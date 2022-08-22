Недавно мы разбирались в том, что грозит за оставление места ДТП и в каких случаях можно уехать с места ДТП законно и безнаказанно . Но что делать, если вы оказались в обратной ситуации: вашу машину ударили, и виновник аварии скрылся?

Стоит ли преследовать виновника ДТП?

Прежде чем перейти к действиям после ДТП, ответим на вопрос: стоит ли преследовать виновника ДТП, если он пытается скрыться? В Интернете можно найти примеры того, как потерпевший или другие водители догоняли и задерживали того, кто устроил ДТП. Однако с точки зрения закона и логики ситуация обратная: не нужно преследовать и пытаться остановить виновника ДТП, поскольку это противоречит правилам. Во-первых, это банально опасно – как для вас, так и для других водителей и пешеходов, которые могут пострадать при погоне. Во-вторых, у участника ДТП не полномочий для погони и задержания. В-третьих, пытаясь догнать виновника аварии, вы уезжаете с места ДТП, а это прямо запрещено ПДД. В общем, при аварии стоит действовать в рамках правил и требований безопасности.



Что делать по ПДД?

С точки зрения ПДД исчезновение виновника ДТП – это нарушение, которое никак не влияет на действия второго участника аварии. Водитель второй машины, оставшийся на месте происшествия, обязан выполнить требования пунктов 2.5, 2.6 и 2.6.1 ПДД. То есть, непосредственно после аварии нужно:

остановить (не трогать с места) транспортное средство;

включить аварийную сигнализацию;

выставить знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м – вне населенных пунктов;

не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.

Если в ДТП не пострадали люди, то водитель обязан «освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств».

Если же в ДТП есть пострадавшие, то нужно оказать им первую помощь, вызвать скорую помощь и полицию, а в экстренных случаях доставить пострадавших на попутном или своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию. Доставка пострадавшего в больницу – одна из законных причин для оставления места ДТП, но после этого нужно вернуться на место аварии.

А еще в пункте 2.6 ПДД есть полезное для потерпевшего указание: «записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции». Собственно, именно с этого нужно начинать действия, выходящие за рамки стандартных ПДД.

Что делать после выполнения требований ПДД?

Первое, что стоит сделать после включения аварийки и выставления знака – это зафиксировать для себя все, что вы смогли запомнить об автомобиле виновника. Марка, модель, цвет, номер машины, особые приметы, а также характер повреждений, которые вы смогли отметить после удара. Все это может помочь в поиске виновника, а фиксация данных в письменном или любом другом виде – залог того, что вы не забудете их в стрессовых условиях. Если у вас есть видеорегистратор, стоит проверить запись с него.

После того как вы все записали, зафиксировали на фото и видео место ДТП и повреждения автомобиля, а также нашли всех возможных свидетелей и записали их контактные данные, можно переходить к поиску дополнительных источников информации. Например, осмотреть место ДТП на предмет камер наблюдения. Записи с камер частного видеонаблюдения обычно представляются владельцами камер только по требованию полиции, но иногда о получении копии записи можно договориться, в том числе за умеренную плату. Учитывая, что без установления виновника ДТП и доказательства его вины потерпевший рискует остаться без выплат, несколько тысяч рублей за запись аварии могут окупиться многократно.

Следующий важный пункт – составление схемы ДТП. Само собой, ДТП без виновника нельзя оформить по европротоколу, так что нужно обязательно вызвать ГИБДД и заполнить извещение о ДТП с инспектором. Кроме того, инспектору нужно сообщить все имеющиеся данные об автомобиле виновника ДТП, чтобы его можно было найти.

Можно ли получить выплату ущерба по ОСАГО, если виновник не установлен?

Если скрывшегося виновника ДТП удастся найти, то дальнейшие действия по получению компенсации стандартные. В случае, когда у виновника есть полис ОСАГО, нужно получить выплату от его страховой компании, а если страховки у виновника нет, то придется решать вопрос самостоятельно в судебном порядке. Но если виновника ДТП не удастся установить и найти, то страховой выплаты по ОСАГО за ущерб автомобилю не будет. Причина проста: ОСАГО предусматривает ответственность только за ущерб, нанесенный другим, так что при наличии полиса обратиться в свою страховую компанию за компенсацией не получится. Именно поэтому важно собрать, запомнить и зафиксировать максимум информации об автомобиле виновника ДТП. Чтобы получить компенсацию материального ущерба, нужно либо найти виновника, доказать его вину и обратиться в его страховую компанию, либо при отсутствии полиса ОСАГО у виновника подать на него в суд и добиться выплаты ущерба.

Единственный вариант, при котором можно получить деньги от страховой компании без установления виновника ДТП – это наличие полиса каско у потерпевшего водителя.

Как получить выплату, если в ДТП есть пострадавшие?

Законодательство не предусматривает компенсацию материального ущерба потерпевшим, но защищает всех, кто пострадал в аварии. То есть, если в ДТП пострадали люди, и виновник ДТП скрылся и не установлен, то пострадавшие все равно имеют право на компенсационную выплату от Профессионального объединения страховщиков. Это указано в пункте «в» части 1 статьи 18 федерального закона № 40 об ОСАГО. Он указывает, что «компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховое возмещение по обязательному страхованию не может быть осуществлено вследствие неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред».

Кроме того, пострадавшие могут получить компенсационную выплату, если виновник ДТП был найден, но у него нет полиса ОСАГО. Это предусмотрено пунктом «г» части 1 той же статьи 18.

Напомним, что размер компенсационных выплат согласно пункту 2 статьи 19 закона № 40 об ОСАГО составляет не более 500 тысяч рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего.

Для того, чтобы получить компенсационные выплаты, нужно собрать документы о ДТП и затратах на лечение и обратиться с заявлением в Российский союз автостраховщиков. Полный список документов, необходимых для получения компенсационной выплаты, можно получить в специальном разделе на официальном сайте РСА.