Имея на руках полмиллиона рублей, на приличный кроссовер сегодня не замахнешься. Впрочем, это еще не повод покупать Калину , ведь можно посмотреть в сторону седанов С-класса. Конечно, за самые популярные варианты вроде Ford Focus уже просят неприличных денег, Renault Fluence тоже недешев, а Kia Spectra или Nissan Almera Classic выглядят слишком уж бюджетными. Самое время вспомнить правило «чем непопулярнее, тем дешевле» и поискать более экзотичные варианты. Например, Fiat Linea, который пытался закрепиться на нашем рынке в начале 2010-х. Сейчас цены на эти седаны начинаются тысяч с 300, а за 400-450 уже можно выбирать лучший вариант . Можно ли провернуть «антикризисный Фокус» и купить хорошо сохранившийся Фиат вместо Форда?

Размышляя о «рыночных неудачниках», мы совсем недавно вспомнили Chevrolet Malibu, который продержался в России три года, за которые распродали партию в 600 машин. Но это лишь один из множества примеров того, как рынок не принимал новинки. Взять, например, сегодняшнего героя. Для Fiat седан Linea был очередной моделью для рынков развивающихся стран. В России на него возлагали определенные надежды: для компании Sollers он стал второй попыткой привлечь российского покупателя после неудачи с более компактным Albea. Старший седан Linea в мире дебютировал в 2007 году, и к нам его сватали с 2008, но в реальности автомобиль дебютировал у нас только в 2010, когда его сборку наладили на мощностях компании Sollers в Набережных Челнах. Правда, второй блин тоже вышел комом.







Fiat Linea 2007–15

Одним из конкурентных преимуществ седана должен был стать крупный размер при умеренной цене. Он, конечно, не дотянул до того же Renault Fluence с его длиной более 4,6 метра, но все равно оказался длиннее 4,5 метров, обогнав по этому параметру и Ford Focus, и Kia Cerato, и даже Volkswagen Jetta. Да и багажник вышел выдающимся – 500 литров. Вот только длина седана, построенного на растянутой версии платформы SCCS (она же GM Gamma), которая лежала в основе Grande Punto, оказалась несколько обманчивой: по длине колесной базы он уступал даже Ford Focus. А еще он оказался узким – на 10 сантиметров уже того же Focus и вообще одним из самых узких в классе. Впрочем, все это нельзя назвать критическими недостатками. Слабые продажи стоит считать результатом сочетания факторов: невыразительная внешность, простоватый интерьер, малопопулярный бренд и цена на уровне конкурентов не давали Linea явных преимуществ. За неплохо оснащенное базовое исполнение просили чуть менее 600 тысяч рублей, а максимальная из трех комплектаций стоила 680 тысяч, и это все равно позволяло смотреть в сторону более популярных одноклассников. В итоге даже планы по выпуску первой партии из 1400 машин оказались слишком оптимистичными, и уже в 2011 году модель фактически ушла из России. Соответственно, вторичный рынок здесь весьма скудный: например, на момент написания материала в продаже было всего около 30 машин. Может ли Linea стать хорошим вариантом купить машину без переплаты в нынешних рыночных условиях?

Найти автомобиль с неплохим состоянием кузова вполне можно: оцинковка внешних панелей и неплохое ЛКП позволяют поддерживать кузов в приличном состоянии. Но и на чудеса можно не рассчитывать: в зонах агрессивного воздействия на металл уже точно будут проблемы разной степени запущенности. Кромки арок облезают и ржавеют, пороги в зоне пескоструя тоже теряют слои цинка и краски, постепенно разрушаясь, а в полостях арок и вовсе возможна рыхлая коррозия. Впрочем, пороги тоже стоит осматривать с пристрастием: снизу, в зоне шва, разрушительные процессы иногда идут незаметно, проявляя себя только при осмотре на подъемнике. Двери стоит осматривать по всем краям: снизу возможны типичные проблемы из-за сырости, передние кромки на стыках с крыльями порой страдали еще в первые годы эксплуатации из-за касания уплотнения крыла, а сверху ржавчина может развиваться в точках крепления боковых зеркал. Про кромку капота и рамку лобового стекла говорить излишне, они часто уже перекрашены. А вот о тщательном осмотре днища лучше упомянуть: швы, лонжероны, полости и прочие «зоны риска» надо проинспектировать внимательно.

Fiat Linea 2007–15



При всех умеренных кузовных проблемах от Linea ждешь сложностей при кузовном ремонте: модель относительно редкая, и производители неоригинальных деталей часто оставляют их без внимания. На практике ситуация не такая однозначная: по крайне мере, для ходовых запчастей есть штучный неоригинал за умеренные деньги. Например, вместо поисков редкого оригинального капота тысяч за 30 можно поискать единственный аналог за 10-14. За переднее крыло просят 10-12 тысяч, но есть пара вариантов за 6-8. Лобовое стекло, по счастью, подходит от более массового Grande Punto, и хотя вариантов неоригинала крайне мало, стекло можно купить за 6-8 тысяч вместо 22-25. Передний бампер доступен в ассортименте за 7-10 тысяч вместо 30-35. А вот ДТП с задней частью, например, означает более серьезные затраты: аналогов для заднего бампера за 25-30 тысяч и крышки багажника, которая стоит более 50 тысяч, просто нет. Зато задний фонарь стоит копейки: 1,5-5 тысяч против 10 за оригинал, хотя есть и Magneti Marelli за 7-8. Передняя оптика тоже недорога: оригинальная галогеновая фара доступна за 10-12 тысяч, а аналоги – за 6-10. В общем, легкое фронтальное ДТП не станет поводом для расставания с машиной, а вот детали для задней части придется искать на зарубежных разборках – шансы найти что-то в России минимальны.

Fiat Linea 2007–15



Тот факт, что в основе Linea лежит платформа SCCS, проработанная итальянцами совместно с GM, значительно облегчает содержание машины. Ведь в родственниках у нее числится не только экзотичная Alfa Romeo MiTo, но и обычный Opel Corsa. Так что «уникальных» деталей тут нет, а схемы подвесок максимально простые – МакФерсон впереди и скручиваемая балка сзади. Ассортимент запчастей приличный, а цены «народные». Например, передний рычаг, даром что поставляется в сборе с приклепанной шаровой опорой, стоит неоригинальным от 2,5 тысяч. Ремонтную шаровую при желании тоже можно найти за 600-800 рублей. Стойки стабилизатора доступны от 350 рублей при цене оригинала в 3 тысячи. Оригинальные передние амортизаторы можно купить за скромные 6 тысяч за штуку, а аналоги стоят 4-6 тысяч. Цена задних амортизаторов ниже в среднем на тысячу рублей. Передний ступичный подшипник меняется отдельно от ступицы и стоит от тысячи рублей, а задний хоть и поставляется в сборе со ступицей, но ничуть не дороже, если не смотреть на оригинал. Сайлентблоки задней балки стоят по 2-3 тысячи за неоригинальную деталь. В целом подвеска, собранная на массовых деталях, не способна подкинуть дорогих сюрпризов, так что проблемы здесь – лишь повод для торга.

Fiat Linea 2007–15



Тормоза Linea достались довольно скромные. За рубежом в базовых версиях сзади даже можно было встретить барабаны, но российские машины получили дисковые тормоза с однопоршневыми механизмами на обеих осях по умолчанию. Однако диаметр тормозных дисков здесь невелик: 257 мм впереди и 251 мм сзади, так что об этом лучше помнить, проверяя характеристики турбомотора. Зато расходники дешевы: оригинальные диски – как передние, так и задние – стоят по 6 тысяч, а неоригинал буквально от тысячи рублей сзади и от 1,5 тысяч впереди. В целом тормозная система самая простая, так что если тросы стояночного тормоза не закисли, а магистрали не повреждены временем, все остальное можно решить с минимальными вложениями. Рулевое управление с обычным гидроусилителем тоже не подкинет больших сюрпризов. Рейка здесь общая с Grande Punto, и при цене оригинального узла более 50 тысяч восстановленный можно купить за 20-30. Насос ГУР тоже недорог – от 5 до 15 тысяч за неоригинал. Таким образом, при покупке остается проверить рейку на наличие течей, люфтов и стуков, а насос послушать на предмет воя и гула, чтобы при необходимости сторговать сумму на ремонт.

Fiat Linea 2007–15



Возможности выбора коробки передач у российских покупателей Linea не было. Но это невеликая потеря, поскольку единственный вариант автоматической трансмиссии – робот Dualogic с одним сцеплением. Российские же седаны оснащались только пятиступенчатой механикой. Собственно, никакими серьезными хроническими болезнями она не отметилась – из недостатков можно обозначить собственно нехватку шестой передачи, а также склонность к течам. Сальники приводов и механизма переключения могут травить масло месяцами, и у невнимательных владельцев это иногда приводит к проблемам из-за дефицита смазки. Но если масло менять хотя бы раз в 50-60 тысяч километров и следить за его уровнем, то проблем не будет. Из эксплуатационных подвохов можно отметить – внезапно – двухмассовый маховик. Правда, он здесь не шокирует ценой, как у многих немецких машин. Точнее, оригинал действительно дорог, но деталь от Luk можно купить за 15-18 тысяч. Сцепление диаметром 220 мм от того же производителя обойдется тысяч в 10, а полный комплект с выжимным подшипником – в 16-18.

Fiat Linea 2007–15



Мотор Linea в России тоже отрядили один – но зато самый лучший. Это не сарказм и не гипербола: из всей линейки бензиновых и дизельных агрегатов был выбран самый мощный бензиновый вариант на 1,4 литра с наддувом, выдающий 120 лошадиных сил. Это позволяет Linea разгоняться до сотни за 9,2 секунды, что вполне неплохо для скромной внешне машины. А еще шестнадцатиклапанный мотор семейства FIRE отличается весьма достойной надежностью: он не склонен к потреблению масла и не имеет проблем с поршневой группой, так что хорошее масло, чистая система охлаждения и герметичный впуск могут обеспечить ему ресурс более 250 тысяч километров. Разумеется, до этого срока вряд ли доживут катализаторы, а ременной ГРМ нужно обслуживать часто – лучше каждые 50-60 тысяч километров, благо это недорого. Еще одно потенциальное вложение денег – это турбина, что тоже вполне предсказуемо. Впрочем, тут цены тоже сравнительно умеренные: картридж для переборки турбокомпрессора можно купить за 10-15 тысяч, а турбину в сборе за 25-30. В целом мотор очень удачный, хотя с учетом возраста машин в 10 лет и пробегов более 200-250 тысяч километров к проверке уже стоит подходить со всей тщательностью.





Fiat Linea 2007–15

Из всего вышесказанного выходит, что Fiat Linea действительно может стать неплохим вариантом дешевой и вместительной машины на каждый день. Простая ходовая часть, надежный мотор, приличная коробка передач и достойное оснащение даже в базовой комплектации позволяют не перебирать версии и комплектации, а просто искать ухоженную машину. И такие варианты на вторичном рынке еще встречаются: здесь можно найти Linea от первого-второго владельца с пробегом около 150 тысяч километров – например, вот такую. Если Автотека подтвердит честность пробега и безаварийную историю, а диагностика – живость мотора и трансмиссии, то ничего не мешает проехать на Linea еще сотню тысяч километров без серьезных вложений. И пусть продать ее будет сложнее, чем Ford Focus, но зато на покупке тоже можно неплохо сэкономить. Особенно сейчас.



1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16