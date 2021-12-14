Размышляя о «рыночных неудачниках», мы совсем недавно вспомнили Chevrolet Malibu, который продержался в России три года, за которые распродали партию в 600 машин. Но это лишь один из множества примеров того, как рынок не принимал новинки. Взять, например, сегодняшнего героя. Для Fiat седан Linea был очередной моделью для рынков развивающихся стран. В России на него возлагали определенные надежды: для компании Sollers он стал второй попыткой привлечь российского покупателя после неудачи с более компактным Albea. Старший седан Linea в мире дебютировал в 2007 году, и к нам его сватали с 2008, но в реальности автомобиль дебютировал у нас только в 2010, когда его сборку наладили на мощностях компании Sollers в Набережных Челнах. Правда, второй блин тоже вышел комом.
Одним из конкурентных преимуществ седана должен был стать крупный размер при умеренной цене. Он, конечно, не дотянул до того же Renault Fluence с его длиной более 4,6 метра, но все равно оказался длиннее 4,5 метров, обогнав по этому параметру и Ford Focus, и Kia Cerato, и даже Volkswagen Jetta. Да и багажник вышел выдающимся – 500 литров. Вот только длина седана, построенного на растянутой версии платформы SCCS (она же GM Gamma), которая лежала в основе Grande Punto, оказалась несколько обманчивой: по длине колесной базы он уступал даже Ford Focus. А еще он оказался узким – на 10 сантиметров уже того же Focus и вообще одним из самых узких в классе. Впрочем, все это нельзя назвать критическими недостатками. Слабые продажи стоит считать результатом сочетания факторов: невыразительная внешность, простоватый интерьер, малопопулярный бренд и цена на уровне конкурентов не давали Linea явных преимуществ. За неплохо оснащенное базовое исполнение просили чуть менее 600 тысяч рублей, а максимальная из трех комплектаций стоила 680 тысяч, и это все равно позволяло смотреть в сторону более популярных одноклассников. В итоге даже планы по выпуску первой партии из 1400 машин оказались слишком оптимистичными, и уже в 2011 году модель фактически ушла из России. Соответственно, вторичный рынок здесь весьма скудный: например, на момент написания материала в продаже было всего около 30 машин. Может ли Linea стать хорошим вариантом купить машину без переплаты в нынешних рыночных условиях?
Найти автомобиль с неплохим состоянием кузова вполне можно: оцинковка внешних панелей и неплохое ЛКП позволяют поддерживать кузов в приличном состоянии. Но и на чудеса можно не рассчитывать: в зонах агрессивного воздействия на металл уже точно будут проблемы разной степени запущенности. Кромки арок облезают и ржавеют, пороги в зоне пескоструя тоже теряют слои цинка и краски, постепенно разрушаясь, а в полостях арок и вовсе возможна рыхлая коррозия. Впрочем, пороги тоже стоит осматривать с пристрастием: снизу, в зоне шва, разрушительные процессы иногда идут незаметно, проявляя себя только при осмотре на подъемнике. Двери стоит осматривать по всем краям: снизу возможны типичные проблемы из-за сырости, передние кромки на стыках с крыльями порой страдали еще в первые годы эксплуатации из-за касания уплотнения крыла, а сверху ржавчина может развиваться в точках крепления боковых зеркал. Про кромку капота и рамку лобового стекла говорить излишне, они часто уже перекрашены. А вот о тщательном осмотре днища лучше упомянуть: швы, лонжероны, полости и прочие «зоны риска» надо проинспектировать внимательно.
При всех умеренных кузовных проблемах от Linea ждешь сложностей при кузовном ремонте: модель относительно редкая, и производители неоригинальных деталей часто оставляют их без внимания. На практике ситуация не такая однозначная: по крайне мере, для ходовых запчастей есть штучный неоригинал за умеренные деньги. Например, вместо поисков редкого оригинального капота тысяч за 30 можно поискать единственный аналог за 10-14. За переднее крыло просят 10-12 тысяч, но есть пара вариантов за 6-8. Лобовое стекло, по счастью, подходит от более массового Grande Punto, и хотя вариантов неоригинала крайне мало, стекло можно купить за 6-8 тысяч вместо 22-25. Передний бампер доступен в ассортименте за 7-10 тысяч вместо 30-35. А вот ДТП с задней частью, например, означает более серьезные затраты: аналогов для заднего бампера за 25-30 тысяч и крышки багажника, которая стоит более 50 тысяч, просто нет. Зато задний фонарь стоит копейки: 1,5-5 тысяч против 10 за оригинал, хотя есть и Magneti Marelli за 7-8. Передняя оптика тоже недорога: оригинальная галогеновая фара доступна за 10-12 тысяч, а аналоги – за 6-10. В общем, легкое фронтальное ДТП не станет поводом для расставания с машиной, а вот детали для задней части придется искать на зарубежных разборках – шансы найти что-то в России минимальны.
Тот факт, что в основе Linea лежит платформа SCCS, проработанная итальянцами совместно с GM, значительно облегчает содержание машины. Ведь в родственниках у нее числится не только экзотичная Alfa Romeo MiTo, но и обычный Opel Corsa. Так что «уникальных» деталей тут нет, а схемы подвесок максимально простые – МакФерсон впереди и скручиваемая балка сзади. Ассортимент запчастей приличный, а цены «народные». Например, передний рычаг, даром что поставляется в сборе с приклепанной шаровой опорой, стоит неоригинальным от 2,5 тысяч. Ремонтную шаровую при желании тоже можно найти за 600-800 рублей. Стойки стабилизатора доступны от 350 рублей при цене оригинала в 3 тысячи. Оригинальные передние амортизаторы можно купить за скромные 6 тысяч за штуку, а аналоги стоят 4-6 тысяч. Цена задних амортизаторов ниже в среднем на тысячу рублей. Передний ступичный подшипник меняется отдельно от ступицы и стоит от тысячи рублей, а задний хоть и поставляется в сборе со ступицей, но ничуть не дороже, если не смотреть на оригинал. Сайлентблоки задней балки стоят по 2-3 тысячи за неоригинальную деталь. В целом подвеска, собранная на массовых деталях, не способна подкинуть дорогих сюрпризов, так что проблемы здесь – лишь повод для торга.
Тормоза Linea достались довольно скромные. За рубежом в базовых версиях сзади даже можно было встретить барабаны, но российские машины получили дисковые тормоза с однопоршневыми механизмами на обеих осях по умолчанию. Однако диаметр тормозных дисков здесь невелик: 257 мм впереди и 251 мм сзади, так что об этом лучше помнить, проверяя характеристики турбомотора. Зато расходники дешевы: оригинальные диски – как передние, так и задние – стоят по 6 тысяч, а неоригинал буквально от тысячи рублей сзади и от 1,5 тысяч впереди. В целом тормозная система самая простая, так что если тросы стояночного тормоза не закисли, а магистрали не повреждены временем, все остальное можно решить с минимальными вложениями. Рулевое управление с обычным гидроусилителем тоже не подкинет больших сюрпризов. Рейка здесь общая с Grande Punto, и при цене оригинального узла более 50 тысяч восстановленный можно купить за 20-30. Насос ГУР тоже недорог – от 5 до 15 тысяч за неоригинал. Таким образом, при покупке остается проверить рейку на наличие течей, люфтов и стуков, а насос послушать на предмет воя и гула, чтобы при необходимости сторговать сумму на ремонт.
Возможности выбора коробки передач у российских покупателей Linea не было. Но это невеликая потеря, поскольку единственный вариант автоматической трансмиссии – робот Dualogic с одним сцеплением. Российские же седаны оснащались только пятиступенчатой механикой. Собственно, никакими серьезными хроническими болезнями она не отметилась – из недостатков можно обозначить собственно нехватку шестой передачи, а также склонность к течам. Сальники приводов и механизма переключения могут травить масло месяцами, и у невнимательных владельцев это иногда приводит к проблемам из-за дефицита смазки. Но если масло менять хотя бы раз в 50-60 тысяч километров и следить за его уровнем, то проблем не будет. Из эксплуатационных подвохов можно отметить – внезапно – двухмассовый маховик. Правда, он здесь не шокирует ценой, как у многих немецких машин. Точнее, оригинал действительно дорог, но деталь от Luk можно купить за 15-18 тысяч. Сцепление диаметром 220 мм от того же производителя обойдется тысяч в 10, а полный комплект с выжимным подшипником – в 16-18.
Мотор Linea в России тоже отрядили один – но зато самый лучший. Это не сарказм и не гипербола: из всей линейки бензиновых и дизельных агрегатов был выбран самый мощный бензиновый вариант на 1,4 литра с наддувом, выдающий 120 лошадиных сил. Это позволяет Linea разгоняться до сотни за 9,2 секунды, что вполне неплохо для скромной внешне машины. А еще шестнадцатиклапанный мотор семейства FIRE отличается весьма достойной надежностью: он не склонен к потреблению масла и не имеет проблем с поршневой группой, так что хорошее масло, чистая система охлаждения и герметичный впуск могут обеспечить ему ресурс более 250 тысяч километров. Разумеется, до этого срока вряд ли доживут катализаторы, а ременной ГРМ нужно обслуживать часто – лучше каждые 50-60 тысяч километров, благо это недорого. Еще одно потенциальное вложение денег – это турбина, что тоже вполне предсказуемо. Впрочем, тут цены тоже сравнительно умеренные: картридж для переборки турбокомпрессора можно купить за 10-15 тысяч, а турбину в сборе за 25-30. В целом мотор очень удачный, хотя с учетом возраста машин в 10 лет и пробегов более 200-250 тысяч километров к проверке уже стоит подходить со всей тщательностью.
Из всего вышесказанного выходит, что Fiat Linea действительно может стать неплохим вариантом дешевой и вместительной машины на каждый день. Простая ходовая часть, надежный мотор, приличная коробка передач и достойное оснащение даже в базовой комплектации позволяют не перебирать версии и комплектации, а просто искать ухоженную машину. И такие варианты на вторичном рынке еще встречаются: здесь можно найти Linea от первого-второго владельца с пробегом около 150 тысяч километров – например, вот такую. Если Автотека подтвердит честность пробега и безаварийную историю, а диагностика – живость мотора и трансмиссии, то ничего не мешает проехать на Linea еще сотню тысяч километров без серьезных вложений. И пусть продать ее будет сложнее, чем Ford Focus, но зато на покупке тоже можно неплохо сэкономить. Особенно сейчас.
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Единственным «но» в этой машине может быть надежность электрики. С Пунто пришлось повозиться, сыпучая была в этом отношении.
С другой стороны действительно выносливые движки и коробки, интересно настроенная подвеска (хотя это конечно не Пежо). Для своего бюджета действительно интересный выбор. Но продать потом будет не просто, предубеждение против итальянцев у нас гипертрофированное.
Да у нас по поводу всего предубеждения. На каждую марку есть фанаты и ненавистники. Взять тот же ВАГ, одни боготворят их турбо/роботы, другие бегут от них, как от чумы. Одни без ума от БМВ, другие убеждены, что это быдломобиль. Одни превозносят Тойоту за надежность и приверженность японским ценностям, другие её с говном смешивают за отсутствие прогресса...в общем, перечислять можно долго.
Ох какая редкость на обзоре. Очень красивая машинка по меркам класса, мне нравится)