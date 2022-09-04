Статистика отмечает рост интереса к подержанным автомобилям премиальных марок. Действительно, если уж покупать автомобиль с пробегом, то неплохо было бы пересесть на мощную машину с богатым оснащением… Конечно, российский покупатель в первую очередь смотрит на «немцев», а флагманский Volvo S80 второго поколения на переднеприводной платформе многие считают слишком скучным. Но есть ли у него свои сильные стороны? Заочно зададим этот вопрос владельцам таких машин и почитаем, что они пишут о них в отзывах, чтобы понять, за что S80 любят, а на что закрывают глаза.

Модель S80 появилась в линейке шведской марки в 1998 году, сменив на посту флагмана заднеприводное семейство бизнес-седанов S90/Volvo 960. Но возраст этих автомобилей первого поколения, остававшихся на конвейере с 1998 по 2006 год, все-таки великоват для того, чтобы они представляли практический интерес. Даже реально низкая цена (от 150 до 750 тысяч рублей) вряд ли компенсирует те финансовые вложения, которые могут потребоваться для поддержания на ходу этих ветеранов. Другое дело — второе поколение модели. Оно было представлено публике на Женевском автосалоне 2006 года.



Volvo S80 1998–2003



Модель была построена на платформе Volvo P3 (она же Ford EUCD). Внешность машины стала более современной, но сохранила классические мотивы, ведь главный дизайнер проекта Тодд Леви постарался сохранить, при определенной творческой доработке, все основные находки Питера Хорбери. Помимо целого ряда новейших на тот момент электронных систем (таких, как адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновений с автоматическим торможением и контроль слепых зон), а также кузова с использованием высокопрочной борсодержащей стали, автомобиль получил широкую линейку двигателей.

К хорошо известному и отработанному пятицилиндровому мотору B4204T объемом 2,5 л и мощностью 200 л.с. (в ходе последующих рестайлингов этот двигатель был форсирован сначала до 231, а затем и до 245 л.с.) прибавились поперечно расположенная 3,2-литровая рядная “шестерка” B6324S мощностью 238 л.с (в 2010-м мощность этого мотора была повышена до 243 л.с.), а также целая россыпь дизельных двигателей мощностью от 109 до 215 л.с. Правда, рассматривать дизели подробно смысла не имеет — в Россию Volvo S80 II с ними официально не поставлялись и на вторичном рынке не представлены даже единичными экземплярами. Но главной новацией (и результатом сотрудничества с концерном Ford) стало появление поперечно расположенного и очень компактного 4,4-литрового V8 В8444S мощностью 315 л.с.

Этот двигатель был разработан по заказу Volvo компанией Yamaha, у которой уже был опыт создания компактных V8 для Ford Taurus. Появление этого мотора было очень важным для марки, поскольку резко повышало конкурентные возможности на американском рынке. Автомобили с флагманским V8 поставлялись только с системой полного привода. Кроме того, полным приводом могли оснащаться версии с турбированной трехлитровой рядной “шестеркой” B6304T (мощностью 285, а затем 305 л.с.), а также атмосферной “шестеркой” B6324S.

Мотор Volvo B6324S

Окончание «фордовского» периода и переход марки под контроль китайского концерна Geely ознаменовался, помимо двух рестайлингов, и появлением новых моторов, в первую очередь — турбированной “четверки” B4204T мощностью 245 л.с. До этого атмосферные двухлитровые B4204S мощностью 145 л.с. выступали в роли «младших» и популярностью в России не пользовались, тем более, что в пару к ним была предусмотрена только ручная 6-ступенчатая коробка Volvo M66. Для остальных моторов предлагалась 6-ступенчатая гидромеханика Aisin TF-80SC, а в 2013 году ей на смену пришел автомат Volvo TG-81SC (он же - Aisin AW F8F).

Считается, что в течение конвейерной жизни с 2006 по 2016 год модель претерпела два рестайлинга, в 2009 и 2013 годах. Но на самом деле модернизация шла практически непрерывно, и практически каждый модельный год характеризовался теми или иными изменениями в линейке двигателей и оснащении автомобиля. Так, например, информационно-развлекательная система Sensus с 7-дюймовым тачскрином, венчающим центральную консоль, появилась на автомобилях 2012 модельного года в качестве опции, а в 2014-м эта система вошла в список базового оснащения.

После того, как в 2016 году место флагманской модели заняло второе поколение S90, S80 перекочевала на вторичный рынок. Учитывая премиальный статус и богатое оснащение, цены на S80 можно считать достаточно привлекательными. Дорестайлинговые автомобили 2006-2010 года можно купить по цене от 400 тысяч рублей до 1,6 миллиона. При этом полноприводные автомобили с 4,4-литровыми V8 стоят от 610 тысяч до 1,6 миллиона, а версии с 3,2-литровой “шестеркой” и полным приводом — от 500 тысяч до 1,25 миллиона. За машины после первого рестайлинга (2009 — 2013 года выпуска) продавцы просят от 650 тыс. до 1.9 миллиона, а за относительно свежие образцы 2013 — 2016 года от 1 до 2,2 миллиона. Учитывая, что скромные Kia Rio сегодня продают за 1,5 — 1,8 миллиона, а автомобили Volvo всегда считались достаточно надежными и ресурсными, цены на 5-7-летние бизнес-седаны премиальной марки можно считать настоящим подарком. Но ведь купленный автомобиль нужно еще и содержать! Стоит ли эта овчинка выделки, особенно если речь идет о совсем уж пожилых автомобилях в возрасте старше 10 лет? Единого ответа на этот вопрос, конечно же нет. Но давайте посмотрим, что пишут о своем опыте и впечатлениях владельцы Volvo S80 второго поколения.

Ненависть #5: Начальные вложения и расходы на эксплуатацию

Принимая решение о покупке на вторичном рынке седана бизнес-класса с солидным пробегом и в преклонном (по меркам автомобильной жизни) возрасте, нужно четко отдавать себе отчет: будет ли такая покупка оправдана с финансовой точки зрения. Конечно, заманчиво приобрести большой, мощный и комфортабельный автомобиль по цене, за которую не то что новый — бюджетную трехлетку не купишь. Только такая покупка — чистой воды лотерея. Может повезти, а может пройти по схеме «не было забот, купила порося»…



Volvo S80 2006–16



Владельцы, которые все-таки решились на такой шаг, пишут довольно откровенно: «Хотелось бы предупредить желающих купить машину возрастом 8-10 лет и больше, что на последние деньги ее покупать ни в коем случае нельзя. Такие машины в любом случае требуют внимания, больше или меньше — это зависит от предыдущих хозяев, но проблемы будут. Если говорить обо мне, то за 4 года в свою машину я вложил около 350 000 только на ремонты, и это притом, что некоторые детали мне просто повезло достать по минимальной цене. Если вам повезет, и вам достанется вариант с живыми АКП и мотором, то траты меньше будут. Если не повезет — то больше процентов на 100». Или так: «Машина 2007 года, считаю расходы приемлемой платой за тот комфорт и динамику, которые она дает. Но скажу сразу, если ваша зарплата 40-50 тысяч рублей, содержать вы ее не сможете».

В сети хватает описаний тех работ, которые пришлось экстренно провести новым владельцам стареньких S80 для того, чтобы привести автомобили в более или менее пристойный вид: «В 2019 приобрёл данный аппарат с пробегом около 195 тысяч, но на удивление в довольно-таки приличном состоянии для этого года и пробега. По задней подвеске были вопросы и тёк фильтр тонкой очистки. Поменял фильтр и пару трубок подходящих (топливных) — цена вопроса около 3000, сайлентблоки всей задней подвески — порядка 25 000, масло в двигателе с фильтрами — около 18 000. Свечи плюс прокладка впуска, оригинал — тоже что то около 25 000. Стойки стабилизатора передние — там ерунда, 3000 за пару. Диски тормозные вкруг (ставили оригинал) — по 7500 за диск. Два комплекта тормозных колодок (оригинал) — около 6000 за каждый комплект. Масло в раздатке и муфте Халдекс, около 3-3,5 тысяч за литр, их надо было два. Пару подушек ДВС (оригинал) — цену не помню хоть убей».

Отдельные проблемы ждут тех, кто решится купить Volvo S80 с 4,4-литровым V8. Во-первых, стоит обратить внимание на состояние подрамника двигателя, они гниют в зоне выпускного тракта. Снять, заварить и поставить его обратно — это затраты как минимум в 10 тысяч. Рассчитывать на контрактные подрамники не стоит — это большая редкость, и стоят они от 15 тысяч рублей. Во-вторых, вполне возможно столкнуться с проблемой умерших катализаторов. Решать эту проблему берутся далеко не все сервисы…

Volvo S80 2006–16



Конечно, если ты сам являешься работником автосервиса, то можешь солидно сэкономить на стоимости работ, да и запчасти тоже можно выбрать подешевле (естественно, при вдумчивом подходе). Большинство деталей и узлов имеют аналоги без шильдика Volvo, но изготовлены они производителями, которые делают эти детали для Volvo. Тем не менее есть целый список деталей и компонентов, существующих только в виде оригинальных запчастей: например, датчики положения кузова (от 5-10 тысяч в зависимости от комплектации), датчик кислорода (10-17 тысяч)... Или вот такой рассказ: «Развалился подвесной подшипник. Отдельно он, ясен перец, не меняется, новый кардан 2500$. Сделал у каких-то жуликов типа за 14 000 рублей. При этом на снятие-установку и прочие операции ушло еще несколько тысяч. Потом начал выть гидроусилитель. Согласно вердикту тех же славных сервисменов, потекла рулевая рейка. Начали снимать — ан нет, потекла всего лишь какая-то трубка. Обрадовался — думаю, сэкономлю. Ага, как же. Неоригинала не существует, сама трубка 7 тысяч, снять-поставить, долить жидкость и прочее — опять за чирик перевалило. Без десятки в кармане, в общем, не подходи».

Вот и пишут владельцы, что даже в режиме жесткой экономии им пришлось потратить на приведение автомобилей в чувство от 150 до 300 тысяч рублей. Но предположим, вы все сделали и начали просто эксплуатировать машину, что, естественно, подразумевает регулярное техническое обслуживание. Мнения владельцев по поводу его стоимости расходятся самым радикальным образом. Одни пишут, что «ТО дорогие, как два чугунных моста»; «Регулярные ТО делали у официалов счет был 30-40 тыс. руб.»; «Самое дешевое ТО — порядка 18-20 тыс. руб., за последние два пришлось выложить примерно по 60 тыс.»; «Обслуживание достаточно дорогое, но это модель бизнес-класса, так что это нужно всегда помнить. Каждое ТО - 40-55 тыс. руб., а если только менять масло и фильтры — то где-то в районе 20-25 тысяч». Другие яростно возражают, что все не так страшно: «Пугали слухи про дорогое обслуживание, оказалось что это слухи — обслуживание дешевле, чем у немцев»; «ТО (запчасти + работа не у официалов) – 10-12 тыс, что по-моему недорого»; «Не согласен, что дороговат в обслуживании — по сравнении с Ауди, Мерсами, БМВ очень даже дешево».

Однозначно дороги кузовные детали: «На лобовое стекло упал сдутый ветром дорожный знак. На стекле трещина, царапина на капоте, стойке, крыле. Ремонт насчитали на почти 100 000 руб. (одно стекло 50 000)»; «Кузовные детали очень дорогие — плата за отличную оцинковку и толстую краску, если их не бить, они практически не ржавеют. Капот 45 тысяч, фара 50, бампер 40».

Volvo S80 2006–16



И на все это накладывается проблема скрученных пробегов. Дело в том, что даже после 300 000 км салон Volvo S80, как правило, выглядит вполне прилично, после 200 000 км — как немного потертый, а после 100 000 км — почти как новый, и этим нередко пользуются жулики. Так что для того, чтобы понять реальный пробег, приходится проверять множество параметров, ведь от цифры пробега зависит и прогноз по необходимым работам и вложениям. В любом случае, свои финансовые возможности стоит оценивать очень четко. Ведь помимо стоимости ремонта и обслуживания есть еще транспортный налог на “неадаптивнованные” моторы, да и аппетит у Volvo вполне соответствует мощности и динамическим возможностям.

Любовь #5: Харизма и нестареющий дизайн

Как известно, встречают у нас по одежке. И в подавляющем большинстве отзывов авторы оценивают внешность Volvo S80 вполне положительно — правда, с некоторыми оговорками. «Красивый автомобиль, хотя и не вычурный, абсолютно без понтов», «Спокойная, уверенная, без выпендрежа, с достаточной мощностью и вообще всем что нужно. Главное - у автомобиля есть харизма, пускай и несколько флегматичная», «Смотрится неплохо, хотя и чуть-чуть архаично. Правда, имидж получается какой то пенсионерский...».

Конечно, вкусы у всех разные, есть и те, кто не в восторге от внешности S80: «Если честно, морда у S80 могла бы и посимпатичнее быть»; «Нет в ней огонька — простая, добротно сделанная машина для тех, кому за 40». Но авторы таких оценок явно остаются в меньшинстве, позитив в отзывах встречается куда чаще: «Эстетика этих машин, на мой взгляд, просто превосходна. Мне не раз приходилось слышать восхищенные отзывы о моей S80 от посторонних людей на парковках, в городе и на трассе»; «Красивая форма кузова и «ступенька», которая проходит от капота по дверям к багажнику и задним габаритам, делают этот автомобиль узнаваемым с любого ракурса»; «Внешность лично мне очень нравится, большая машина выглядит относительно компактной и подтянутой»; «Машина до сих пор выглядит вполне стильно и модно, хоть и не очень молодежно».

Volvo S80 2006–16



Но что еще важней, во многих отзывах авторы подчеркивают, что дизайнеры шведской марки работали «на опережение» и создали образ, остающийся актуальным и в наше время. «Дизайн не устареет еще долго, молодцы шведы»; «Внешний вид не потерял актуальность, хотя модели уже много лет»; «Внешний вид не стареет, не знаю, как они это делают!»; «Красивый автомобиль. На мой вкус, более стойкий к устареванию кузов – только у БМВ»; «Внешне дизайн шведам удался на многие годы вперёд!» — пишут владельцы в отзывах.

Не случайно многие владельцы сравнивают S80 с деловым костюмом от хорошего кутюрье: «Дизайн строгий, деловой, дорогой, мужской. Как хороший классический костюм – всегда в моде. Выходишь утром на работу ехать – а он стоит такой красивый, черно-перламутровый, солидный. Настроение на весь день поднимается!».

Ненависть #4: Расход горючего, «масложор» и исчезающий антифриз

Если под капотом вашей машины табун из более чем двух сотен лошадок — не стоит удивляться тому, что этот табун нужно хорошо кормить. Даже если этих лошадок ровно двести, все равно расход по городским пробкам зимой может доходить до 17 литров на 100 км. Конечно, многое зависит от манеры вождения. Например, другие владельцы машин с таким же мотором описывают расход так: «Автомобиль расходует по трассе 7,3 л/100 км, по городу — до 13 литров, смотря какой трафик и как давить на тапку»; «Расход топлива — от 7 до 15 литров в зависимости от режима движения. В городе получается в среднем 14-15, а в Новгород съездили - получилось среднее 7».

Такой же 2,5-литровый двигатель, форсированный до 231 л.с. (а именно такая версия наиболее распространена и популярна), расходует в среднем 12,5 — 14,5 л/100 км. На трассе, как правило, расход составляет порядка 8-10 л/100 км, в городе — 14-15 литров. Впрочем, бывает всякое: «Расход был и за 17 (зима, прогрев автомобиля для детей до «комнатной температуры» плюс пробки)», «Если 200 ехать по трассе, расход 18 л/100 км и даже больше».

Volvo S80 2006–16



Практически так же описывают расход и владельцы машин с двухлитровой 245-сильной “четверкой”: «У меня город выходит 16-17 л/100 км , но тут как ездить. По трассе, на скорости 120-130 — меньше 8 литров».

Не слишком отличается и расход в случае 3,2-литровых “шестерок”. Несмотря на наличие полного привода, такие автомобили потребляют в среднем около 14 л/100 км, хотя, конечно, оценки расхода разнятся весьма существенно, от «Расход в пробках достаточно большой, но без пробок по городу — 10-11 литров; если ехать по трассе — то 6 литров» до «Расход при навале по городу — 16-17 литров, и больше не поднимался, спокойная езда в смешанном цикле не более 12-13 литров 95-го».

Аналогичные показатели экономичности выдает и 4,4-литровый V8: «Смешанный расход зимой был 15,6 л/100 км, летом — 12,6»; «Расход бензина был 14 л летом и 15 зимой. Но тут все зависит от стиля вождения, у меня он спокойный, а когда давал другу покататься, пока был в отпуске — у него выдало 22 л в среднем».

В любом случае, владельцы S80 обычно спокойно относятся к этим цифрам (хотя многие и отмечают высокий расход в числе недостатков этой модели): «Да и пес с этим расходом в 20 л на сотню (зимний период) — впечатления того стоят. Летом расход 15 л по городу, и я считаю что для полноприводного автомобиля объемом 3,2 это очень хороший показатель»; «Расход топлива для такого турбомотора идеальный»; «Для такого мотора расход адекватный и предсказуемый»; «Расход топлива — умеренный для такого двигателя». Такого рода высказывания характерны для всех отзывов о Volvo S80, вне зависимости от установленного двигателя. Гораздо сильней владельцев волнует проблема «масложора».

Volvo S80 2006–16



Прямо скажем, с избыточным расходом масла на угар сталкиваются далеко не все владельцы, и очень многие пишут, что от ТО до ТО долива масла не требуется. Но хватает и тех, кого этот вопрос буквально выводит из себя: «Расход масла от ТО до ТО должен составлять около 1,7 л на 20 тыс. км пробега. А у меня при пробеге 13,7 тыс., количество долитого масла составило уже 3,75 л. Многовато!»; «Есть нюансы, которые раздражают, а именно расход масла на угар»; «Шел где то 130-150 км/ч, плюс обгоны на 170 -180 км/ч. По приезде обнаружил, что лишился второй половины масла на щупе. Как так?»; «Масло при размеренной езде в городе не ест, если, конечно, не крутить до отсечки и без того горячий двигатель. А на трассе, если двигаться энергично (160-180, обгоны) — улетает очень быстро», «Пара часов езды по трассе более 140 км/ч — и 400 граммов масла залей, будь добр!».

А еще нередко встречаются жалобы на необходимость регулярно доливать жидкость в систему охлаждения: «На приборном табло вылезла рекомендация долить антифриз, ибо его уровень стал ниже минимально допустимого. Я, с идиоматическими фразами в голове, вылез из машины, открыл капот и увидел, что жидкости в расширительном бачке совсем на минимуме осталось». Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы относительно свежих машин с турбочетверкой B4204T7 (T5-Drive E): «новые движки прекрасны, только система охлаждения у них недоработана, и расход антифриза есть у всех». Впрочем, многие относятся к необходимости периодического долива ОЖ спокойно и с пониманием: «Бензиновые двигатели Евро 5 намного горячее Евро 4. Выше температуры — выше нагрузка на систему охлаждения. Долив необходим в жаркую погоду, при движении на высоких скоростях».

Любовь #4: Удобство для водителя, обзор и внутренний объем

Об удобстве салона Volvo S80 авторы отзывов пишут очень много и охотно: «Внутри все как и положено – супер, и посадка и убранство. Управление телефоном и мультимедиа очень порадовало. Кожа, звук, отделка на высоте»; «Ощутил всю прелесть скандинавского комфорта: кнопочки приятно нажимаются, нет потертостей, ничего не скрипит и не шатается, в салоне комфортно, приятная кожа, качественно подогнаны материалы, в общем – всё супер. И пусть нет экрана — комфорт и шарм здесь есть, и это факт!»; «Удобно вообще всё. Все кнопки, как-то все под рукой, даже то, что на консоли, мультируль удобен, монитор никогда не бликует на солнце — очень продуман и козырек, и наклон»; «Внутри качественная и спокойная отделка: чёрная кожа, тёмное дерево, хороший упругий пластик. Собрана добротно, не скрипит, сверчков у меня не появилось».



Volvo S80 2006–16



Отдельной оценки, причем самой высокой, заслужили кресла первого ряда: «Сиденья отличные, мягкие, комфортные, спина не устает»; «Удобные сиденья (у меня водительское с электронными регулировками и памятью). Есть поясничный подпор. Ездил на дальние расстояния, до 1000 км в день, спокойно»; «Посадка очень комфортная, от езды по городу весь день спину не ломит, нигде ничего не сводит»; «Эргономика кресел отличная, к примеру, после поездки Москва — Минск (более 800 км), нет усталости. Можно еще ехать и ехать дальше»; «1500 км до Геленджика без отдыха, и обратно так же. Спина не устала, и никаких неудобств вообще».

Volvo S80 2006–16



Вполне устраивает владельцев и объем салона, хотя тут уже встречаются и некие нарекания: «Места хватает: сзади ставлю детское кресло. Взрослых вожу редко, но если взрослый сзади есть, то за мной ему вполне удобно (у меня рост 183). Вообще говорят, что для почти пятиметровой машины сзади тесновато, но по мне так нормально»; «Вместительность: водитель, трое взрослых, плюс ребенок в кресле 3 часа выдерживают без проблем (дольше не пробовали)»; «S80 — машина для тех, кто привык к просторным удобным авто. С таких на Гольф, Октавию и тому подобное не пересядешь»; «При росте в 197 см ни разу не испытывал неудобств даже в дальних поездках, разве что за мной никто не поместится»; «Можно выделить то, что салон достаточно просторный (семейным людям — то, что надо). Слышал, многие говорили, что пассажирам на задних сиденьях иногда места не хватает, но сам с таким не сталкивался». Словом, единственное что хотели бы пожелать владельцы, так это чуть большего пространства для ног на втором ряду.

Volvo S80 2006–16



Что же касается багажника, то тут мнения авторов отзывов несколько расходятся. Одни всем довольны: «При встрече семьи, возвращающейся с морей, в багажник помещается два больших чемодана и остальное барахло»; «Багажник королевский, на дачу за один присест переехали, и комплект колес целиком влезает»; «Багажник — вполне. Решал по принципу — если коляска влезет, возьму. Влезла, взял». Других все-таки что-то не устраивает: «Багажник меньше чем в Пассате, и проем очень неудобный — сложно было впихнуть коляску или велосипед»; «Из минусов могу выделить багажник (лично для меня он оказался слегка маловат, плюс проем еще меньше)»; «Хороший семейный автомобиль. Единственный минус — проем багажника, сам багажник огромный, но фиг что положишь».

Volvo S80 2006–16



Зато обзор с водительского места все хвалят очень дружно, в том числе обзор назад через боковые зеркала, включая возможность опустить для удобства парковки как правое, так и левое зеркала. Эту функцию можно включить как автоматически, так и вручную, нажав соответствующую клавишу, причём угол, на который опустится зеркало, также можно регулировать. Очень полезно, если не любишь царапать диски о бордюр. А еще владельцам очень нравится работа климатической установки и то, как организовано распределение воздушных потоков: «Важно, что в машине у меня никогда не запотевают стекла. Даже когда льет дождь, или мороз, когда прямо вот только что сел и завёл – все стекла всегда без льда или влаги», «Стекла ни в одной из моих Вольво не запотевают в любую погоду. Никогда! И поэтому я иногда с удовольствием (но по-доброму) подшучиваю над пафосными владельцами пафосных "немцев", стекла которых часто запотевают в дождь». S80 вообще неплохо приспособлен к вождению в дождливую погоду: «Датчик дождя — самый продуманный из тех, что я когда-либо встречал. Включается именно тогда когда надо, не раньше и не позже. Однажды меня окатила встречка, так я даже сообразить не успел, а он уже сработал»; «Удобно ездить в дождь – благодаря продуманной системе водоотвода боковые стекла всегда остаются чистыми». Продумана и работа омывателя фар, не приводящая к безумному расходу жидкости: «Одно короткое нажатие – чистится только лобовое, чуть подольше подержал ручку – омываются ещё и фары».

Volvo S80 2006–16



И, конечно же, очень много хвалебных слов посвящено дополнительным системам и оборудованию: «Volvo on call. Это платная опция (6000 рублей в год) при которой вы со своего телефона, установив приложение, можете прогревать двигатель, салон, открывать, закрывать, видеть где она находится, смотреть 100 последних поездок, это же спутниковая сигнализация, и это же услуга помощи на дорогах типа замены колеса или эвакуации до сервиса (всё входит в стоимость годового обслуживания). Сесть в прогретую теплую машину в -20 на улице — незаменимо. Правда, можно бесплатно выставить таймер в машине, и задать время, к которому машина прогреется. Но с телефона это делать приятнее»; «Адаптивный круиз-контроль. Езжу за городом почти всегда с ним — в плотном потоке машина едет сама. В дальних поездках — то, что надо»; «Hands free — это тема! У меня и раньше были автомобили с hands free, но до Volvo я обычно разговаривал по старинке».

Очень дружно все хвалят климатическую установку. Мы уже отметили ее успехи в борьбе с запотеванием, но владельцам нравится не только это: «Климат работает классно! Круглый год выставлено на 20,5, и не поправляю», «Система климата работает великолепно: автоматически летом потоки воздуха направляет в салон, зимой – на лобовое и в ноги. Лично я ставлю 22 градуса летом и 19-20 зимой и забываю», «В салоне можно сидеть хоть в трусах и в майке, даже в минус 30 за бортом».

Volvo S80 2006–16



Наконец, весьма положительно владельцы оценивают и все варианты акустических систем, которыми оснащалась эта модель: «Очень хорошая магнитола. Звучит на все 100! Такой чистоты звука и басов я не слышал даже на LX570. Минус магнитолы в том, что когда поговоришь по телефону через Bluetooth, магнитола сама не переключается в режим радио»; «Кто владеет, тот знает, как играет премиум-музыка. Одно удовольствие!»; «Музыка Dynaudio — огонь!».

Но присматривая машину по объявлениям в сети, стоит критически относиться к словосочетанию «максимальная комплектация». На самом деле процентов 80 проданных на нашем рынке S80 имели базовую комплектацию, которая все равно включала в себя кожаный салон, задний парктроник, автоматическую коробку, двухзонный климат-контроль и круиз контроль и дополнялась огромным количеством дополнительных опций, таких как вентиляция сидений, камеры, система контроля мертвых зон, адаптивный круиз-контроль, поворотные ксеноновые фары, автоматическое переключение ближнего и дальнего света, адаптивная подвеска, люк, акустическая система с огромным количеством колонок, сабвуфером и усилителем, подогрев заднего дивана, система контроля за полосой, система контроля дистанции, бесключевой доступ… А вот максимальная комплектация обязательно включала в себя холодильник.

Ненависть #3: Конструктивные и эргономические недочеты

Впрочем, не стоит считать, что что S80 совершенна, как Мэри Поппинс. Как известно, и на солнце бывают пятна, что уж говорить об автомобилях… Да, эргономика водительского места почти совершенна. Но многие пишут, что кожа сидений слишком мягкая и быстро заминается, сохраняет складки. Кто-то жалуется на неудобную «парящую консоль»: «ее боковина образует ребро, и ногу уже не прислонишь, приходится немного отстраняться». Кто-то так и не смог привыкнуть к расположению клавиш стеклоподъемников: «Рука автоматически ложится на кнопку открытия задних стекол, так что, если увидите на дороге Volvo с приоткрытым задним окном — знайте, это я».

Volvo S80 2006–16



Или вот такая претензия: «Вот что бесит – багажник открывается только рукой. Хрен с ним, с автоматическим закрыванием, но нет такой функции, чтобы с ключа он распахивался. На Солярисах есть, а тут нет! Когда две руки заняты, вообще неудобно». Опять же, ручка закрывания багажника сделана только справа. « Меня это ни разу не напрягло, но почему бы не сделать с двух сторон?» — недоумевает автор одного из отзывов. Ну и сервопривод крышки багажника для премиального автомобиля был бы совсем не лишним.

Есть и другие конструктивные недоработки. Например, не предусмотрено датчиков состояния тормозных колодок. «Чуть-чуть не укатал до металла», сетует автор одного из отзывов. Другого смущает система крепления фар: «Легко могут дёрнуть фары. Под капотом 4 колышка (по 2 на фару), их вытаскиваешь, и фара у тебя в руках– это минус. Но Кулибины делают специальные секретки на фары, да и менять лампочки легко – это плюс».

Volvo S80 2006–16



Ну и целый ряд претензий авторы отзывов адресуют устаревшей электронике. Понятно, что S80 создавался в те времена, когда никто не думал о головном устройстве с тачскрином как о главном элементе архитектуры салона, и небольшие мониторы над центральной консолью появились только после рестайлинга 2010 года. Но вот то, что магнитола некорректно читает названия треков на кириллице как с USB-накопителей, так и при воспроизведении с телефона, может восприниматься как досадная недоработка. Равно как и особенности работы Bluetooth, даже в относительно свежих автомобилях: «По нему можно только разговаривать. Но если использовать микрофон — например, чтобы построить маршрут или голосом набрать номер через Сири, то весь блютус зависает до следующего перезапуска машины и разрыва пары автомобиль-телефон».

Любовь #3: ЛКП, металл, шумоизоляция

В интернет-отзывах об автомобилях самых разных марок и моделей общим местом стали жалобы на недостаточную шумоизоляцию. Но в случае с Volvo S80 ситуация строго обратная: авторы отзывов отзываются об акустическом комфорте в салоне только положительно: «У машины хорошая шумоизоляция (правда, у меня двойные стекла), всегда тихо. На шоссе можно спокойно разговаривать в салоне с теми, кто сидит сзади»; «Тишина в салоне… Я даже ошалел… После служебного Passat – небо и земля!»; «У меня s80 с двигателем 3,2, бензин, и иногда не понимаю, работает двигатель или нет. Пару раз забывал выключить, пытался закрыть машину - не закрывается, и только тогда вспоминал, что кнопку не нажал, чтобы движок отключить»; «Сменил колеса на зимние, но шума от шипов не прибавилось. Повторюсь — шумоизоляция достойная!»; «Скорость 140 практически не заметна. На городских 80-ти и трассовых 110-ти от тишины и спокойствия вообще уснуть можно…». Словом, идея потратиться на дополнительную шумоизоляцию не возникла ни у одного из авторов.

Отдельную похвалу заслужил металл, из которого сделан кузов Volvo S80, и его лакокрасочное покрытие. Во-первых, сам металл достаточно толстый, и его явно много: «Двери в Volvo массивнее, металл толще. После Volvo VW Passat для меня стал консервной банкой…»; «Вес чувствуется, даже когда открываешь двери — понимаешь, что металла тут не пожалели»; «Металл кузова — вообще отдельная тема: один из лучших, на мой взгляд».

Volvo S80 2006–16



В итоге владельцы уверяют: «Я не знаю, какая машина может противостоять коррозии лучше, чем Вольво». Действительно, полностью оцинкованные кузовные панели и очень качественное ЛКП делают свое дело: «Лакокрасочное покрытие мегакачественное, металл — не фольга. Ржавчины данный автомобиль не производит»; «ЛКП выдержало и зимние реагенты, и камни — спустя 10 лет эксплуатации появился только один маленький очажок на крыле, и то по моей собственной глупости»; «Кузов сделан из качественного металла, это чувствуется сразу. Двери в меру тяжёлые, звук закрывания приятный, ЛКП выше всяких похвал. Ни одного скола, "рыжика" и многих проблем, которые есть у большинства одноклассников»; «Качество лакокрасочного покрытия — отличное, даже экземпляры 2006-2007 года выглядят не очень затертыми. Лак не выцветает, автомобиль не требует ежегодной полировки после зимы»; «Краска, опять же, в сравнении с японцами, просто супер — не царапается от плевка и не отлетает от ветра. Даже 4-5-летняя машина не теряет блеска и выглядит просто отлично». Называют авторы отзывов и причину такой устойчивости: «Качество покраски в 2008 году кардинально отличается от сегодняшнего, 180 мкм против 110 мкм сейчас».

Ненависть #2: Возможные технические проблемы

На самом деле, практически никто не говорит, что «Volvo S80 — это одна сплошная врожденная болезнь». Но кое-какие характерные болячки у автомобиля все же есть, и чем старше автомобиль, тем выше вероятность их проявления. Например, достаточно слабым местом являются парковочные датчики: «После сильного дождя или зимой вырубался парктроник на 2-3 недели, и потом сам чинился. Ремонт не сильно помогал, так как был случай, когда только заменённый парктроник выключился через месяц. Короче, какое-то слабое место у S80».

В случае 2,5-литрового мотора откровенным конструктивным дефектом выглядит термостат, корпус которого может лопнуть в самый неподходящий момент. Вообще многие владельцы пишут о том, что столкнулись с течами в системе охлаждения, причем порой проблема решалась только заменой радиатора.

Уязвимым местом этого двигателя является и прокладка коллектора. Если вы столкнулись с необходимостью замены — готовьте 12 000 рублей: 7000 за саму прокладку и 5000 — за работу. Еще одна характерная болезнь — выход из строя так называемой «масломойки», то есть системы очистки картерных газов. Продается только оригинал, стоит 15 500 рублей, работа по замене обойдется не менее 3 тысяч рублей. Но если уж взялись перебирать двигатель, есть смысл разобраться и с системой ГРМ: «Когда менял “масломойку”, опять поменял ГРМ с помпой и сальники распредвалов. Цену точно не воспроизведу, но вместе с самой масломойкой отдал 40 000 с чем-то».

Volvo S80 2006–16



А еще для пятицилиндрового турбомотора весьма характерной проблемой является выход из строя опор двигателя: «Уже дважды менял подушки двигателя — говорят, особенность, быстро портятся, и вибрация начинает передаваться в салон»

Нельзя назвать сильной стороной этого автомобиля и рулевую рейку с рулевыми наконечниками. А вот владельцам полноприводных версий досаждает DEM (Differential Electronic Module) и насос муфты Haldex, которым он управляет: «Накрылся насос DEM в муфте Haldex, каковой является реально расходным материалом — больше полтинника они не ходят. До свидания, очередные внеплановые 15 000 рублей».

Любовь #2: Подвеска, управляемость и ездовой комфорт

О подвеске Volvo S80 владельцы в основном пишут в восторженных тонах. Во-первых, им нравится неплохая энергоемкость: «Через лежачих полицаев можно ездить, не сбавляя хода — энергоемкость впечатляет!». Впрочем, этот автомобиль все-таки предназначен для хороших дорог: «Задним стойкам иногда не хватает хода, что ли, хотя на волнах плывет приятно. На некоторых неровностях порой такой звук, как будто стойку пробило»; «S80, понятно, не для рыбалки с охотой, а для асфальтированных дорог, хотя и гравийка ей не страшна»; «Подвеска — комфортная, но в ямы на скорости лучше не заезжать. Очень сильно пробивает переднюю подвеску».

Volvo S80 2006–16



Слово «комфорт» вообще можно назвать ключевым в любых оценках этого автомобиля, и тут главным фактором является отменная траекторная устойчивость: «Автомобиль довольно тяжёлый, поэтому сбить его с курса тяжело. Volvo — локомотив, который очень хорошо прёт вперёд. Из-за этой “локомотивности” (и веса) в дождь и слякоть никогда не испытывал эффекта аквапланирования, S90 чётко идёт намеченным курсом, выдавливая своим весом воду из под колёс», «На дороге держится так, что порой не понимаешь, с какой скоростью едешь. 140-150 крейсерская, но 170 км в час ничем не отличается от 140», «Данный автомобиль просто идеален для трассы: тяжёлый, дорогу держит отлично».

Авторы отзывов признают, что S80 — далеко не спорткар, и что характер автомобиля не располагает к резкой езде («Флегматичная внешне и достаточно мощная, но не особо драйверская из-за подвески, не заточенной под "шашечки"»). При этом они отмечают, что машина «не валится в кювет на каждом повороте» и «держится уверенно на любых скоростях и любых поворотах». Некоторые даже считают, что по характеру управляемости S80 чем-то напоминает Audi A6.

Стоит также отметить, что автомобиль прекрасно ведет себя зимой, на заснеженной и скользкой дороге: «На заснеженной дороге при повороте на скорости 30-40 км/ч с «газком», забрасывает зад (как у полного привода). Но занос контролируем и легко исправляем»; «Все очень сбалансировано, и это дает потрясающие ощущения от вождения даже по полностью заснеженным дорогам, когда ты оставляешь далеко позади неуверенно и осторожно движущиеся BMW и прочие Мерседесы…». Заметьте, в данном случае речь идет о переднеприводных версиях, а о полноприводных пишут так: «Зимой в снегопад по трассе ездил наравне с джипами, дорогу держит просто нереально. Пробовал специально отправить машину в занос — не получилось, даже при все выключенных системах». Тут только нужно помнить, что проходимость у этих версий все-таки разная.



Volvo S80 2006–16



Про передний привод владельцы рассказывают так: «Пару раз передний привод подводил — еле выехал из неочищенного от снега двора (лопата — мой друг). Передок тяжёлый, а снег рыхлый, чуть колёса провернулись — и автомобиль садится на брюхо». В случае полного привода предел возможностей к самостоятельному движению достигается куда позже: «Полный привод — вещь отменная, работает идеально. Никогда нигде не буксовал и не застревал. Зимой это незаменимо! Прет по снегу, как трактор, гребёт бампером под фары и не застревает, благо мощи хватает»; «Зимой на полном приводе легко обходился “липучками”. Даже на парковке, где никогда не чистят зимой (реально никогда, такие ещё остались в Москве), легко парковался и выезжал, в то время как передне- и заднеприводные садились на брюхо»; «Полный привод в зимний период оставит массу положительных эмоций. За две полноценные зимы (а убирают улицы от снега вы сами знаете как, и на предыдущем автомобиле я застревал неоднократно), мы с моим S80 не застревали ни разу, а сколько раз мы помогали другим вылезти из сугробов — не счесть»; «Поехал за город. За ночь выпала куча снега, кроссовер Митсубиси моего друга окопался, а эта Вольво без особых усилий раздвигала снег, как ледокол».

Но главное, повторюсь, это сбалансированность всех характеристик и бесконечный ездовой комфорт: «Села прокатиться, и тут меня пробила вечная любовь к марке Вольво. Тяжелый автомобиль, с прекрасным, плавным ходом, сцепление с дорогой поражало. До этого будто в пластмассе катались, а тут железная масса. Как конь Македонского, Буцефал — мощный и стремительный. Плавная и маневренная, ощущение, что едешь в своём собственном доме»; «Влюбился с первой минуты вождения. Ни с чем не сравнить… Просто садишься и получаешь удовольствие от вождения. Сиденья очень удобные, багажник вместительный, двигатель и коробка — просто песня, рулится очень круто, динамика потрясающая, шумка классная»; «Машина не создана для гонок, она создана для комфортной и уютной езды. На трассе это вообще класс. Просто корабль! Ехать одно удовольствие, едет вальяжно и комфортно!»; «В салоне всегда ощущаешь себя, как в домашнем кресле. Штатная музыка и шумоизоляция в этих автомобилях (одни из лучших в своем ценовом сегменте) создают какой-то уют, поэтому при движении не замечаешь, как машина поглощает километры трассы…». И такого рода высказывания можно цитировать буквально бесконечно.

Ненависть #1: Ликвидность

Большинство покупателей автомобилей не собирается кататься на своих приобретениях до скончания дней, и вполне отдает себе отчет, что рано или поздно машину надо будет продавать. Причин для продажи может быть великое множество, и обсуждать их мы не будем. Просто остановимся на том, вполне разумно принять во внимание потенциальную ликвидность машины уже этапе принятия решения о покупке. Так вот, в плане ликвидности Volvo S80 ничем порадовать не может. «К минусам отнесу низкую ликвидность автомобиля»; «Минус — низкая ликвидность автомобиля. Его сложно продать даже в очень хорошем состоянии и за приемлемые деньги» — пишут владельцы в своих отзывах. Главной причиной авторы отзывов считают уже упомянутый «пенсионерский» имидж: «В основном на таких автомобилях передвигаются люди старшего возраста, поэтому найти не ушатанный вариант намного проще, но и продать его труднее (со слов бывших владельцев)».



Volvo S80 2006–16



Да, у каждой медали есть оборотная сторона. С одной стороны, S80 явно проигрывает по имиджевой составляющей аналогичным по возрасту моделям «большой немецкой тройки»: «Что делать — она не для понтовых владельцев пятнадцатилетних БМВ и Мерседесов». Но с другой стороны, это приводит к недооцененности, которая, в свою очередь, делает цены на эту модель на вторичном рынке очень привлекательными: «Volvo недооценена в России. Шестилетний автомобиль с пробегом чуть за 60 000 может стоить столько же, сколько и 10-11 летние немцы с пробегом далеко за 100 000».

Любовь #1: Надежность

В любом случае, главным достоинством Volvo S80 его владельцы считают надежность: «Был у меня Вольво S80 2006 года, покупали новым, продали недавно с пробегом 250 000 км. Так вот, за это время из неприятных моментов — сгорел мотор вентилятора, и все!»; «Прошел на такой 186 000 км, от Кодорского ущелья до Уральских гор — просто в восторге... Никаких проблем, только один раз патрубок с радиатора в Ижевске слетел, тосол вытек — да и то сам виноват, на скорости подлетел, тряхнуло здорово»; «Сказать, что Volvo S80 надежная — ничего не сказать. “Набегал” на ней 145 тыс. км, и ни разу она не выходила из строя»; «Даже на 13 году жизни машина не ломалась, даже странно было...Часто пишут, что слабое место этих машин — коробка передач, типа, на 150 тысячах пробега ломается. Ничего такого не заметил, все работало как часы», «За 10 лет эксплуатации — только замена расходников, и несколько элементов по подвеске, но это скорее вопрос к нашим дорогам».

Конечно, кто то скажет, что этим владельцам просто повезло. Возможно, так оно и есть, и пожилые Volvo S80 все-таки периодически ломаются. Но, как пишет один из владельцев, «За время владения, конечно, были поломки, но все они возрастные, и для 10-летнего автомобиля бизнес-класса это абсолютно нормально. Один раз сделал — и ещё лет на 5 точно хватит, повторных проблем с одной и той же поломкой не было».

Volvo S80 2006–16



Безусловно, главным залогом долголетия любого автомобиля является качественное обслуживание. Вот что рассказывает очевидец о ситуации с S80 на финском вторичном рынке: «Финны на них ездят, и средний пробег 80-ки 2006-2007 года часто переваливает за 200-250 тысяч км. Хватает и экземпляров с пробегами за 500 000 , что говорит о надежности данных аппаратов. Но при должном и качественном уходе». Это подтверждают и другие авторы: «Главное — делать ТО не раз в 20 тысяч, а чаще. И данный автомобиль будет служить очень долго и без проблем!»; «Серьезных проблем за 3 года эксплуатации у меня не возникло, несмотря на то, что моя черная бестия 2007 года выпуска. Главное — расходники вовремя менять».