизатора поперечной устойчивости… Но немало свидетельств тому, что подвеска и ходовая может не потребовать вмешательств даже при солидных пробегах: «Думал: испортится что-нибудь – амортизаторы потекут или пружину сломаю – сразу переберу подвеску. Вот так и езжу, как было – ничего не сломалось и не потекло, а ​​автомобиль у меня без малого 5 лет, и пробег у него 98 тысяч».

Не доставляет особых хлопот и кузов, хотя в этом плане могут попасться и экземпляры с определенными проблемами: «Кромка крыши цветет, а ведь я не в Москве живу, и реагентов у нас нет. Рыжики на крышке багажника... Хорошо, что хоть пороги двери и капот не цветут», «Хочется отметить низкое качество ЛКП, пришлось красить несколько элементов из-за сколов от обычной эксплуатации».

Hyundai i40 2011–19



Если же говорить о серьезных проблемах, с которыми может столкнуться владелец Hyundai i40, то это задиры в цилиндрах двигателя G4NA. Эту болезнь можно назвать достаточно распространенной, хотя подвержены ей и не все 100% машин (во всяком случае из более чем сотни отзывов о проблеме реально пишут в трех). Но проблема действительно серьезная: «Ну и самое главное – это мотор. На 110 тысячах он застучал!!! Перед покупкой я, как и все остальные, думал, что это случается только у тех, кто масло вовремя не меняет, а меня это обойдет. Но не тут-то было… В общем, откапиталил я движок, установил маслофорсунки…. Обошлось мне все это в 100 тыс. руб.». На самом деле гильзовка с установкой масляных форсунок – операция достаточно отработанная. Авторы некоторых отзывов даже советуют воспользоваться этим и серьезно сэкономить при покупке: «Если кто хочет купить такой автомобиль, рекомендую покупать по нижней планке рынка с задирами и потратить 80-100 тысяч на гильзовку». А вот заказывать контрактные моторы владельцы не советуют: они, как правило, все с задирами и без вмешательства долго не проходят.

Ненависть #3: Сверчки и шумоизоляция

В целом владельцы Hyundai i40 вполне довольны качеством салонов их автомобилей. Вот только очень много отзывов, в которых их авторы жалуются на «сверчков», которые завелись под обшивкой, причем началось это буквально после выезда из автосалона. Справедливости ради, в основном эти жалобы касаются дорестайлинговых автомобилей, но утверждать, что после 2015 года эта автомобильно-энтомологическая проблема была полностью снята, тоже нельзя. «Прогрел малость и потихоньку поехал. И тут музыка со всех сторон, разных тонов: скрипы в исполнении сверчков, буквально оркестр сверчков, как будто автомобиль сейчас развалится. Я что, Жигули купил?!», – рассказывает о своих горестях один из владельцев. «Спустя примерно месяц вылезла первая "болячка" – скрип подлокотника и торпеды, да такой сильный, что на подлокотник руку нельзя было положить. В моей 2114 так не скрипело!», «Начались "сверчки" (пробег 900 км) – после 20 минут прогрева машины на скорости от 5 км/ч начинает трещать панель то ли посередине, то ли справа – точно не определить. Причем когда машина холодная, этих шумов нет», – вторят ему авторы других отзывов.

Hyundai i40 2011–19



По словам владельцев, официальные сервисы, как правило, отказывались проводить «дезинсекцию» в рамках своих гарантийных обязательств, так что в сети хватает рекомендаций по домашним методам борьбы с этими надоедливыми автонасекомыми. Чаще всего советуют установить некие уплотнители на стыке верхней части передней панели и лобового стекла: «Некоторые колхозят какие-то уплотнители от УАЗика или покупают резинки на Алиэкспрессе». Бывают и вовсе загадочные ситуации: «Про больную тему, то есть про сверчков. Неделю назад попробовал следующую фишку – сложил маленькое полотенце и вставил его между водительским сиденьем и тоннелем с подлокотником. Удивительно, но самый главный сверчок пропал – видимо, на миллиметр сдвинулся какой-то пластик. Чудеса!».

Но слух владельцев огорчают не только зловредные «сверчки», но и дорожный шум. Примечательно, что шумоизоляцию владельцы оценивают настолько по-разному, что иногда кажется, что речь идет о принципиально разных автомобилях. Авторы одних отзывов пишут, что «Шумоизоляция отличная, закрываешь окно и совершенно не слышно посторонних звуков», или что «Приятным бонусом будет классная шумоизоляция. В салоне реально тихо», других — категорично утверждают, что «Шумка в автомобиле отсутствует как класс. Если едешь на высоких оборотах, надо громко говорить, чтоб тебя услышали», или что «Шумоизоляция арок колес ужасна. Весь шум оттуда».

Но в подавляющем большинстве отзывов авторы признают наличие некой проблемы, но не считают ситуацию катастрофической: «Ох, шумоизоляция. Когда мне говорили, что шумновата, я думал — ну смотря с чем сравнить. Но для седана класса D она действительно не ахти. Конечно, орать в салоне не приходятся, но такое ощущение, что в 308-м пыжике было лучше», «В салоне довольно уютно и тихо, но не для D класса (шумки арок вообще нет). Особенно это заметно, когда съезжаешь на грунтовки или едешь по лужам». Утешает владельцев и то, что проблема характерна не только для «айки»: «Шумки нет, как и на всем остальном в этом классе от азиатов», «Шумоизоляция и правда не очень, кто любит хорошую шумку — это не про корейцев», «Шумка слабая, конечно, но с другой стороны — сейчас на практически любом автомобиле для комфортного перемещения ее необходимо делать »

Hyundai i40 2011–19



Вот владельцы и приходят к выводу, что этим вопросом нужно заниматься: «Шумку реально надо делать — крышу, пол, арки, двери, багажник! Когда вскрыл — был голый металл! Кто говорит, что не надо делать — я им завидую, мне бы такой слух!», «Из неприятного — отвратительная шумоизоляция крыши. Для себя решил эту проблему дополнительной шумоизоляцией, заодно с потолком "зашумил" весь салон и двери. Штатная акустика после "шумки" дверей стала работать в разы лучше», «Сделал жидкие подкрылки, частично решил проблему», «Единственный минус — это шум дороги, устранил шумоизоляцией полов».

Любовь #3: Объем салона и багажник

Большие автомобили покупают для того, чтобы получить большой внутренний объем, достаточный для того, чтобы большая компания не испытывала в процессе перемещения в пространстве ощущения тесноты, и, вне всякого сомнения, Hyundai i40 вполне позволяет реализовать эти цели. «Места хватает с лихвой, и спереди, и сзади», «5 человек с ребенком влезают не напрягаясь, в салоне просторно», «Салон очень просторный. Очень. Сзади меня садились люди ростом 193-197 см, и от колен до сиденья оставалось еще 15 см. Мой рост — 183 см.», «Салон просторный, места хватает. Я ростом 190, и мне удобно, комфортно. Сзади меня без проблем сядут люди с таким же ростом», «Очень порадовал вместительный салон, достаточно крупным людям втроем было не тесно на задних сиденьях» — радуются владельцы. Действительно, что еще нужно для перевозки немаленькой семьи? Разве что, большой багажник, но и с этим вопросом наблюдается почти полный порядок.

Hyundai i40 2011–19



Авторы отзывов свидетельствуют: «В багажник я, правда с разборкой, укладывал три велосипеда. Так и ехали — пять человек, пять рюкзаков и пять велосипедов, два из них на крыше», «Багажник- внушительно большой и вместительный. Точно знаю, что у всех одноклассников он меньше, за исключением Сонаты», «Багажник позволяет перевозить и снегокат и “ватрушку”, да ещё мои лыжи — заднюю сидушку одну сложил, и всё». Естественно, самые большие возможности по перевозке багажа предоставляет универсал: «Коляска залетает со свистом», «Два велосипеда влезали с разложенными сиденьями, ну или 2 детские коляски». Еще бы, 553 литра по VDA, и это в пятиместной конфигурации…

Hyundai i40 2011–19



Багажник седана тоже неплох, 503-505 литров, но тут есть определенные негативные моменты. Как пишет один из владельцев, «Еще одна жертва дизайна – багажник. Просторный, как Красная площадь, но с низким проемом, и нет никаких ниш или кармашков для автомобильных принадлежностей. Поэтому для всех своих автоняшек я приобрел пластиковый ящик и сетчатые карманы на липучке для огнетушителя, незамерзайки и прочего», «Нет крепежей, сеток, тоже не очень удобно, все болтается по багажнику». Кстати, после рестайлинга в багажнике появились и органайзер, и сеточки, но конфигурация лучше не стала: «Багажник глубокий, но коляска не влезет, так как проём низкий», «Багажник вместительный, но мешают рычаги по бокам, из-за них не получается закрыть крышку при загрузке 4 колес, и приходилось одно в салон пристраивать».

Hyundai i40 2011–19



Но в любом случае, как написал автор одного из отзывов: «Если вы любитель больших размеров багажника и салона, то “Сорока” — это то, что вам нужно». Ну а особенности конфигурации багажного отсека просто нужно учитывать.

Ненависть #2: Неоднозначная подвеска, маленький просвет и слабый мотор

Когда читаешь в сети обсуждения динамических возможностей i40, то порой возникает ощущение, что люди говорят не об одной и той же модели автомобиля, с одинаковыми двигателями, а о совершенно разных машинах. На одном полюсе мнений «У корейцев под капотом не лошади,а пони,причем не самые здоровые и любящие пожрать.Тапку давишь, движок ревет, а не едет.», «Про двухлитровый двигатель рассказывать особо нечего — он не едет», «двухлитровый ай40 — овощ, машина не едет, хочется выйти и дать пинка под зад». На другом полюсе — «Никаких проблем ни с обгонами, ни с перестроениями на 2-х полосных трассах», «Несмотря на двигатель мощностью 150 л.с., машина имеет очень уверенную динамику, и нет боязни того, что в нужный момент, когда хочешь обогнать попутный транспорт, тебе не хватит динамики, чтобы это сделать».

Hyundai i40 2011–19



Но в массе авторы отзывов пишут, что двигателя вполне хватает для города и спокойной езды на трассе, но все же такой машине положено было бы иметь под капотом что-то помощнее. Главное — классический шестиступенчатый автомат неплохо ладит с мотором, хотя мощности хватает впритык: «Движка хватает в городе точно, но по трассе при обгоне мне удобнее уже рулить подрулевыми лепестками, скидывая на пару передач вниз», «150 л.с. для такого седана бизнес-класса маловато. Еще бы 50-60 лошадок накинуть — было бы в жилу. Спасает одно: возможность переключения автоматической коробки вручную», «Двигателя хватает. Именно хватает, то есть запаса я не почувствовал пока никакого». Соответственно, владельцы постарше описывают ситуацию в весьма спокойных выражениях: «Автомобиль не для гонщиков, но мне подходит», «При затяжных обгонах мощности не достает, в остальном динамики хватает — до 170-180 км/ч ехать вполне комфортно», «Движок, конечно, “не огонь”, но для спокойной езды хватает, подрулевые лепестки переключения передач спасают, если надо».

Ну а в случае «тех, кто любит погорячее» нехватка ураганной динамики может стать критичной: «Не для молодого человека он создан. Хочется резкости управления и динамики». Вот и звучат буквально крики души: «Ну почему такие двигатели, почему в такую машину ставите два литра, это что за прикол? Что, нет трехлитрового? Есть, и очень надежный, хороший двигатель, ну жрет 14-17 — да и бог бы с ним. Или вот с Санты дизель 2,2 л, что ,не судьба была впихнуть? Вот тогда был бы самолет, и я уверен продажи были бы — просто космос!».

Не менее противоречивы и оценки работы подвески. «Не понравилось, что автомобиль очень жесткий, и ход подвески очень короткий. Все стыки на эстакадах, мелкие неровности, гравийка — все это не комфортно для этого автомобиля», «Сразу не понравилась мягкая подвеска. Не то чтобы машина плавала влево-вправо, этого нет. Но лежачий полицейский — это почти всегда пробой до ограничителей», «Подвеска комфортная, ни разу не пробивало, дорогу держит хорошо», «Подвеска, очень комфортная в городе, на волнах бетонки обернулась несколькими неприятными пробоями, причем на относительно небольших скоростях», «Пробои передних стоек на волнах трассы на скорости более 100 км/ч. Пробивает так, что думаешь — либо колесо отлетело, либо лобовое сейчас посыплется», «Рассчитана на ровные европейские дороги. У меня при езде по неровностям каждый раз в голове возникает фраза: бизнес-класс, и точка, но только не на кочках!»

Hyundai i40 2011–19



И это — об одном и том же автомобиле!!! А ведь хватает и тех, кто считает, что подвеска i40 и не слишком мягкая, и не избыточно жесткая, а именно такая, какая и требуется в наших условиях, что ее можно назвать «идеально сбалансированной», что при достаточной мягкости она вполне энергоемкая, что при достаточном ездовом комфорте автомобиль отлично держит траекторию, а в повороты входит, как по рельсам… Пожалуй, в этом вопросе лучше полагаться не на чье-то мнение, а на собственные ощущения.

А вот в вопросе оценки проходимости и дорожного просвета наблюдается полное единодушие: в наших условиях 140 мм — это очень мало. Мало в городе, где нужно с большой осторожностью парковаться около бордюров — очень уж низко висит передний бампер: «Я уже приноровился, но первое время часто задевал», «На бордюры теперь вообще стараюсь не наезжать». Мало на загородных грунтовках: «По ямам надо супераккуратно ехать — ничем не чиркнете, а бампер заденете», «По колдобинам ездить не советую — можете поотрывать накладки бампера. Назад не поставить, очень тонкие крепления на бамперах», «Клиренс катастрофически мал для выездов на рыбалки и с палатками. 14 см просвета и длинная колесная база может и не пропустить вас дальше на небольшом холме или канаве». И мало зимой: «Зима для Сороки не особо приятное время года, на пузо ложится — только дай повод», «Расстраивает только то, что низкая. Зимой это очень мешает», «В снежные дни, порой приходилось выходить с лопатой», «Для меня главный минус- это клиренс, особенно по зимнему времени». Для некоторых владельцев недостаток проходимости и дорожного просвета стал главной причиной продажи: «Живу в частном доме, и дороги у нас не всегда почищены».

В любом случае, по мнению владельцев, «О проходимости говорить нечего — это автомобиль для асфальта. На этом все».

Любовь #2: Машина для семейных путешествий

Да, Hyundai i40 не предназначен для гонок, но как семейный автомобиль он очень хорош. Собственно, большой автомобиль с объемистым салоном и багажником по определению становится воплощением семейных ценностей. Но лучше всего «Сорока» проявляет себя именно в дальних путешествиях с семьей на борту.

Во-первых, подавляющее большинство владельцев утверждают, что им очень нравятся водительские кресла: «Понравились сиденья, до Крыма 2300 км, за 24 часа — легко», «Обалденные кресла ,при росте 190 за рулем комфортно и за мной места полно», «Отдельно спасибо за водительское кресло, оно невероятно удобное», «Сидения просто песня, просто тащусь от них! Забрал бы их с собой в новый автомобиль», «Не могу не отметить комфорт, который испытываешь при езде на дальние расстояния. Усталости практически нет!».

Hyundai i40 2011–19



Но хорошо себя чувствует не только водитель. Автор одного из отзывов отмечает, что поездки «на юга», по 2000 км в одну сторону, при наличии сменных водителей позволяют двигаться практически непрерывно: «До 600-700 км можно вообще не останавливаться. Автомобиль создан для людей, комфорт, тишина и размеры салона позволяют ехать практически без остановок, меняясь за рулем на заправках и отдыхая на заднем диване».

Не менее важен и ездовой комфорт, в том числе — плавность переключений 6-ступенчатого автомата: «К несомненным плюсам отнесу слаженную работу двигателя и автомата. Каких-то подвигов от двухлитрового атмосферного мотора я и не ждал, но разгон уверенный, переключается коробка вовремя, рывков или толчков не было на новом автомобиле, нет и сейчас», «Ездили на море, в Москву, путешествовали всей семьей — комфорт и ощущение корабля», «Дети в восторге, потому как в салоне на скорости ты ее не чувствуешь вообще, лишь когда скидываешь скорость до 80, кажется что пешком идешь. Проехали на машине пол-России»

Hyundai i40 2011–19



Вполне уместен оказывается и большой багажник: «Ездили впятером в отпуск, все поместились с комфортом и места для багажа всем хватило».

Еще один немаловажный фактор — большой запас хода, который обеспечивает бак объемом 70 литров. Вместе с не самым высоким аппетитом двухлитрового мотора он обеспечивает огромную автономность по топливу: «Бака хватает примерно на 1000 км. даже в городских условиях, а на шоссе можно проехать и 1300-1400 км.»

Так что чуть ли не в каждом втором отзыве можно найти описание удачных семейных вояжей: «Поездки в Башкирию и обратно в Москву , поездки на южный берег Краснодарского края с семьёй… Кроме удовольствия — никаких хлопот», «Ездили на море, в Москву, путешествовали всей семьёй». Кстати, путешествовать с семьей можно не только летом: «Отмечу подогрев не только передних, но и задних сидений, что встречается очень редко. При этом пассажиры или дети в зимний период сидят в тепле».

Ненависть #1: «Это не бизнес-класс»

Когда представительство Hyundai выводило на российский рынок модель I40, оно провело рекламную кампанию под лозунгом «Бизнес-класс — и точка!» Возможно, именно это позиционирование и привело к некоторому разочарованию, поскольку по целому ряду параметров автомобиль не соответствовал представлению российской аудитории о том, каким должен быть автомобиль бизнес-класса. Ведь у нас к бизнес-классу (Executive cars) нередко относят не только автомобили сегмента E, но и модели, которые однозначно должны принадлежать сегменту D (Larger cars, верхний средний класс). К тому же были свежи и воспоминания о Hyundai Grandeur, до которого i40 со своим 150-сильным мотором и габаритами не дотягивал. «Для автомобиля такой массы, такого количества лошадей мало. Обидно, когда бизнес-класс не может оставить далеко позади Ладу-седан» — пишет в своем отзыве один из владельцев, и такого рода мысли высказывают очень многие.

Hyundai i40 2011–19



А вот если посчитать, что i40 — просто достаточно большой семейный автомобиль, главная рыночная задача которого — отобрать часть аудитории у таких «волгозаменителей», как Toyota Camry и Nissan Teana, то все становится на свои места. Владельцы в своих отзывах формулируют это так: «Если нужен автомобиль для передвижения, без лишних понтов по части престижа, динамики и клиренса, то Hyundai i40 вам подойдет. Добротный автомобиль, но это не бизнес-класс», «Со слоганом "бизнес класс — и точка" корейцы перестарались. Но если вам нужна большая машина для семьи — покупайте, не пожалеете. В нее только надо вложить 40 тысяч рублей на шумку и, по желанию, 15 тысяч на музыку». Те из владельцев, кто понял, что от i40 не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, автомобилем более чем довольны: «Не Мерседес, но за свои деньги получаешь невероятный автомобиль!», а вот те, кто ожидал именно бизнес-класс, ворчат разочарованно: «Обычный автомобиль. Без эмоций, без изюминки. Средство передвижения».

Любовь #1: Экономичность, стоимость владения, неугоняемость

Действительно, главные достоинства i40 (помимо удачной внешности, комфорта и серьезного опционного наполнения) лежат в экономической плоскости. По мнению ряда авторов сетевых отзывов, даже покупка на вторичном рынке в сегодняшних условиях может рассматриваться как весьма выгодное мероприятие: «Считаю лучшим автомобилем по соотношению цена — внешность — качество — примочки — год — пробег. Никакая машина за эту цену не будет настолько комфортной, почти новой и иметь столько дополнительных опций».

По словам авторов отзывов, их радует и стоимость владения: стоимость обслуживания — невысокая, от 6 до 18 тысяч рублей (в среднем — 10-11), причем межсервисный интервал составляет 15000 км. По стоимости обслуживания i40 не слишком отличается от Соляриса. Транспортный налог (в Москве — 5250 рублей в год в случае бензинового и 4935 руб. в случае дизельного двигателя) не разорит даже человека с не самым высоким доходом. Не слишком дорого стоит и каско, ведь владельцы не зря называют Айку «неугоняемым автомобилем»: «Я часто оставляю машину, скажем, у метро, а забираю через пару-тройку дней. И хоть двери не закрывай, никто не тронет».

Hyundai i40 2011–19



Как правило, i40 не мучает владельцев непрерывными дорогостоящими ремонтами, да и запчасти не слишком дороги. Есть, конечно, шанс налететь на необходимость капремонта двигателя — но и это не смертельно.

Ну и расход горючего: за очень редким исключением владельцы оценивают его весьма положительно. Естественно, дизели тут вне конкуренции («Расход топлива прекрасен, 10,9 л/100 км при очень динамичной езде по городу, на трассе — 5-6 л/100 км.»), но и двухлитровый бензиновый мотор не отличается избыточным аппетитом. «Очень порадовал расход: в смешанном режиме (спокойный стиль езды) 8 литров», «Расход топлива прекрасен: 10,9 л/100 км при очень динамичной езде по городу, на трассе — 5-6 л/100 км», «Расход смешной, при умеренной езде имею 8,5 л/100 км в городе». Конечно, конкретные цифры у разных водителей несколько различаются, но в целом можно смело рассчитывать на 9-10 литров на 100 км в городе и 6-7 литров на трассе. Совсем не плохо для большого автомобиля сегмента D, особенно если учесть, что мотор вполне переваривает 92-й бензин.